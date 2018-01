Zagreb, 23. siječanj 2018.

Prvoga dana 58. teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu Euharistijsko slavlje u sjemenišnoj crkvi predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Koncelebrirali su predsjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir Puljić, splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, riječki nadbiskup Ivan Devčić, varaždinski biskup Josip Mrzljak, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, vojni ordinarij Jure Bogdan, šibenski biskup Tomislav Rogić i zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško, te dekan KBF-a dr. Mario Cifrak, rektor Međubiskupijskog sjemeništa Matija Pavlaković, te stotinjak svećenika-sudionika TPT-a.

U homiliji kardinal Puljić upitao je svećenike „što je izvor naše radosti" - „ima li na ovoj zemlji išta svetije" od hostije, od Isusa, od njegove riječi koju naviještamo, od sakramenata koje dijelimo? I znamo li se tome radovati? Ako smo srcem prionuli uz te svetinje, to će nas ispunjati radošću, a ako nismo, to nam postaje teret, opterećenje, jer ono čemu se radujemo to nas ispunja. To nam je izvor snage, a ako se tomu ne znamo radovati, onda nam svetinje postanu teret koji moramo nositi".

Stoga je kardinal pozvao okupljene da „svaki puta kada pristupimo oltaru, svetohraništu, evanđelju, ispovjedaonici, radujmo se tomu poput Davida. Radujmo se svetinjama koje su nam povjerene da ih dijelimo, da Bog po nama djeluje u ovom svijetu". Osvrćući se pak na evanđeoski odlomak, kardinal Puljić posvijestio je kako „su najbliža Isusova rodbina oni koji vrše volju Božju, Njegovu Riječ slušaju". Kardinal je posvijestio kako nas veže Isusova krv, te u tom kontekstu naglasio kako danas žele „usvojiti taj dijalog, tu Isusovu blizinu, to Isusovo rodbinstvo. Taj dijalog da srcem živimo Isusovu blizinu, da zračimo, jer ljudi su žedni navjestitelja Radosne vijesti".

Euharistijsko slavlje pjevanjem je uveličao zbor Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković" KBF-a. (kta/ika)

Foto: Marija Belošević

foto