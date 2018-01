Sarajevo, 19. siječanj 2018.

U multimedijalnoj dvorani Franjevačkoga studentskog centra u sarajevskom naselju Kovačići u četvrtak, 18. siječnja 2018. upriličena je promocija knjige Zemlja planina Bosna i Hercegovina, autora dr. Dalibora Balliana. Knjiga je krajem 2017. godine izašla u nakladi Franjevačkoga medijskog centra Svjetlo riječi i dostupna je u prodaji.

Među brojnim gostima bili su Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko, pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar, provincijal Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić, dekan Franjevačke teologije fra Danimir Pezer i brojni profesori ove visokoškolske ustanove Bosne Srebrene, načelnik Općine Kiseljak Mladen Mišurić-Ramljak i drugi uzvanici.

Na početku programa nastupio je najprije zbor bogoslova Franjevačke teologije Sarajevo pod ravnanjem meastra fra Emanuela Josića, sa skladbom Čarna goro. Potom je moderator programa Danijel Stanić pozvao provincijala fra Jozu da kao domaćin pozdravi goste. Fra Jozo je napomenuo velik značaj knjige Zemlja planina Bosna i Hercegovina za cjelokupno društvo Bosne i Hercegovine. Zatim je pred okupljene izašao ravnatelj Franjevačkoga medijskog centra fra Janko Ćuro. Između ostalog, on se za prikaz knjige Zemlja planina Bosna i Hercegovina poslužio slikom biserne ogrlice, koja nam širom otvara lepezu ljepote i jedinstvenosti naših u svakom pogledu bogatih planina. Naglasio je također potrebu da se zapitamo kakav je naš odnos prema njima, uslijed nebrige i nehaja prema prirodi. „Unatoč svemu tome, priroda nam se ne osvećuje. Osveta je posve ljudsko iznašašće. Priroda nam samo ispostavlja račune. A oni su svake godine duži, opsežniji i porazniji. Ne samo za buduće naraštaje, nego i za nas. Danas”, zaključio je ravnatelj FMC Svjetlo riječi te se zahvalio svima koji su financijski potpomogli izdavanje ove jedinstvene zbirke tekstova o bh. planinama.

Uslijedila je izvedba pjesme Ružo moja crvena, u izvedbi zbora bogoslova Franjevačke teologije. Potom je recenzent knjige Hajdar Arifagić, novinar i ekolog, knjigu predstavio kratkim osvrtom. Između ostalog, on je naglasio kako je knjiga Zemlja planina Bosna i Hercegovina vrhunsko dostignuće u kojem je autor Ballian uspio sažeti sve značajne karakteristike naših planina i predstaviti ih širem čitateljstvu. U zaključku se osvrnuo i na goruće probleme, kojih se i dr. Ballian dotiče u svojoj knjizi. „Posebno želi reći da je planina Prenj planina na lomači. Veliki požar od prije nekoliko godina uništio je veliku biološku i endemsku vrijednost. S autorom sam putovao iz Stoca i zastali smo na putu. Rekao mi je: 'Izašli smo da vidiš kako gore najvrjednije šume Bosne i Hercegovine, a i u Europi.' U knjizi sam pronašao podatak da su šume Prenja najstarije šume BiH. Ako Prenj probušimo tunelom, mislim da je onda kraj svijeta u smislu da mi odista ne znamo čuvati vrijednosti koje imamo. Svjetska arhitektura i građevinska struka pronašli su mnogo, mnogo bolje stvari i mnogo bolja rješenja za takve vrste puteva koje mi želimo probiti kroz Prenj. Ja evo apeliram da se preispita bušenje planine Prenj i uništavanje njezinog srca, njezina bića.”

Poznata bh. botaničarka profesorica dr. Dubravka Šoljan nakon toga je knjigu opisala sa svoga stajališta. Kao recenzentica knjige, naglasila je sve pozitivne strane knjige Zemlja planina Bosna i Hercegovina, primjerice opisivanje flore i faune, s naglaskom na endemskim vrstama, geološke strukture planina. Također, objasnila je nazočnima kako je grafički urednik Lorko Kalaš odradio vrhunski dizajnerski posao, učinivši knjigu vrlo zanimljivom. Zaključno je prof. Šoljan naglasila: „Fotomonografija Zemlja planina Bosna i Hercegovina autora Dalibora Balliana predstavlja originalno djelo koje u svakom slučaju popunjava prazninu u izdavaštvu. Djelo se može svrstati u red popularne literature, ali koja je temeljena i na znanstveno-stručnim elementima. Postignut je sklad između teksta i fotografije, pa će knjiga sigurno biti ugodna oku čitatelja. Autor u predgovoru piše: 'Srž ove knjige prilagođena je širem bh. krugu čitatelja koji žele proširiti svoja saznanja o svojoj domovini.' Ja bih rekla da je to široka lepeza čitatelja: prilagođena je studentima šumarstva, biologije, geografije i sporta, veterine, zaštitarima žive i nežive prirode planina Bosne i Hercegovine, planinarima, lovcima, skupljačima ljekovitog bilja i svim ljubiteljima prirode Bosne i Hercegovine.” Potom je zbor bogoslova izveo skladbu Misao svijeta, Silvija Strahimira Kranjčevića.

Prof. Dalibor Ballian potom je nazočnima uputio nekoliko riječi kao autor knjige. „Kad smo krenuli u ovaj projekt, gledali smo da prilagodimo tekst. Meni je to bilo vrlo teško. Ja baratam stručnim izrazima, a htio sam ugraditi i stručne nazive za vsaku vrstu, ali smo odustali od toga. To bi opteretilo knjigu. Širem čitateljstvu to ne bi značilo. Samo nekom užem krugu čitatelja. Tako smo to nadišli. Meni je bilo teško prilagoditi se tomu, dok nisam počeo koristiti sve narodne izraze. O planinama sam pisao što sam čuo o njima, razgovarajući s ljudima, čitajući druge knjige, baveći se istraživanjima”, objasnio je prof. Ballian te zahvalio svim dobročiniteljima koji su pomogli tisak knjige Zemlja planina Bosna i Hercegovina. Nakon promocije, gosti su se u druženju i razgovoru zadržali uz čašicu u predvorju multimedijalnoga centra Franjevačkog studentskog doma na Kovačićima. (kta/sr)



foto