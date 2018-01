Sarajevo, 18. siječanj 2018.

Prvog dana Molitvene osmine u četvrtak, 18. siječnja 2018. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu Ekumensko bogoslužje Riječi predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, a prigodno obraćanje uputio je visokopreosvešteni mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom čije riječi prenosimo u cijelosti:

"Molim, dakle, prije svega da se čine moljenja, molitve, prozbe, blagodarenja za sve ljude.... Jer je ovo dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine, jer jedan je Bog, jedan i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus" (1. Timot.2, 1-5)

Vaša Uzoritosti Gospodine kardinale,

Vaša preuzvišenosti Gospodine biskupe,

Velečasni svećenici, redovnici i redovnice,

Časni oci sveštenici,

Braćo i sestre,

Gore navedenim riječima sveti apostol Pavle potsjeća nas na ono što je dobro i ugodno pred Spasiteljem i Bogom našim, a To su, kao što čusmo, " moljenja, molitve, prozbe, blagodarenja za sve ljude". Pišući Timoteju sv. ap. Pavle piše Crkvi božijoj kroz vijekove i traži od nas, braćo i sestre, da činimo ono što je naš Spasitelj Bogočovjek Isus Hristos činio, a to je neprestano moljenje i svjedočenje Boga Oca Koji Ga je poslao.

Nakon krštenja na rijeci Jordanu On odlazi u pustinju da posti i da se neprestano moli. U Edemskom Vrtu dok apostoli spavajuhu On se moljaše. U svojoj intezivnoj molitvi za Crkvu njegovu, odnosno, za one koje mu je Otac nebeski dao On moli Oca Nebeskog da "svi jedno budu kao što su JEDNO - On Sin i Otac Njegov nebeski”. Po Njegovu primjeru, Vaša Uzoritosti i draga braćo i sestre, evo i mi Hrišćani ovog grada i naših mitropolija, rimokatolici i pravoslavni zajedno-, Njegovim blagoslovom počinjemo Molitvenu osminu za Jedinstvo hrišćana i Crkve Hristove. Neka nas Bog blagoslovi i ukrjepi u ovom moljenju i ako poput apostola zadrjemamo dođe k nama i upita nas - zar ne mogoste malo postražiti sa Mnom?

Mnogi se pitaju: da li je moguće jedinstvo podjeljenih hrišćana? - prije svega rimokatolika i pravoslavnih? I dajući odgovor na svoje pitanje sami zaključuju i kažu da je to nemoguće! A Mi im poručujemo: da je to moguće. Zato smo tu i zato se molimo samom Bogu Ocu i Njegovom Sinu i Duhu Svetome da nas oslobode naših slabosti koje nas u tome sprječavaju i da nas Presveta Trojica sjedini u jedinstvu vjere, nade i ljubavi. Mi ne bježimo od Boga, niti jedni od drugih, već idemo ka Bogu i blagodaću njegovom približavamo se k Njemu i time jedni drugima bliži bivamo. Jedno je potrebno? A šta je to? To je naša duhovna izmjena i naša promjena. Sjetimo se šta glas u pustinji - sv. Jovan Krstitelj - govoraše razdjeljenim i razjedinjenim sinovima Izrailjevim: "pokajte se", odnosno mετανοίτε - a što znači izmjenite se - i dodaje "pripravite put Gospodu, i poravnite staze njegove" (Mt.3,3)

Shvatimo, braćo i sestre, da ove riječi nama samima upućuje Sveti Jovan Krstitelj. Treba da se promjenimo i time popravimo puteve za Gospoda našega Isusa Hrista da On opet i opet dođe k nama. Mi smo, Mi, braćo i sestre, naslijeđe Njegovo na zemlji pokvarili te puteve gospodnje i učinili ih našim putevima. I moramo staze Njegove popraviti kako bi On mogao doći k Nama i tako nas ponovo kao nekada prestrašene i razbježale apostole privede k Sebi i ukrjepi nas Duhom Svetim. Dakle, pokajanja je put jedinstva.

Mi hrišćani grada Sarajeva i njegove uže i šire okoline - rimokatolici i pravoslavni, kao i svi razjedinjeni hrišćani svijeta, živimo u posljedicama drugog pada 1054. godine. Blažene uspomene papa Pavle VI i patrijarh Atinagora susreli su se 1964. godine i "skinuli" anateme, ali do jedinstva Crkve nije došlo. Zašto? Primarno zbog činjenice što je raskol 1054. godine postao "pravilo - kanon postojanja" podjeljenih hrišćana sve do dana današnjeg. Na "tas" tog tragičnog istorijskog događaja kojega vidimo kao "drugi pad" vijekovima su stavljani i dodavani svi "argumenti i razlozi" za našu razdjeljenost, a malo ili nimalo na tas našeg jedinstva i zajedništva.

Na žalost, danas je tas razjedinjenosti toliko težak i bogat razlozima da ga ni Komisija za dijalog između rimokatolika i pravoslavnih nije još podigla. Teški su i preteški putevi i staze naših podjela i zato nam je osim skidanja "anatema" potrebno pokajanje, promjena.

Sabrasmo se, braćo i sestre, u ovoj katedrali Srca Isusova da činimo "moljenja, molitve, prozbe, blagodarenja" za nas same. Neka Bog, koji poznaje srca naša i nastrojenja naših duša, blagoslovi ovo naše sabranje radi molitve, naše sabiranje oko Njega Gospoda i Spasitelja našeg! U božićnjoj anđeoskoj pjesmi "mnoštva anđela" koji se pojaviše u pećini vitlejemskoj prvo se slavi Bog na visinama, a odmah zatim moli se za Mir na zemlji i dobru volju među ljudima. I mi danas sabrani u ovoj katedrali okupljeni oko našeg Spasitelja slavimo Njega na visinama, ali i među nama i sa nama ovdje na zemlji.

Jedno znamo, braćo i sestre, i to vam svjedočimo: da će nas Gospod Isus Hristos prepoznati kao svoje samo ako LJUBAV NjEGOVU imamo međusobno. Neka se niko ne zavarava da je pred Bogom išta preče od ljubavi prema čovjeku, koji je slika Njegova. Čak ni sama ljubav prema Bogu nije dovoljna. Sv. ap. Jovan Bogoslov svjedoči i kaže: ”Ako ko reče: ljubim Boga, a mrzi brata svoga, laža je; jer koji ne ljubi brata svoga kojega vidi, kako može ljubiti Boga, kojega nije vidio?” (1. Jovan. 4, 20)

Pomolimo se Bogu da nam ova Molitvena osmina uistinu bude MOLITVENA, kao što je bila Hristova molitva za Crkvu njegovu. Tek kad proučimo istoriju Crkve Njegove kroz vijekove možemo osjetiti i razumjeti razloge za pokretanje ove MOLITVENE OSMINE, koju blagosiljamo i u potpunosti podržavamo.

Molimo za Mir i Pomirenje svih u našoj Otadžbini, za naše pomirenje i zajedništvo u Hristu Isusu. Ne treba izgubiti iz vida da smo mi hrišćani u Sarajevu samo jadna kap u okeanu velikog, ali, nažalost podjeljenog i razjedinjenog hrišćanstva. Neka naša zajednička poruka bude i poleti iz Sarajeva: ISPUNIMO MOLITVU i BLAGOSLOV GOSPODA ISUSA HRISTA I BUDIMO JEDNO SA NJIM I SA OCM NJEGOVIM I DUHOM SVETIM! Amin!

U nastavku poslušajte audio zapis: