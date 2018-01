Zagreb, 24. siječanj 2018.

Drugoga dana 58. teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu, 24. siječnja 2018., Euharistijsko slavlje u sjemenišnoj crkvi predvodio je krčki biskup Ivica Petanjak u zajedništvu s dekanom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Marijom Cifrakom, rektorom Međubiskupijskog sjemeništa na Šalati Matijom Pavlakovićem, prof. dr. Antonom Tamarutom te stotinjak svećenika. Uvodeći u slavlje, prisutnima je posvijestio temu dijaloga i suradnje, što je tema TPT-a u duhu spomendana sv. Franje Saleškoga, sveca dijaloga.

U homiliji biskup se osvrnuo na misna čitanja koja je označio znakovitima upravo u ovim danima TPT-a, okupljanja onih koji od Riječi Božje žele živjeti, koji tu Riječ žele u svome životu utjeloviti. Naglasio je kako „moramo biti sve veći i veći poznavatelji Riječi Božje. Moje je duboko uvjerenje, da onaj koji se trudi razumjeti Riječ Božju, da će taj i u svojoj vjeri biti jači, ali pod jednim uvjetom: da ne prestane tražiti. I profesor, i svećenik i biskup i vjernik mora cijeli svoj život tražiti, preispitivati cijeli poklad vjere, upoznavati otajstvo Boga, upoznavati svoju vjeru. Dokle god postoji u nama ta želja za traženjem, za napretkom, za dubljim poznavanjem dotle ćemo biti na pravom putu i shvatit ćemo da što dublje proničemo u Riječ Božju, da ju sve manje poznajemo, da je Bog uvijek ispred. To je bitno, postoji i velika opasnost za nas, koji na neki način imamo 'monopol' nad Riječju Božjom da ne trebamo više tražiti, da ne trebamo učiti, da sve znamo i da onda počnemo s visoka drugima prenositi ono do čega smo mi došli. To je idolopoklonstvo. To onda znači Boga zatvoriti u svoje znanje, u svoju glavu, u svoje dostignuće".

Biskup Petanjak istaknuo je kako svima treba biti veliki poticaj kako promatramo Isusa Krista, promatramo svakoga čovjeka, njegovim očima. „Tada bi mnogi dijalozi bili uspješni." Na kraju homilije podsjetio je na važnost dijaloga koji vodi do istine te posvijestio da kada bi nama u dijalogu to bilo važno onda bismo brzo došli do onoga što je bitno, a to je Isus Krist, jer On je rekao „ja sam Istina". „Zato prepoznati se u Isusu Kristu, u Njemu dijalog voditi, u Njemu tražiti pravi put, put spoznaje, to neka bude poruka. I na kraju: mnoštvo je oduševljeno Njegovim govorom zato što je iza Njegove riječi stajao Njegov život. Daj Bože da i mi možemo tako govoriti da ljudi budu oduševljeni, ali ne samo onoga trenutka dok govorimo, nego i kad prestanemo govoriti da se ta naša riječ utjelovi, da dobije 'meso', da zadobije vidljivi oblik, te da se onda to može očitovati po svemu našem djelovanju", zaključio je krčki biskup. (kta/ika)