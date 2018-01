Slavonski Brod, 29. siječanj 2018.

Svečanim euharistijskim slavljem pod predsjedanjem đakovačko-osječkog nadbiskupa mons. Đure Hranića proslavljena je u nedjelju, 28. siječnja 2018. u župi Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu 175. obljetnica rođenja i krštenja sluge Božjega Josipa Stadlera, prvog vrhbosanskog nadbiskupa, koji je u toj župi rođen i kršten 24. siječnja 1843. Uz domaćeg župnika i slavonskobrodskog dekana Ivana Lenića suslavili su mons. Pavo Jurišić, postulator kauze sluge Božjega Josipa Stadalera, mons. Pero Aračić i još nekoliko svećenika. Uz domaće župljane na slavlju su sudjelovale i brojne Stadlerove duhovne kćeri Služavke Maloga iz svih triju provincija; Sarajevske, Zagrebačke i Splitske, na čelu s vrhovnom glavaricom Družbe s. Radoslavom Radek, uršulinke na čelu s provincijalnom glavaricom s. Ksenijom Leko, druge redovnice grada te Prijatelji Maloga Isusa iz Voćina.

Ocrtavajući Stadlerov život i djelo nadbiskup Hranić je naglasio kako je on odrastajući u pobožnoj katoličkoj obitelji, kao desetogodišnji dječak ostao siroče te ustvrdio da je zasigurno i to bio razlog da je imao poseban osjećaj za siromašne i napuštene, što je vidljivo po djelima koje je činio, a koje su nastavile njegove duhovne kćeri Služavke Maloga Isusa. Naglasio je kako se Bog uvijek brinuo i za njegov ljudski rast i svećeničko sazrijevanje te ga snažio u službama koje je u svojoj svećeničkoj i biskupskoj službi vršio. “Još dok je kao mladi nadbiskup došao u Bosnu, govorio je i činio kao svetac Božji. Jer je bio potpuno predan Bogu i imao povjerenja u njega upuštao se u velike projekte, tako vidljive još i danas. Bio je iskren i pobožan, puno je molio. Posebno je štovao Srce Isusovo, kojemu je posvetio Vrhbosansku nadbiskupiju. Ispunjen je bio Isusovom ljubalju prema čovjeku te se ni on nije razlikovao od riječi koju je naviještao. I zato je imao i protivnika, koji su ga htjeli maknuti iz Bosne, jer nije odgovarao njihovim političkim stavovima, nije im odgovaralo njegovo zauzimanje za Kraljevstvo Božje. I biskup Strossmayer bio je zanesen Stadlerom te mu je i duhovno i materijalno pomagao u njegovim nastojanjima, u gradnji, osnivanju institucija za starije i siromašne... U znak zahvalnosti nadbiskup Stadler mu je za njegovu 50. obljetnicu biskupske službe darova kalež, koji sam danas donio i s njim ćemo slaviti ovu Misu, kao i biskupski štap – vrijedan filigrafski rad“, rekao je među ostalim nadbiskup Hranić. Na kraju je poručio da o ovim Stadlerovim obljetnicama; 175. obljetnici rođenja i krštenja, 150. obljetnici svećeničkog ređenja i 100. obljetnici smrti, želimo zaneseni Isusom obnoviti svoja krsna obećanja i moliti da poput sluge Božjega prionemo uz Isusa te zaneseni njime i druge u tome oduševljavamo.

Tijekom euharistijskog slavlja posebno je bio dirljiv obred obnove krsnih obećanja ovogodišnjih 87 prvopričesnika te župe, koji su zajedno sa svojim roditeljima i Služavkama Malog Isusa nadbiskupu prinosili i darove na oltar. Njima je poručio da mole da se netko i iz njihovih redova odazove duhovnom pozivu te poput Stadlera služi Gospodinu.

Župnik Lenić je posvjestio da ova jubilarna godina treba svima nama biti poticaj da bolje upoznamo tog velikog sina hrvatskog naroda. „Bogatstvo njegova života je svetost i obveza, jer je to naša baština, a isto tako i nadahnuće koje nam u ovim vremenima daje jedan putokaz kako živjeti ljudski i kršćanski, do koje mjere i u što ulagati svoj život, na čemu se nadahnjivati. Puno toga mi možemo naučiti od sluge Božjega Josipa Stadlera“, ustvrdio je župnik Lenić te posvjestio da nas oni koji su nicali na našem tlu, trebaju više privlačiti, da se damo njima nadahnjivati i moliti njihov zagovor.

Slavlje je završilo „krsnim ophodom" u župnu crkvu s molitvom krsnog saveza i za što skorije uzdizanje na čast oltara sluge Božjega Josipa Stadlera, koju je predvodio mons. Jurišić. Sa Služavkama Maloga Isusa iz Sarajeva došla su djeca iz Stadlerova dječjeg doma Egipat, o kojem one skrbe. Željeli su oni u rodnom mjestu tog velikog dobrotvora siromašnih, napuštenih i bolesnih zahvaliti za sve što je za njih činio dok je bio živ, a sada po njegovim duhovnim kćerima Služavkama Maloga Isusa. Njima su u druženju za obiteljskim stolom vjernice brodske župe Uznesenja Blažene Djevice Marije uručile darove, koje su za njih izrađivale tijekom božićnog vremena.

Slavlju toga dana prethodio je duhovni program na sam spomendan Stadlerova rođenje i krštenja, u srijedu 24. siječnja kada je u popodnevnim satima kod Stadlerova spomen obilježja u blizini njegove rodne kuće uz prigodnu molitvu položeno 175 lampiona te cvijeća, a potom u župnoj crkvi Gospe Brze Pomoći služena misa s molitvom za proglašenje blaženim i svetim sluge Božjega. (kta/b.l.)



foto