Sarajevo, 26. siječanj 2018.

Posljednjeg dana Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, 25. siječnja 2018., u pravoslavnoj Sabornoj crkvi Rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu Molitvu za jedinstvo kršćana predvodio je mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom. Nakon naviještene Božje riječi, prigodnu propovijed uputio je predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski. Propovijed kardinala Puljića, koji je i predsjednik Vijeća za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama BK BiH, prenosimo u cijelosti:

U ovoj časnoj Sabornoj crkvi završavamo našu Molitvenu osminu, to je osnovni razlog našeg okupljanja večeras. Zato na početku iskreno i bratski pozdravljam njegovo preosvećenstvo mitropolitu dabrobosanskog gospodina Hrizostoma, i oko njega sve njegovo sveštenstvo okupljeno večeras na ovom zajedništvu, kao i sve monaštvo i bogoslove. Pozdravljam i sve druge okupljene na ovom molitvenom slavlju te zahvaljujem na ovom zajedništvu.

Najiskrenije zahvaljujem na ovoj otvorenosti Visokopreosvećenom da zajedno pošaljemo poruku našeg svjedočenja vjere u Isusa Krista i u ovom gradu i u ovoj zemlji. U ovoj Molitvenoj osmini je stavljen naglasak na Božju Riječ koja je izvor nade i jakosti u svim iskušenjima. Tu Božju RIječ želim proučavati, usvajati i svjedočiti. „To je svjetiljka našoj stazi“ životnoj, a ujedno i putokaz svakom čovjeku da otkrije uporište nade u ovim vremenima.

U prvom redu utjelovljena Božja Riječ je najveća snaga zajedništva. Isus nam je ostavio oporuku na Posljednjoj večeri DA SVI BUDU JEDNO, kao što je On u Ocu i Otac u Njemu po Duhu Svetom. To zajedništvo Božjeg Duha molimo. Upravo smo ga maloprije u Evanđelju čuli.

Objavljena Riječ je izvor na kojem ćemo piti da bi mogli premostiti sve povijesne naslage, te otkrili vrijednost života u Isusu Kristu.

Mi bismo kao kršćani morali svijetliti svijetu i osvjetljivati put spasenja - to su riječi Visokopreosvećenog s kojima se duboko slažem.

Zato se nadam da će naša molitva i ekumenski dijalog rušiti predrasude i osposobljavati nas u ovoj sredini da svijetlimo svijetu kao Kristovi učenici, koji se nadahnjuju i žive od Riječi Božje. Isus Krist je obećao i ostao s nama do svršetka svijeta. Ne djelujemo u svoje ime nego u Njegovo ime. Vjerujemo u Njegovu prisutnost kojom i danas želi po nama naviještati i svjedočiti djelo Spasenja. S križa nam je ostavio svoju Majku za Majku. Obje naše tradicije duboko štuju i Mariji se preporučuju. Ona nas povezuje kao Majka otkupljenih, kao ona koja svoju djecu okuplja u ljubavi.

Zato neka i ovo večeras molitveno okupljanje bude izraz blizine Božje po kojoj i mi postajemo bliži jedni drugima i tako jači svjedoci krštenja, križa, Evanđelja. Mi bismo kao kršćani morali svijetliti svijetu i osvjetljavati put spasenja i Euharistije. Želimo upoznati našu povijesnu različitost, ali i poštivati tu različitost i izgrađivati vjerničko povjerenje zajedničkog hoda prema Spasenju. Mi trebamo i želimo činiti ono što Isus od nas očekuje i traži. On je središte naših odnosa i naših nastojanja.

Ovdje ću posuditi jednu misao koju sam jučer pročitao:

Samo nas jedna stvar može održati da idemo naprijed u dolazećim teškim vremenima i to je razumijevanje Božje slave. Kad je shvatimo, otključavamo vrata za pobjedonosan život; Slava Božja je otkrivanje prirode i bića našega Gospodina. U Starom zavjetu, kako izvješćuje Knjiga Izlaska, Mojsije je imao doslovan kratak uvid u Božju slavu. „Jahve prođe ispred njega te se javi: 'Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, prašta bezakonje i prijestup i grijeh'“ (Izl 34,6-7).

Ovaj odlomak Pisma je bitan za naše razumijevanje tko je naš Gospodin. Često kad razmišljamo o slavi Božjoj mislimo o njegovom veličanstvu i sjaju, njegovoj sili i vlasti ili o nekom očitovanju u njegovim ljudima, kao što je bogato štovanje. Takve stvari mogu biti rezultat gledanja slave Božje, ali to nije slava po kojoj On želi da ga mi poznamo. On želi da poznamo njegovu slavu kroz otkrivenje Njegove velike ljubavi prema čovječanstvu. I to je upravo ono što je otkrio Mojsiju. Otkrivenje Božje slave snažno utječe na one koji je prime i mole za njezino razumijevanje. Do te točke Mojsije je gledao na Gospodina kao na Boga zakona i gnjeva i drhtao je u Gospodnjoj nazočnosti, ali ovo novo viđenje slave Božje pokrenulo ga je da štuje bez straha. Vidio je da je Bog ljubav i da je Njegova priroda priroda dobrote, samilosti i milosrđa!

Odlaženje na seminare kako do pobjede, slušanje poznatih govornika ili „gutanje“ knjiga i poruka kako do samopoboljšanja je dobro, ali jedina trajna promjena dolazi iz otkrivenja Božje slave iz prve ruke. Gledanje Njegove slave upoznajući Isusa Krista, poznajući Riječ Božju kroz molitvu i poniznost kako smo maloprije u Evanđelju čuli, to utječe na izraz našega lica i ponašanja i čini nas sličnijim Njemu. Kako je divno znati da je Bog već dao to otkrivenje o sebi u Izlasku, a kamo li u Evanđelju. Zato želim da naša molitva nas približi Isusu pa ćemo biti bliži jedni drugima. Amen.