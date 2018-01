Vatikan, 25. siječanj 2018.

Potrebno je novinarstvo koje je manje usredotočeno na izvanredne vijesti, koje uvijek traži istinu te se stalno zalaže za to da upućuje prema rješenjima koja predstavljaju alternativu eskalaciji vike i verbalnog nasilja – napisao je papa Franjo u svojoj poruci povodom 52. svjetskog dana sredstava društvene komunikacije koji se obilježava 13. svibnja ove godine, a koja je objavljena 24. siječnja 2018., na spomendan sv. Franje Saleškog, zaštitnika novinara i pisaca. U skladu s odlukom Biskupske konferencije u Bosni i Hercegovini iz 2003. godine, Svjetski dan sredstava društvene komunikacije, umjesto u mjesecu svibnju, u Bosni i Hercegovini i obilježava se u posljednju nedjelju u mjesecu rujnu.

Papa je u poruci potaknuo medijske djelatnike da se vrate temelju svoje struke, svoga „poslanja“, naime, da budu čuvari vijesti. Tema ovogodišnje poruke, koja glasi „Istina će vas osloboditi. Lažne vijesti i novinarstvo za mir“, vrlo je aktualna, no Sveti je Otac podsjetio kako je već njegov predšasnik blaženi Pavao VI. godine 1972. kao temu Svjetskog dana društvene komunikacije izabrao „informacije u službi istine“.

U prvom dijelu poruke Papa analizira fenomen lažnih vijesti. Napominje da je cilj lažnih vijesti obmanuti, pa čak i manipulirati čitateljem. Primjećuje da ponekad njihovo širenje ima za cilj utjecanja na političke izbore i pogodovanja gospodarskim interesima. Danas, njihovo širenje može računati na manipulativno korištenje društvenih mreža koje lažne vijesti čine „viralnima“. Tragedija dezinformiranja – upozorio je papa Franjo – jest diskreditiranje drugoga, predstavljajući ga kao neprijatelja što može dovesti do njegova demoniziranja i poticanja sukoba. Lažne vijesti su znak nesnošljivih i odviše osjetljivih stavova, i vode jedino prema širenju arogancije i mržnje. To je konačni rezultat neistine – poručio je Sveti Otac, napominjući da je dezinformiranje ukorijenjeno u žeđi za moći koje ide od laži do laži kako bi nam oduzela našu unutarnju slobodu.

Sveti Otac u poruci ističe da smo svi pozvani suprotstaviti se tim lažima i staviti naglasak na „obrazovne inicijative“ koje ljudima pomažu da ne budu nesvjesni širitelji dezinformacija, nego protagonisti razotkrivanja laži. I Papa je ovdje, usredotočujući se na Knjigu postanka, primijetio da je „zmijska logika“ utemeljena na lažnim vijestima, odnosno da je „otac laži“ tvorac prvih lažnih vijesti. Napasnik – stoji u poruci – uzima vjerodostojan izgled, glumi da je čovjekov prijatelj, usredotočujući se na zavođenje koje pomoću lažnih i primamljivih argumenata pronalazi svoj put do čovjekova srca. Baš kao i lažne vijesti. Taj nam biblijski prikaz pokazuje da ne postoje bezopasne dezinformacije. Doista, pouzdavanje u laži može imati katastrofalne posljedice, budući da čak i blago iskrivljavanje istine može imati opasne učinke.

Papa Franjo je u tom kontekstu citirao Dostojevskog koji je u svom djelu „Braća Karamazovi“ napisao: „Onaj, koji sam sebi laže i sluša vlastitu laž svoju, dotjerat će dotle, da neće više poznati nikakve istine ni u sebi, ni oko sebe, nego će, dosljedno, prestati poštovati i sebe i druge. A ne štujući nikoga, prestajete ljubiti, a da bi se bez ljubavi zabavio i razonodio, odaje se strastima i grubim slastima, te postaje prava životinja u svojim porocima, a sve zato, jer neprestano laže i drugima i samom sebi.“ A upravo je istina – nastavio je Papa – najradikalniji protuotrov za „virus laži“. Sveti Otac u tom kontekstu napominje da su oslobođenje od laži i traženje odnosa dva sastojka koji ne smiju nedostajati kako bi naše riječi i geste bile istinite, vjerodostojne i pouzdane.

Kako bismo prepoznali istinu – napisao je papa Franjo – trebamo razlučiti sve što potiče zajedništvo i promiče dobrotu od svega onoga što teži izoliranju, razdvajanju i suprotstavljanju. Istina se, prema tome, ne dohvaća kad se nameće izvana kao nešto neosobno, nego jedino kad proistječe iz slobodnog odnosa osobâ, iz međusobnog slušanja. Niti ikad može prestati potraga za istinom – nastavio je Sveti Otac – jer se laž uvijek može ušuljati, pa i onda kad tvrdimo stvari koje su istinite. Besprijekorni argument može se doista temeljiti na neporecivim činjenicama, ali ako se koristi da se povrijedi drugoga i da se tu osobu diskreditira u očima drugih, koliko god izgledao ispravno, nije istinit. Možemo prepoznati istinitu izjavu po njezinim plodovima: potiče li svađu, podjele i rezignaciju; ili, s druge strane, promiče li informirano i zrelo promišljanje koje vodi prema konstruktivnom dijalogu i plodonosnim rezultatima.

Osobe, a ne strategije – istaknuo je papa Franjo – najbolji su protuotrov za laži. Ljudi koji su oslobođeni od pohlepe, koji su spremni slušati i koji čine napor kako bi stupili u iskren dijalog da bi na svjetlo dana izašla istina; ljudi koje privlači dobrota i koji odgovorno koriste jezik. Tako se ističe velika odgovornost novinara u informiranju. Novinar – primjećuje se u poruci – čuvar je vijesti i njegovo je poslanje da se u bjesnilu i vrtlogu senzacionalnih vijesti sjeti kako u središtu vijesti nisu brzina njezinog objavljivanja niti njezin utjecaj na publiku, nego osobe. Informirati druge znači oblikovati ih – nastavio je Sveti Otac – znači biti u doticaju s ljudskim životima. Iz tog su razloga jamčenje točnosti izvora i čuvanje komunikacije stvarna sredstva u promicanju dobrote, stvaranju povjerenja i otvaranju puta prema zajedništvu i miru.

Papa Franjo svoju poruku završava iskrenim pozivom svima na novinarstvo za mir. Nije riječ o sladunjavom novinarstvu koje niječe postojanje ozbiljnih problema i ima primjesu sentimentalnosti, nego o novinarstvu bez pretjerivanja, koje je istinito i neprijateljski nastrojeno prema lažima, retoričkim sloganima i senzacionalističkim naslovima. Potrebno je novinarstvo koje stvaraju ljudi za ljude, novinarstvo koje je u službi sviju, a posebno onih koji nemaju glasa. Sveti Otac svoj dokument završava molitvom nadahnutom svetim Franjom Asiškim. Gospodine, učini nas oruđima svoga mira. Daj nam da prepoznamo zlo koje je prikriveno u komunikaciji koja ne izgrađuje zajedništvo; tamo gdje je senzacionalizam, daj da koristimo trijeznost, a tamo gdje je laž, daj da donosimo istinu – poručio je na kraju Papa. (kta/rv)