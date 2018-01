Novo Selo (Odžak), 22. siječanj 2018.

U župnoj crkvi sv. Petra i Pavla u župi Novo Selo-Balegovac pokraj Odžaka u Bosanskoj Posavini, u nedjelju 21. siječnja 2018. upriličen je svečani blagoslov i kolaudacija novih orgulja.

Na početku svečanog Euharistijskog slavlja, koje je predvodio mjesni župnik vlč. Marija Šimić, obnovljene orgulje blagoslovio je vlč. Marko Stanušić, profesor gregorijanskog pjevanja i Crkvene glazbene kulture na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Župa je 2005. godine dobila na dar rabljene orgulje iz Njemačke koje je izradio orguljar Norbert Mirna iz Münchena 1963. godine, a sredinom siječnja temeljitu obnovu završili su orguljari braća Moritz iz Ilače (Hrvatska).

Na Misnom slavlju u prigodnoj propovijedi vlč. Matija protumačio je nedjeljni evanđeoski odlomak u kojem Isusa upućuje poziv: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!“. Istaknuo je da je najvažniji čovjek i njegovo spasenje pa se treba obratiti i vjerovati evanđelju. Dodao je da Isus ukazuje na važnost vjerovanja evanđelju jer bez vjere nije moguće kršćanski živjeti; bez vjere nema sigurnosti, mira a ni radosti. Kazao je da su za vjeru potrebne dvije osobe te da Bog daje dar vjere, karizmu nekoj osobi. Pojasnio je da se, u kontekstu evanđeoskog misnog odlomka u kojem se opisuje Isusov pozivi četvorici apostola, vjeru može shvatiti kao povjerenje u Isusa u kojem se razvija plemeniti odnos osoba što su osjetili Isusovi učenici koji su sve ostavili i krenuli za njim.

„Nitko apostole nije prisilio, nego su oni zavoljeli Isusa i počeli mu vjerovati. Opredijelili su se, jer su vjerovali Isusu“, kazao je vlč. Matija napominjući da se, poput apostola sve do današnjega dana ljudi odazivaju na Isusov upućen Šimunu Petru i njegovom bratu Andriji te braći Jakovu i Ivanu: „Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!“. Dodao je da je to veličanstven poziv u kojem Isus posebno ističe važnost širenja radosne vijesti prije čega je potrebno obraćenje i spremnost na učenje vršenja volje Božje. „Isus poziva na vjeru, nadu i ljubav, to su božanski darovi i temelji Božjega kraljevstva. Kršćanin je pozvan biti svjetlo u svijetu, u svom domu, jer ljubav, dobrota, vjera i milosrđe se dijeli, ne zadržava za sebe. Pozvani smo biti za dobro čovjeka čvrste vjere, snažne nade, poput starozavjetnog Jakova, Abrahama praotaca naše vjere“, zaključio je župnik u svojoj propovijedi. Također je izrazio zahvalnost, radost i ponos što će ubuduće župna zajednica moći slaviti Boga uz lijepe obnovljene orgulje koje će pratiti liturgijsko pjevanje.

Uz orguljsku pratnju vlč. Stanušića te pjevanje članova župnog zbora, liturgijsko pjevanje tijekom Misnog animirale su Služavke Maloga Isusa s. Manda Pršlja i s. Nikolina Džavić te kandidatica Ivka Martinović iz Sarajeva.

Nakon završnog Misnog slavlja vlč. Marko je izveo nekoliko preludija i fuga od J. S. Bacha, te su vjernici mogli uživati u ljepoti zvuka koje su proizvele orgulje. Iako orgulje imaju samo četiri registra, svojim lijepim zvukom ispunjale su cijelu crkvu. Na kraju sv. Mise maestro Stanušić odsvirao poznato djelo J. S. Bacha: Toccatu i fugu u d-molu.

„Zahvalni dragom Bogu na daru vjere, ovom divnom zajedništvu u slavljenju Euharistije, kao i zajedništvu nakon svete Mise, gdje nas je srdačno primio i ugostio župnik vlč. Matija, kojem zahvaljujemo na pozivu i svemu lijepom što smo doživjeli u ovoj župi, radosni da smo zajedno slavili Gospodina molitvom i pjesmom uz zvuke obnovljenih orgulja“, kazale su nakon slavlja s. Manda i kandidatica Ivka napominjući da su, zajedno s vlč. Stanušićem posjetili zajednice sestara Služavki Malog Isusa u Čardaku, Doboju i Maglaju koje su ih primili radosna i otvorena srca.

Orgulje posjeduju 1 manual, pedal i 4 zvučna registra: Gadackt 8'; Oktave 4'; Schwiegel 2'; Mikstur 1 1/3'. Nemaju samostalnih pedalnih registara, već koriste manualne registre. Orgulje su bile smještene najprije na koru. Budući da su bile u dosta lošem stanju, osjećala se potreba za temeljitom obnovom, a isto tako premještajem orgulja pokraj oltara (s desne strane), gdje je za njih načinjen podij. Obnovu orgulja uradili su orguljari braća Moritz iz Ilače (Hrvatska). Radovi su trajali od 14. prosinca 2017. do 17. siječnja 2018. godine. (kta)

foto