Vatikan, 31. siječanj 2018.

Kad Isus iscjeljuje, onda to čini spontano: ne ugovara termine s bolesnicima, nego djeluje bez odlaganja – istaknuo je papa Franjo tijekom jutarnje Mise u Domu svete Marte, 30. siječnja 2018. Sveti je Otac kao polazišnu točku svog razmišljanja uzeo odlomak iz Evanđelja po Marku (5,21-43), koji donosi dva Isusova čuda: ozdravljenje žene koja je dvanaest godina bolovala od krvarenja te uskrišenje Jairove kćeri. Riječ je o dva prizora o kojima ne treba preduboko razmišljati, već ih radije treba promatrati – napomenuo je Papa te dodao – Ti prizori pokazuju kako je izgledao jedan dan u Isusovu životu. Oni predstavljaju uzor za život pastira, bilo biskupa bilo svećenika.

Evanđelist Marko zna donositi prizore u kojima promatramo kako Isusa na putu ili uz obalu jezera okružuje silno mnoštvo, a Isus je prikazan kao onaj kojem je stalo do naroda, točno onako kako je Bog obećao, odnosno, bivajući među njima. Isus – nastavio je Sveti Otac – ne otvara ured za duhovno savjetovanje sa znakom: „Prorok prima stranke ponedjeljkom, srijedom i petkom od tri do šest popodne. Cijena ulaza je tolika i tolika, ili, ako želiš, možeš drage volje dati prilog…“ Ne, Isus to ne radi. On ne otvara liječničku ordinaciju sa znakom: „Bolesnici mogu doći te i te dane i bit će iscijeljeni“. Ne, Isus se baca usred naroda – kazao je papa Franjo.

Napomenuo je da bi upravo to trebali činiti današnji pastiri. To je uzor pastira koji nam daje Isus. Papa je potom pripovjedio priču o svetom svećeniku koji je na takav način pratio svoj narod te bi iz tog razloga navečer bio umoran. To nije zamišljeni, već stvarni umor onoga koji radi te je usred naroda – objasnio je.

Današnji evanđeoski odlomak spominje da je silan svijet išao za Isusom i da ga je pritiskao, tako da su ga doticali. U ovom odlomku Marko pet puta koristi riječ „dotaknuti“ – rekao je papa Franjo dodajući da i danas narod čini isto za vrijeme pastoralnih pohoda kako bi takoreći „ugrabio milost“. Isus se nikad ne povlači od te blizine, nego čak plaća za svoja dobra djela „sramoćenjem i izrugivanjem“. To su oblici Isusova načina postupanja – kazao je Papa – i prema tome očituje stav istinskog pastira.

Pastir na dan svog ređenja biva pomazan uljem, ali istinsko ulje, ono unutarnje, ulje je blizine i nježnosti – istaknuo je Sveti Otac – Ako se pastir ne zna približiti drugome, narodu, njemu nešto nedostaje. On tada može biti neka vrsta šefa na polju, ali nije pastir. Pastir kojem nedostaje nježnost bit će strog te će udarati ovce. Ovdje pak uočavamo blizinu i nježnost. Takav je bio Isus.

A kad pastir, poput Isusa, okonča svoj dan umoran, umoran od onoga što je činio dobro i ako je to njegov stav, narod će osjetiti prisutnost živog Boga – rekao je Papa te potaknuo na molitvu – Danas za vrijeme svete mise možemo moliti za naše pastire kako bi im Gospodin udijelio tu milost da idu naprijed zajedno s narodom, da budu prisutni među narodom s toliko nježnosti i blizine. A kad narod pronađe svog pastira, tada osjeća nešto posebno, što se osjeća samo u blizini Božjoj. Današnji evanđeoski odlomak završava na sljedeći način: „Ostadoše zapanjeni, u čudu veliku“. To je čuđenje onih koji u pastirima osjećaju blizinu i nježnost Božju – kazao je na kraju Sveti Otac. (kta/rv)