Koraće, 16. siječanj 2018.

Pedesetak Koraćana okupila je u ponedjeljak, 15. siječnja 2018. zavjetna Misa, koja se pod geslom „Majko dobrog savjeta, budi nam utjeha“ u njihovoj župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Koraću u Bosanskoj Posavini od početka prošle godine slavi svakoga 15. u mjesecu.

Uz župnika fra Ivana Marića, te domaćeg sina fra Ivicu Pavlovića, Misno je slavlje predvodio fra Blažen Lipovac, također sin te župe.

Fra Blažen je u svojoj homiliji vjernicima posvjestio što znači biti istinski kršćanin i štovatelj Blažene Djevice Marije. Naglasio je kako se kršćanin uvijek treba pouzdavati u Božju milost, a ne u svoje snage, Bogu se bezuvjetno predati i staviti na raspolaganje, onako kako je to činila Marija, koja je svoj Fiat izgovarala cijeli život. Ustvrdivši da smo jedni drugima milost, svojim je Koraćanima ukazao na važnost zajedništva, koje izgrađuje međuljudske odnose, a onda i taj ranjeni kraj. „Gospa drže do svoje riječi. Kroz ovih 200-ak godina, držala je ona ovaj narod i u puno težim okolnostima, nego što su naše. Neće ona ostaviti one koji vole. Ako se poput nje stavimo Bogu na raspolaganje onda će njezin „Veliča“ biti i naša pjesma ,naš ponos i sigurnost“, zaključio je fra Blažen.

Da Koraćani doista svoje vole i da doista gaje zajedništvo bilo je očito u druženje, koje su poslije Mise uz pjesmu i veselje nastavili u toplini doma Adama i Gordane Lipovac, koji su im priredili toplu večeru. Župnik fra Ivan zahvalio je svojim župljanima što su prepoznali vrijednost zavjetne mise te dolaze u svoj ranjeni kraj moliti Gospin zagovor za njegovu obnovu. (kta/b.l.)



