Zagreb, 26. siječanj 2018.

Drugi praktični primjer doprinosa temi „Župa kao mjesto susreta i suradnje vjerničkih društva, crkvenih pokreta i župnih skupina" dao je Dominik Knezović, mag. pol., predsjednik SKAC Palma.

Temelj dobre suradnje vjerničkog društva, odnosno udruge Studentski katolički centar Palma i župe Presvetog Srca Isusova, zajednička je briga za dobro cijele župe i svih vjernika, a osobito srednjoškolaca, studenata i radničke mladeži. Condicio sine qua non suradnje su obostrano povjerenje i odgovornost svih aktera na području župnog pastorala prema preuzetim i dodijeljenim zadacima. „Mislim da su to neizostavni elementi za rast jedne župne zajednice. Povjerenje je širok pojam, no u župi odnos povjerenja mora biti dvosmjeran. Povjerenje je biskup dao župniku, a župnik koji prepoznaje kompetencije pojedinaca ili skupina te im iskaže povjerenje za neki projekt pridonosi razvijanju socijalnog kapitala tim vezama, ali i rasterećuje sebe od dijela poslova za koje možda nije kompetentan, ili koji mu oduzimaju mnogo vremena. Ulažući u suradnike župnik ostvaruje preduvjete za rast i razvijanje nekih specifičnih pastoralnih grupa za kojima postoji veća potreba ili sklonost župljana prema tim aktivnostima". U tom je kontekstu iznio primjer svoje župe, gdje župnik nema potrebe osmišljavanja ljetnih programa za mlade, jer to radi SKAC. Također SKAC ima iskustva u organiziranju različitih dječjih kampova i programa za djecu.

Nadalje je uputio na važnost povjerenja laika u župnika kao pastira, osobu koja skrbi o župnoj zajednici, ali i najbolje poznaje dinamiku župne zajednice kao cjeline. To je preduvjet nastavka (dobre) suradnje u trenucima krize, nerazumijevanja i različitih viđenja pastoralne stvarnosti. U atmosferi uzajamnog povjerenja i župnik i laici prepoznaju vlastitu odgovornost za cijelu župu i sve njezine članove.

Upozorio je i na mogući otpor pojedinaca ili skupina u župi pri uvođenju nekih dobrih novina. „Tu dolazimo do odgovornosti za župnu zajednicu koja je podijeljena između župnika i cijele župne zajednice. U župama u kojima djeluju razne zajednice, važno je ljudima osvješćivati odgovornost za aktivnost i one koji su im povjereni", rekao je. Kao primjer naveo je osjećaj zaposlenika i volontera SKAC-a da su mladi, studenti, mladi bračni parovi „naša odgovornost daje kreativni pristup rješavanju određenih problema i smišljanju novih pastoralnih aktivnosti na dobrobit cijele zajednice. Župa i župni pastoral su moja odgovornost isto kao i župnikova. I ja kao laik nemam se pravo zavaravati da je župnik svemoguć i da rješava sve probleme na župnoj razini".

U zaključku je Knezović je rekao: „treba nam sinovska odanost, to je dublji koncept od lojalnosti, i može se doživjeti na osobniji način, a to znači: ljubiti Svetu Majku Crkvu i iz toga se rađa osjećaj odgovornosti za ljude, okolinu, župnu zajednicu, pa to može ići do razine Crkve, cijeloga svijeta". Pozvao je župnike i župne vikare da imaju povjerenja u suradnike čime će njima biti lakše, a i mnogo toga će se kvalitetnije odraditi na veću slavu Božju i na korist ljudima. (kta/ika)