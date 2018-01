Lima, 23. siječanj 2018.

Na kraju svojeg apostolskog pohoda Peruu, 21. siječnja 2018. papa Franjo se susreo s peruanskim biskupima okupljenima u nadbiskupskom dvoru u Limi raspravljajući s njima o izazovima Latinske Amerike. Nakon uvodnih misli o izvanrednom životu svetog Toribia di Mongroveja, svećenika, pastira, čovjeka koji je znao doći na drugu stranu svijeta dotičući srce svoga naroda, razgovarali su o teškim temama kao što je korupcija, zloupotrebe koje su počinjene u Amazoniji, ali i o budućnosti mladih, o drogi, poreznim rajevima, kao i o pastoralu.

Da bi osnažio biskupe u njihovoj službi, Papa im je govorio o životu svetog Toribia kojeg je nazvao „novim Mojsijem“, podsjetivši da je od 22 godine biskupske službe, 18 godina proveo prolazeći, 3 puta, teritorijem pod njegovom nadležnošću, jer je bio uvjeren da je svjedočanstvo pastira prisutnog u svojem stadu prvi izraz evangelizacije.

Bo je biskup potrošenih đonova koji je išao ususret drugima da bi navijestio evanđelje svima, na svim mjestima, u svim prilikama, bez odlaganja, bez odbijanja i bez straha – rekao je Sveti Otac i dodao – radost je evanđelja za sve ljude, ne može se isključiti nikoga.

U središtu nauka svetog Toribia – istaknuo je papa Franjo – bio je treći koncil u Limi kada je naredio da se katekizmi prevedu na nekoliko lokalnih jezika. Smatrao je važnim naučiti jezik naroda, jer je samo tako evanđelje moglo ući u srca. Danas su pastiri također pozvani na novi izazov digitalnog jezika. Hitna je to stvar za nas pastire 21. stoljeća jer moramo naučiti potpuno novi digitalni jezik da bismo razumjeli sadašnji jezik naših mladih, obitelji i djece.

Sveti Toribio nije šutio na nepravde, zloupotrebe i korupcije, jer nema istinske evangelizacije – dodao je Papa – koja ne oglašava i ne prijavljuje svako zlo upravljeno protiv života naše braće, osobito one najugroženije. Posebno je brinuo za formiranje domorodačkih svećenika, kako stvoriti mjesni kler, jer Crkva je plodna majka. Branio je ređenje svećenika mješanaca, bio je njihov vjerni prijatelj, posjećivao ih je i brinuo o njima.

Ne negirajući tenzije, razlike i sukobe, sveti je Toribio učio dijalogizirati na pošten i iskren način, pozivao je da ne ostanemo zarobljenici podjela, nego da krenemo novim putovima. A to je put kojim i danas ide Crkva. Na kraju, pozvavši peruanske biskupe da rade za jedinstvo, Papa ih je potaknuo da ne zaborave da ono što je u prvoj Crkvi privlačilo jest to „kako su se ljubili“ te da je to najbolja evangelizacija. (kta/rv)