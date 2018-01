Vatikan, 29. siječanj 2018.

Isus je naš učitelj, moćan na riječi i djelu, koji rasvjetljava staze našeg života i priopćava nam snagu kako bismo nadvladali kušnje i napasti – istaknuo je papa Franjo u nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 28. siječnja 2018. na Trgu svetoga Petra u Vatikanu. Polazišna točka Papina razmišljanja bilo je evanđelje toga dana koje nam prepričava kako je Isus istjerao zloduha, a tim se činom on očituje kao moćni prorok na riječi i djelu.

„Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci“ (Mk 1,22) – tako se očitovao Božji poslanik i to ne kao obični čovjek koji svoj nauk utemeljuje na prethodnim predajama, nego Isus donosi novi i snažni nauk – napomenuo je Sveti Otac.

Isus se očituje moćnim putem svojih djela. „U njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: 'Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!' Isus mu zaprijeti: 'Umukni i iziđi iz njega!' Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega“ (1,23-26).

I Sotona je u pravu, Isus je došao uništiti ga! – istaknuo je papa Franjo te dodao – Samo je nekoliko Isusovih riječi bilo dovoljno da istjera zloduha iz tog čovjeka. To ostavlja snažan dojam na ljude: „Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: 'Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.' I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj“ (1,27-28).

Isusova moć potvrđuje snagu njegova nauka. Ne samo da govori, već i djeluje. Evanđelje je puno mjesta na kojima se očituje kako Isus u svom poslanju utjelovljuje Božju ljubav kako riječima tako i djelima. Današnje nam evanđelje pokazuje da je Isus naš učitelj, moćan na riječi i djelu – nastavio je papa Franjo – Isus nam svima priopćava svjetlo koje osvjetljava ponekad mračne staze našeg života. Priopćuje nam potrebnu snagu kako bismo nadvladali teškoće, kušnje i napasti. Isus je istodobno učitelj i prijatelj koji nam očituje put i pazi na nas, osobito kad smo u potrebi – kazao je Sveti Otac te na kraju zamolio Blaženu Djevicu Mariju da u brojnim zvukovima svijeta koji nas okružuje prepoznamo riječ njezina Sina, koja našem postojanju daje smisao te nas oslobađa od svakog ropstva, pa i od zla.

Nakon molitve Angelusa papa Franjo je kazao da su do nas stigle tragične vijesti o terorističkom napadu u Afganistanu. Naime, dan ranije najmanje su 103 osobe poginule u eksploziji autobombe u glavnom gradu Kabulu, a ranjeno je više od 230 osoba. Riječ je o jednom od najtežih napada na Kabul posljednjih godina i trećem u tjedan dana. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Koliko će dugo afganistanski narod podnositi to nečovječno nasilje? – upitao je Sveti Otac pozivajući na molitvu za žrtve, njihove obitelji, kao i za sve one koji u toj zemlji rade za mir.

Papa je potom podsjetio da se toga dana obilježava Svjetski dan oboljelih od gube. Upozorio je da ta bolest naročito pogađa one najpotrebitije. Oboljelima je zajamčio svoju blizinu i solidarnost, istodobno pozivajući na molitvu za one koji su blizu pogođenima i koji rade na njihovoj društvenoj reintegraciji.

Zahvalivši mladima Katoličke akcije Rimske biskupije na njihovom zalaganju za mir, papa Franjo je potaknuo brojne mlade koji su se okupili na Trgu da se ne umore među svojim vršnjacima biti oruđe mira i radosti. Naime, mladi su došli Papi u prigodi završetka „Karavane za mir“, a dvoje njih je stajalo kraj Svetog Oca te su pročitali prigodnu poruku.

Na kraju su pustili u zrak stotine šarenih balona u zrak kao simbol mira, no neki su baloni pritom zapeli. Papa je pak iskoristio tu priliku da dade kratku pouku o molitvi. Jeste li vidjeli ove balone? – upitao je papa Franjo te nastavio – Kad loše molimo, kad živimo onako kako to Isus ne želi, onda naše molitve ne pristižu te je iz tog razloga potrebna pomoć da bi pristigle gore. Kad primijetite da se vaše molitve ne uzdižu, onda zatražite nečiju pomoć – kazao je na kraju Sveti Otac. (kta/rv)