Zagreb, 23. siječanj 2018.

U organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu započeo je u Međubiskupijskom sjemeništu na Šalati 58. teološko-pastoralni tjedan s temom „Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost".

Kardinal Vinko Puljić, Veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u pozdravu je istaknuo da nikada nije bilo toliko sredstava komunikacije, a nikada čovjek nije bio tako udaljen i tako osamljen. Upozorivši na opasnost gubljenja osobne komunikacije, na izgubljenost čovjeka kao osobe u globalizaciji, kardinal Puljić je posvjedočio da bez srca i duše nema dijaloga te istaknuo važnost slušanja. Za slušanje je, rekao je vrhbosanski nadbiskup i veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, potrebna strpljivost i poniznost za prihvaćanje drugih. Istaknuvši odgoj za dijalog, kardinal Puljić je stavio dijalog u kontekst traženja općeg dobra, te otvaranje drugome bez gubitka vlastitoga identiteta. Podsjetio je i na prošlogodišnji Teološko-pastoralni tjedan koji se bavio dijalogom sa društvom, dok je ovogodišnji usmjeren ad intra, odnosno dijalogu unutar Crkve.

Nazočne je pozdravio i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić koji je istaknuo veliku ulogu Crkve u stvaranju identiteta te u ustanovljavanju znanstvenih i kulturnih ustanova. U pozdravu prorektorica Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Ivana Čuković Bagić podsjetila je na ulogu koju je Katolička Crkva kroz povijest imala u ustanovljavanju sveučilišnih ustanova, što pokazuje mogućnost suradnje vjere i znanosti. Također je potaknula suradnju i dijalog svećenika s laicima koji djeluju u znanosti. Riječ znanstvenika i intelektualaca laika mora biti proročka, no, moramo biti svjesni - ona to može biti samo u proročkoj Crkvi, Crkvi koja, uz ostalo, svojim laicima u najvećoj mogućoj mjeri povjerava biti kvasac i sol, ali koja ih na to i potiče svojim primjerom!, rekla je prorektorica te prenijela pozdrave rektora Sveučilišta Damira Borasa.

Osvrnuvši se na temu TPT-a, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je je da je dijalog potreban kako unutar Crkve, tako i unutar našega hrvatskog društva. Nažalost, previše je podjela, ideoloških rovova, nepremostivih razlika. Naša Hrvatska treba više zajedništva, odgovornosti i iskrenog povjerenja jednih u druge, poručio je zagrebački gradonačelnik te naveo misao teologa Tomislava Šagi Bunića da izvan dijaloga drugoga puta nema.

U uvodnom govoru dekan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mario Cifrak posebno je istaknuo nekoliko ključnih elemenata kada se govori o Crkvi. Crkva ima svoja obilježja koja je važno uočiti, poznavati kao svojevrsnu pretpostavku za dijalog, suradnju i suodgovornost, rekao je dekan i dodao je da je Crkva obilježena izlaskom koji se događa po sakramentu krštenja. Istaknuo je da se Crkva sabire, te je govorio o životvornome pamćenju Crkve i Crkvi kao tijelu Kristovu, te o katekumenatu – učenju o vjeri. Istaknuvši da se Crkva tiče cjeline, pojasnio je što za vidljivost Krista u današnjemu svijetu i prenošenje vjere danas znači gubitak jedinstva Crkve. Zaključno je dekan Cifrak podsjetio na potrebnu stalnog vraćanja Evanđelju jer bez njega nema evangelizacije, te je otvarajući Tjedan, uz ostale, posebno pozdravio nazočnoga profesora emeritusa Ivana Goluba.

Pisani pozdrav sudionicima na otvorenju TPT-a uputio je apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj Giuseppe Pinto. Prenio je „ljubav i blagoslov pape Franje, osobito Velikom kancelaru, kardinalu Josipu Bozaniću i dekanu Mariju Cifraku". Ovogodišnja tema „Unutarcrkveni dijalog suradnja i suodgovornost", primijetio je nuncij, „zvuči kao pjesma kojoj Papa pridružuje sve više ljudi, obitelji i samu Crkvu, da bi stvorio pomirenu raznolikost". Osvrnuo se na apostolsku pobudnicu pape Franje „Amoris leatitia" rekavši da je to „jezični događaj". Nešto se promijenilo u crkvenom diskursu. Zato je zanimljivo razmišljati o prisnom jeziku kojim Papa piše svoju pobudnicu. Da bi se progovorilo o obitelji i obiteljima, nije potrebno mijenjati učenje, već inkulturirati opća načela. Jezik milosrđa, prisutan u Amoris laetitia, utjelovljuje istinu u životu svake osobe i svake obitelji, rekao je nuncij. Želim da ovaj Tjedan, poput kvasca iz evanđeoske prispodobe, poluči najbolje rezultate ne samo u vidu produbljivanja nego i u pogledu obiteljskog života, te trajne snage za život naših kršćanskih zajednica, rekao je nuncij. (kta/ika)

Foto: Marija Belošević

