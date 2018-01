Sarajevo, 21. siječanj 2018.

Na početku Ekumenskog koncerta kršćana Sarajeva, koji je održan u večernjim satima 20. siječnja 2018. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu u organizaciji Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, prigodni pozdrav svim okupljenima uputio je dopredsjednik BK BiH mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH. Pozdrav biskupa Vukšića pod naslovom „Bože, daj mir i jedinstvo svetoj Crkvi kršćanskoj“, prenosimo u cijelosti:

Poštovani prijatelji i promicatelji jedinstva kršćana!

Već dulji niz godina, u okviru Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana, održava se „Ekumenski koncert kršćana Sarajeva“, koji je pjevana molitva za jedinstvo svih Kristovih vjernika. Tako je i večeras. Stoga se radujem i zahvalan sam Božjoj Providnosti za ovu priliku da vas sve, u ime pročelnika Vijeća za ekumenizam, sarajevskoga nadbiskupa kardinala Vinka Puljića, i u svoje ime, mogu pozdraviti i blagosloviti.

Ovaj događaj zajedništva nas, koji smo po krstu živi udovi Kristova Tijela, što ga nazivamo Crkva, ustvari je, zajedno s našom Glavom – Kristom, nastavak Isusove molitve za jedinstvo i naš čin kojim se ponizno pridružujemo Njemu. Naime, kao što nam je svima poznato, Isus je za vrijeme Posljednje večere izgovorio svoju poznatu svećeničku molitvu, koja je Njegov duhovni testament. Iz nje proizlazi, da je više bio zabrinut radi mira i jedinstva svojih učenika, ondašnjih i budućih, negoli zbog svoje muke i smrti, iako je znao da će vrlo brzo uslijediti. Obraćajući se Bogu Ocu, tada je kazao i ovo: „Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga, da Sin proslavi tebe i da vlašću, koju si mu dao nad svakim tijelom, dade život vječni svima koje si mu dao. Objavio sam ime tvoje ljudima, koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. Više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Ne molim samo za ove, nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu, da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu, koju si ti dao meni, ja dadoh njima: da budu jedno, kao što smo mi jedno - ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio (Iv 17,1-2.6.9.11.20-23).

Dragi pjevači, kao što kažu naslovi nekih pjesama, koje ćemo večeras čuti u vašem izvođenju: „Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer on učini djela čudesna“ (Ps 98,1) s nakanom, da Isus učini čudo jedinstva svoje Crkve, koje će se dogoditi kada Njegova Providnost to bude htjela. Ili, „Svjati Bože, Svjati Krepki, Svjati Besmertni“, u ovoj svečanoj zgodi „Tebe pojem“ da bismo „snagom Tvog imena“ shvatili kako je podjela, koja postoji među Tvojim sljedbenicima, protivna Tvojoj volji.

Večeras vas pozivam također da, zajedno s Isusom, molimo posebice za svoju progonjenu braću i sestre po svijetu. Naime, kao što je nedavno objavljeno (Open Doors – 17.1.2018.), više od 3000 kršćana ubijeno je u svijetu između studenoga 2016. i listopada 2017. godine zbog razloga povezanih s njihovom vjerom i taj broj je u porastu. Istovremeno je objavljen i popis od 50 zemalja, u kojima su kršćani najprogonjeniji. A kada se zbroje sva njihova stradanja, proizlazi da je 215 milijuna žrtava čije stradanje se smješta između jakoga do ekstremnoga progona, što znači da na takav način trpi svaki dvanaesti kršćanin. Stoga, kao što kaže prastara molitva Crkve: „Bože, daj mir i jedinstvo svetoj Crkvi kršćanskoj!“

Pozdravljam katedralni mješoviti pjevački zbor „Josip Stadler“, Srpsko pjevačko društvo „Sloga“ te Glazbeni sastav Kršćanske baptističke Crkve i Evanđeoske Crkve iz Sarajeva. Zahvaljujem im za sudjelovanje na ovom koncertu, a pjevačkom društvu „Sloga“ čestitam 130. godišnjicu postojanja, koju ove godine proslavljaju. S nama je i apostolski nuncij mons. Luigi Pezzuto čija nas prisutnost i molitva vrlo raduju. I na kraju, zahvaljujem svima vama, koji ste došli slušati nastup ovih pjevača te se pridružili njihovoj pjevanoj molitvi. Neka bude na duhovnu korist svima! Bog vas blagoslovio!

Don Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH



