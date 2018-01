Sarajevo, 31. siječanj 2018.

„Prije nego što se predaš osami, razmisli dobro jesi li sam sebi blagotvorno društvo“,Marie von Ebner-Eschenbach, austrijska književnica (1830. – 1916.), Aforizmi

Poznata je ona šala kako je neki milicajac u bivšem režimu, vrebao svećenika da bi ga kaznio, no nikako mu nije mogao ništa lošega naći. Jednoga dana zaustavio ga je dok se ovaj vozio na biciklu te mu iskreno priznao svoju nakanu i zapitao kako je to moguće. Župnik mu je odgovorio: „To je zato jer je Bog uvijek sa mnom!“ – „E, ne mogu dvojica na biciklu“, ushićeno je konstatirao milicijski službenik te mu napokon napisao kaznu. Iako je vic, ipak govori jednu istinu, a to je da onaj koji vjeruje nikada nije sam. Bog, premda – kako reče Ivo Andrić u Ex pontu – često „tako dobro šuti da se već pomišlja da ga nema“, uvijek je uz čovjeka jer je „tijelo vaše hram Duha Svetoga koji je u vama“ (1 Kor 6,19). No, ljudi su također društvena bića i željni prijateljevanja i razgovora jedni s drugima. Pa, i biblijsko je načelo: „Nije dobro da čovjek bude sam“ (Post 2,18). Međutim, upravo se to događa u današnjem svijetu: samoća biva dominantni osjećaj (i problem) unatoč modernim „ljudinjacima“ u obliku velikih urbanih sredina i megapolisa... I to nije samoća kao prostor i vrijeme prebiranja misli i duhovnoga rasta, nego posljedica individualizma i otuđenja čovjeka.

Ada najsavršeniji Božji stvor nije načinjen kako bi živio i ostvarivao se u izolaciji, na suvremen je način pokazao engleski istraživač EdStafford čije je ime upisano u Guinnessovu knjigu rekordakao prvi koji je (2010.) prehodao cijelu dužinu rijeke Amazone (a prihod dao karitativnim društvima). U svojoj popularnoj emisiji o preživljavanju EdStafford: Gol i ostavljen koja je prikazana na DiscoveryChannalu (2013.) pokazao je na što sve čovjek nailazi tijekom 60 dana potpuno sam na nenastanjenom otoku Olorua u Pacifiku, i to bez hrane i opreme. Sve vrijeme sam je sebe snimao te gledatelji mogu pratiti sva njegova iskušenja. Iako se suočavao sa svime i svačime – i gladan, i žedan, i bez svega što civilizirani svijet ima – ipak ono što mu je najviše nedostajalo jest društvo... i kada su poslije dva mjeseca došli po njega helikopterom, nije mogao prestati „brbljati“, zapodijevajući stalno razgovor s ljudima u letjelici.

Iupravo je razgovor ono što će mnogi danas kazati da im više znači nego novac ili bilo kakva druga pomoć. Kakve je to razmjere poprimilo svjedoči činjenica da je Velika Britanija, odnosno premijerka TheresaMay, 17. siječnja 2018. imenovala ministricu za usamljenost. Riječ je o TraceyCrouch, državnoj podtajnici za sport i civilno društvo u Državnom odjelu za digitalno, medije, kulturu i sport. Na to su ju nagnali rezultati istraživanja koje je provela Komisija za usamljenost, ubijene političarke Jo Cox(usmrtio ju je 2016. nasred ulice u engleskom gradiću Birstallu jedan desničarski ekstremist). Oni kažu da se više od devet milijuna ljudi u zemlji često ili stalno osjeća usamljeno. „Želim se suočiti s ovim izazovom koji se tiče našega društva i svakoga od nas, kako bismo poduzeli akcije za rješavanje usamljenosti koje pogađa starije, bolesne i one koji su izgubili svoje voljene – ljude koji nemaju nikoga s kime bi razgovarali ili podijelili svoja razmišljanja i iskustva“, izjavila je premijerka.

Štoviše, i znanstvenici upozoravaju kako je ovo ozbiljan problem. „Dokazano je kako je to gore po zdravlje nego popušiti 15 cigareta na dan, ali se može nadvladati i ne mora biti čimbenik u životima starijih ljudi“, rekao je Mark Robinson, voditelj najveće britanske karitativne ustanove Age UK koja radi sa starijim ljudima. A američki kirurg dr. VivekMurthy, napisao je članak za HarvardBussinessReview tvrdeći da bi se usamljenost trebala rješavati na radnom mjestu. „To može biti povezano“, napisao je, „s velikim rizikom od kardiovaskularnih problemima, demencije, depresije i anksioznosti“. A, kako navode mediji, većina liječnika u Britaniji svakog dana primi između jednog i pet pacijenata koji traže pomoć jer su usamljeni.

Dakle, nema dvojbe kako „računi dolaze na naplatu“. Pojedinac koji je sebe uzdigao na razinu Boga i koji si u svakoj pojedinoj situaciji određuje moralne kriterije ponašanja te vrjednuje ljude i stvari prema tomu koliko mu donosekoristi, ipak dolazi do spoznaje kako time zapravo siječe drvo na kojemu sjedi, ili još preciznije: trga korijene svoje opstojnosti. Očito je da će neko „ministarstvo“ samo „ušminkati“, ali ne i dati rješenja ovoga izazova – poglavito ne u kulturi i civilizaciji odbacivanja kojoj je Velika Britanija jedan od roditelja. Taj (zlo)duh došao je i u naše krajeve, jer vidimo koliko je starijih – ne svojim izborom – ostavljeno i osamljeno. Minimum ili početni stupanj odgovora tomu jest ono što je papa Franjo rekao 19. prosinca 2016. mladim članovima talijanske Katoličke akcije: „Želim vam dati zadatak, razgovarajte sa svojim djedovima i bakama, postavljajte im pitanja, oni imaju sjećanje povijesti, iskustvo života i riječ je o velikom daru za vas, daru koji će vam pomoći na vašem životnom putu“... I ne samo bake i djedovi, nego i očevi i majke; i susjedi i prijatelji.



