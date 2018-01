Vatikan, 24. siječanj 2018.

Vjera ljudi? Nevjerojatna – rekao je papa Franjo tijekom konferencije za tisak održane u zrakoplovu na povratku iz Perua, na završetku 22. apostolskoga putovanja u okviru kojega je pohodio najprije Čile, a potom Peru. Tom je prigodom povjerio novinarima ono što ga je najviše dirnulo tijekom protekloga tjedna provedenoga na kontinentu s kojega dolazi.

Prije svega je mislio na Limu i prizor s milijun i tristo tisuća vjernika okupljenih na završnoj misi slavljenoj prije samoga povratka u Rim, u zrakoplovnoj bazi Las Palmas. Međutim, jednako je snažan dojam na njega ostavilo svjedočanstvo Čileanaca koja se osjećalo posvuda, na ulicama glavnoga grada, kao i na ulicama Temuca i Iquiquea. Zarazilo me očitovanje njihove vjere, uz toplinu i srdačnost ljudi – rekao je Papa, a potom posebno istaknuo svoj posjet ženskom zatvoru u glavnom čileanskom gradu. Bilo je vrlo dirljivo vidjeti te žene, njihovu kreativnost, sposobnost da se promijene i želju za promjenom života, i za ponovno uključenje u društvo snagom evanđelja… - prisjetio se Sveti Otac.

Papu je snažno dirnuo i posjet Domu Maloga princa, u kojemu živi oko 40 maloljetnika koji dolaze iz sirotištâ, iz problematičnih obiteljî; neka su pak napuštena ili su žrtve tjelesnoga, seksualnoga ili psihološkoga zlostavljanja. Vidjeti tu djecu, većinom napuštenu, one dječake i djevojčice koji su uz pruženo im obrazovanje uspjeli ići naprijed, to me vrlo dirnulo – istaknuo je papa Franjo sažimajući u tim riječima dojmove s putovanja koje je prije toga nazvao „pastoriziranim“, zbog velikih promjena u temperaturi prolazeći iz gradske ljetne vrućine u Santiagu u suhu klimu Iquiqua, i vrlo vlažnu vrućinu peruanske Amazonije.

Veći dio konferencije za tisak bio je usredotočen na problem pedofilije i na slučaj msgr. Juana Barrosa, biskupa Osorna, koji je u središtu polemika i optužbi za sudioništvo u prikrivanju zlostavljanja. Papa Franjo je cijeli slučaj sažeo na španjolskom i talijanskom jeziku, objašnjavajući kako su ga poštovanje prema biskupu, i ponajviše nedostatak očitih činjenica, uvjerili da više puta ne prihvati biskupovu ostavku. Kada je bio imenovan, pokrenuli su se svi ti prosvjedi protiv njega, te mi je ponudio ostavku, ali ni drugi put ju nisam prihvatio. On je nastavio raditi, a nastavila se i istraga o njemu, ali nisu pronađene nikakve 'evidencije', nikakvi pokazatelji njegove krivnje. Ne mogu ga osuditi, jer nemam očiglednih dokaza; ali i ja sam uvjeren da je nedužan – istaknuo je Papa.

Riječ 'evidencija' je neko vrijeme bila u središtu konferencije za tisak. Jer, Papa je priznao da je upotrijebio krivu riječ, kada je rekao da se u nedostatku dokaza protiv biskupa Barrosa ne mogu poduzeti nikakve mjere. Taj je izraz povrijedio osjetljivost žrtava zlostavljanja, te je Papa to vrlo iskreno priznao. Riječ 'dokaz' je povrijedila one koji su bili zlostavljani. Ispričavam se ako sam ih povrijedio ne primjećujući, ne želeći ih povrijediti. (…) Vidim da moj izraz nije bio prikladan – rekao je papa Franjo.

Jedna je novinarka upitala znači li istek mandata nekih članova vatikanskoga Povjerenstva za zaštitu maloljetnika da to tijelo nije više 'prioritet', Papa je istaknuo da, kao i u vrijeme Benedikta XVI., jer je – kako je rekao – od njega naučio, i dalje nema tolerancije. I nakon gotovo pet godina papinstva nisam potpisao nijednu molbu za pomilovanje – dodao je. Dakle, povjerenstvo će nastaviti sa svime što je do sad učinjeno, što papa Franjo pozitivno ocjenjuje.

Na konferenciji se nije moglo zaobići ni pitanje o događaju koji nije bio predviđen programom, a to je vjenčanje čileanskoga para koji je papa Franjo vjenčao na putu prema Iquiqueu. Sveti je Otac objasnio de se par odavno želio vjenčati, ali su zbog raznih zbivanja, među prvima zbog potresa 2010. godine, bili primorani odgoditi vjenčanje. Ispitao sam ih i njihovi su odgovori bili jasni: „Za cijeli život…“ – rekao je Papa te dodao da su bili na pripremama za brak, i svi su uvjeti bili ispunjeni.

Jedno je od pitanja bilo o susretu s amazonskim narodima, kada je Papa govorio o okolišnim politikama koje suprotstavljaju zaštitu prirode i zaštitu ljudi. Sveti je Otac ponovio da se, nažalost, dogodilo da su, kako bi se zaštitila šuma, protjerani neki narodi, a potom je sama šuma bila predmet iskorištavanja. Osim toga, na pitanje jednoga peruanskog novinara, istaknuo je da se Latinska Amerika treba hitno osloboditi korupcije. To je zlo – kako je rekao – „dvostrukoga života“, koje je i Crkva upoznala i poznaje, zbog čega Papa trpi.

Na pitanje što misli o činjenici da je Čile tijekom 20 godina snizio razinu siromaštva s 40 na 11%, i je li to rezultat liberalne politike, Papa je istaknuo da valja dobro proučiti slučajeve liberalne politike. Ima drugih zemalja u Latinskoj Americi koji su liberalnim politikama poveli zemlju u veće siromaštvo. Nisam stručnjak na tom području, ali općenito, liberalna politika koja ne uključuje cijeli narod selektivna je i vodi do pada – napomenuo je papa Franjo. (kta/rv)