Lima, 23. siječanj 2018.

Papa Franjo je, 21. siječnja 2018. na trgu „Plaza de Armas“ u Limi predvodio molitvu Anđeoskog pozdravljenja, a prije same molitve uputio je apel vlastima u Demokratskoj Republici Kongo da učine sve što je u njihovoj moći da izbjegnu bilo koji oblik nasilja i da traže rješenja u korist općega dobra. Naime, policija u Kongu je jučer koristila suzavac i otvorila vatru na tisuće prosvjednika, ubivši pritom najmanje 6, a ranivši više od 50 osoba.

Sveti je Otac u svom nagovoru također pozvao Peruance da imaju hrabrosti i da slijede mnoge svete primjere koje im nudi Crkva njihove zemlje. Papa je kazao da ih mnoge životne teškoće mogu obeshrabriti, ali ih je potaknuo da usmjere pogled prema svojim svecima, poput Martina de Porresa, Ruže Limske i mnogih drugih.

Papa Franjo je napomenuo da nam njihovi primjeri očituju kako nas Bog voli onakve kakvi jesmo bez ikakvog krivotvorenja ili poboljšanja. Znam da svi volimo vidjeti digitalno poboljšane fotografije, no to samo uspijeva sa slikama – istaknuo je Papa te dodao da ne možemo „fotošopirati“ druge, svijet, niti sami sebe. Peruancima je rekao da srce ne može biti „fotošopirano“ jer je to mjesto gdje se trebaju pronaći autentična ljubav i istinska sreća. Isus vas ljubi takve kakvi jeste i ima san za svakog od vas – kazao je na kraju Sveti Otac potičući ih da se ne obeshrabre. (kta/rv)