Sarajevo, 23. siječanj 2018.

„Imati pravo nešto učiniti, nije uopće isto što i biti u pravu čineći to“, G.K. Chesterton, Kratka povijest Engleske

Svijet funkcionira tako da ima svoje zakone i uredbe koje se tiču svakog pojedinog segmenta života. Kada toga ne bi bilo nego sve ostavljeno na volju pojedinca, nastupila bi opća anarhija iz koje bi se moglo izroditi samouništenje čovječanstva ili neviđena tiranija pod zakonom batine i brutalnoga obračunavanja s neistomišljenicima. Stoga je čovjek pokušao za sve moguće zgode donijeti neke pravne okvire unutar kojih valja ostvarivati svoju egzistenciju. Tako osim zakona postoje i protokoli kao „dogovoreni postupci“ što u određenoj situaciji treba slijediti, kamo i kada ići te kako reagirati. Osim što se mogu odnositi na područje međunarodnoga prava, internetske i komunikacijske tehnologije ili pak zdravstva, najvidljiviji su u diplomaciji. Štoviše, na razini države ima cijela služba kojoj je na čelu šef protokola, a koja, između ostaloga, vodi brigu o svakoj pojedinosti prigodom pripremanja neke svečanosti, posjeta ili korespondencije državnika. Sve što oni urade dobro u načelu prođe nezamijećeno, ali se zato njihovi propusti itekako vide i komentiraju. No, iako je riječ o „sitnicama“ kojih se valja do u tančine držati, ipak život upozorava kako i na ovom području mora vrijediti duh, a ne slovo zakona.

Vjerojatno to najjasnije u svojim postupcima očituje papa Franjo te skoro da ne postoji neki događaj kada on ne iziđe iz okvira protokola. Njegovi najbliži suradnici će posvjedočiti kako će on ako vidi skupinu ljudi koji su ga došli pozdraviti, otići k njima i po mogućnosti svakomu od njih stisnuti ruku... (Sjetit ćemo se da je takvo što učinio prigodom svoga dolaska u Sarajevo 2015. kada se u zračnoj luci rukovao sa svima koji su ga dočekali u narodnim nošnjama.) Također, on redovito „odbaci“ pripremljeni govor te neposredno komunicira s auditorijem – često tražeći interakciju. Posljednji u nizu prekršaja protokola mogli smo vidjeti tijekom njegova pohoda Čileu kada je 18. siječnja zaustavio papamobil, kako bi utješio čileansku policajku koju je iz sedla zbacio njezin uplašeni konj. Sveti Otac je sišao iz svog auta te razgovarao sa ženom i pričekao nekoliko minuta na pločniku sve do dolaska vozila hitne pomoći… Onima koji rade u pripremi i provedbi protokola, takav „stil“ zasigurno stvara mnogo problema, ali sveukupno gledano svjedoči uistinu o „autentičnom čovjeku“.

Jasno je, dakle, kako je opravdano i, štoviše, potrebno izići iz zadanoga okvira kada to situacija nalaže. Ipak, toga očito nisu bili svjesni u protokolu grada-države Vatikana kada su – kao uobičajene diplomatske razmjene – titulu Zapovjednice Reda Sv. Grgura Velikog dali nizozemskoj političarki i pro-abortus aktivistkinji Liliane Ploumen. Ovaj gaf (ako se to uopće tako može nazvati?) ostao bi nezamijećen da se ona sama u nedavnom intervjuu za nizozemsku televiziju BNR nije pohvalila pokazujući svoj orden. Titulu je pak dobila kada je u svojstvu ministarke vanjske trgovine i razvojne suradnje (na službi do 26. X. 2017.) kao dio delegacije Nizozemske Monarhije, 22. lipnja 2017. posjetila papu Franju. Tom je prigodom protokol uključivao i razmjenu počasnih titula kao element diplomatske prakse koji obično ne budu zabilježeni u javnosti. Ljudi koji su pripremali susret očito nisu vodili dovoljno računa o komu je riječ. Jer da jesu, mogli su naći kako je Liliane Ploumen jedna odnajgorljivijih zagovornica „prava“ na abortus koja je 2017. pokrenula međunarodnu kampanju podrške kako bi se doskočilo odluci administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da ukine financiranje stranih nevladinih organizacija koje podupiru pobačaj. Njezina organizacija nazvana je Ona odlučuje te je prikupila blizu 400 milijuna USD! Komentirajući vatikansku titulu rekla je da iako njezina pro-abortus kapanja „nije spomenuta“, ipak „Vatikan zna da sam ja osnovala Ona odlučuje, ali ih to nije spriječilo da me nagrade, što je zanimljivo“.

I tako je jedna osoba koja izravno radi protiv načela Katoličke Crkve dobila osobnu nagradu koja se dodjeljuje onima koji su se osobito istaknuli u službi Katoličkoj Crkvi. Orden Reda Sv. Grgura Velikog, kojega je 1. rujna 1831. ustanovio papa Grgur XVI. breveom Quod summis, i koji je danas jedan od pet vatikanskih viteških redova s geslom Pro Deo et Principe – Za Boga i vladara, dospio je u ruke „zapovjednice“ bez presedana. Ime nizozemske aktivistkinje za ubojstvo djece u majčinoj utrobi, našlo se među onima kao što su: Otto von Habsburg, G. K. Chesterton, Jovan Sundečić... zorno pokazujući kako „slovo ubija, a Duh oživljuje“ (usp. 2 Kor 3,6).



Zaključak uvodnika pročitajte u tiskanom izdanju