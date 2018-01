Sarajevo, 19. siječanj 2018.

Prvog dana Molitvene osmine, 18. siječnja 2018. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu Ekumensko bogoslužje Riječi predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uz sudjelovanje apostolskog nuncija mons. Luigija Pezzuta, pomoćnog biskupa vrhbosanskog mons. Pere Sudara te većeg broja svećenika, redovnika, redovnica, bogoslova i drugih vjernika. U svom pozdravu kardinal Puljić posebnu je dobrodošlicu poželio mitropolitu dabrobosanskom gospodinu Hrizostomu i većem broju pravoslavnih sveštenika koji su došli u njegovoj pratnji.

U uvodnoj riječi kardinal Puljić istaknuo je da žele moliti za jedinstvo kršćana i Bogu zahvalili i za kršćansku baštinu i spasenjsko djelovanje u povijesti. Napomenuo je da su materijale za ovogodišnju svjetsku Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana pripravile crkve s Kariba podsjetivši da Karibe čine Karipsko more i otoci u tom moru i kontinentalne države uz ovo more te obližnji otoci u Atlantskom oceanu. Oslanjajući se na spomenute materijale, podsjetio je da su kolonijalne sile zloupotrebljavale Bibliju, da bi opravdale podjarmljivanje domaćeg stanovništva i mnogih drugih koji su došli iz Afrike, Indije i Kine, ali i da je Biblija je postala izvor utjehe i oslobođenja za mnoge koji su trpjeli pod kolonijalnom vlašću. Dodao je da Biblija sve do danas ohrabruje vjernike na Karibima u zauzimanju za ljudsko dostojanstvo i bolje uvjete života.

Pošto su svi zajedno molili da „s naših ruku spadnu okovi ropstva“ i da „u obitelji čovječanstva izraste novi savez ljubavi i zajedništva“, uslijedila je molitva pomirenja i zazivi da moćna desnica Gospodnja pokida lance ropstva. U ime okupljenih lance kao simbole duhovnog i tjelesnog ropstva odložila su trojica bogoslova Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“ iz Sarajeva: Nelson i Nilson iz Kolumbije i Luis Manuel iz Perua.

Nakon navještaja Božje riječi, uslijedilo je obraćanje mitropolita Hrizostoma koji je na početku podsjetio na riječi apostola Pavla iz prve poslanice Timoteju kada „preporučuje prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude“ i ističe da Bog „hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine“ te da je „jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek - Krist Isus“. „Pišući Timoteju sv. apostol Pavao piše Crkvi Božjoj kroz vjekove i traži od nas, braćo i sestre, da činimo ono što je naš Spasitelj Bogočovjek Isus Krist činio, a to je neprestano moljenje i svjedočenje Boga Oca Koji ga je poslao“, kazao je mitropolit Hrizostom te podsjetio da Isus, nakon krštenja na rijeci Jordanu, odlazi u pustinju postiti i neprestano moliti.

Potom je mitropolit Hrizostom podsjetio na Isusovu molitvu „da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi“. „Po Njegovu primjeru, Vaša Uzoritosti i draga braćo i sestre, evo i mi kršćani ovog grada i naših mitropolija, rimokatolici i pravoslavni zajedno, njegovim blagoslovom počinjemo Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana i Crkve Kristove. Neka nas Bog blagoslovi i ukrijepi u ovom moljenju i ako poput apostola zadrijemamo dođe k nama i upita nas - zar ne mogoste malo postražiti sa mnom“, kazao je mitropolit Hrizostom te dodao da mnogi pitaju, je li moguće jedinstvo podijeljenih kršćana, prije svega rimokatolika i pravoslavnih? „I dajući odgovor na svoje pitanje sami zaključuju i kažu da je to nemoguće! A mi im poručujemo: da je to moguće. Zato smo tu i zato se molimo samom Bogu Ocu i Njegovom Sinu i Duhu Svetome da nas oslobode naših slabosti koje nas u tome sprječavaju i da nas Presveta Trojica sjedini u jedinstvu vjere, nade i ljubavi. Mi ne bježimo od Boga, niti jedni od drugih, već idemo ka Bogu i blagodaću njegovom približavamo se k Njemu i time jedni drugima bliži bivamo“, rekao je mitropolit Hrizostom ističući da je jedno potrebno: „naša duhovna izmjena i naša promjena“ podsjećajući na poziv Ivana Krstitelja da se pokaju i obrate te priprave put Gospodinu. Pošto je napomenuo da „rimokatolici i pravoslavni, kao i svi razjedinjeni kršćani svijeta, žive u posljedicama drugog pada 1054. godine“, ali i da su papa Pavao VI. i patrijarh Atenagora 1964. godine „skinuli“ anatemu, mitropolit Hrizostom istaknuo je potrebu kajanja i promjena.

„Jedno znamo, braćo i sestre, i to vam svjedočimo: da će nas Gospodin Isus Krist prepoznati kao svoje samo ako ljubav njegovu imamo međusobno. Neka se niko ne zavarava da je pred Bogom išta preče od ljubavi prema čovjeku, koji je slika Njegova. Čak ni sama ljubav prema Bogu nije dovoljna“, rekao je metropolit Hrizostom potičući na molitvu „da nam ova Molitvena osmina uistinu bude molitvena, kao što je bila Kristova molitva za Crkvu njegovu“.

„Tek kad proučimo povijest Crkve Njegove kroz vjekove, možemo osjetiti i razumjeti razloge za pokretanje ove Molitvene osmine, koju blagoslivljamo i u potpunosti podržavamo. Molimo za Mir i pomirenje svih u našoj otadžbini, za naše pomirenje i zajedništvo u Kristu Isusu“, potaknuo je metropolit Hrizostom pozivajući sve da se ispune molitvom i blagoslovom Isusa Krista i budu jedno s njim i s Ocem i njegovim Duhom Svetim.

Nakon što je okupljena zajednica vjernika izmolila Vjerovanje, uslijedila je Molitva vjernika tijekom koje su kršćani pozvani da „željezne lance ropstva zamijene ljudskim lancem kojim se izražava sveza zajedništva i ujedinjeno djelovanje protiv suvremenog ropstva“. Zazive su pročitale pravoslavne djevojke Anđela Paleskić i Nadežda Mojsilović te katoličke djevojke Marija Puljić, Ana Marija Knežević i Renata Glavenka koje, na inicijativu Nadbiskupijskog centra za mlade „Ivan Pavao II.“, aktivno surađuju na planu suradnje pravoslavne i katoličke mladeži.

Molitvom „Oče naš“, pružanjem znaka mira te molitvom, blagoslovom i popijevkom „O Marijo mila“ završeno je ekumensko bogoslužje riječi u sarajevskoj katedrali. Kardinal Puljić zahvalio je svima na sudjelovanju te potaknuo „da svih ovih dana na posebna način mole u duhu onoga što je predloženo za ovogodišnju Molitvenu osminu“

Kardinal Puljić ugostio je mitropolita Hrizostoma i pratnju u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog.

Bogoslužje riječi organizira se na inicijativu Vijeća za ekumenizam i dijalog među religijama u kulturama Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine koje je za tu prigodu otisnulo knjižicu. U subotu, 20. siječnja 2018. u 19.30 sati u katedrali Srca Isusova u Sarajevu održat će se Ekumenski koncert kršćana grada Sarajeva. Posljednjeg dana Molitvene osmine U četvrtak, 25. siječnja 2018. u 18 sati u Sabornoj crkvi u Sarajevu bit će upriličena Molitva za mir, a prigodnu propovijed uputit će kardinal Puljić. (kta)

