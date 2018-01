Santiago, 16. siječanj 2018.

Papin posjet Čileu planiran je na način „održivosti" u skladu s napucima iz „Laudato si'" i prema osobnoj Papinoj želji, istaknuo je vlč. Felipe Herrera, voditelj Tiskovnog ureda za pohod Svetog Oca toj zemlji. U razgovoru za Vatican News Herrera je izjavio da je najteži zadatak kako informacijama koje se šalju o Papinu boravku u Čileu dotaknuti srca ljudi u svijetu koji je prepun informacija. Ljudi su izloženi porukama koje im neprestano stižu, pa moramo učiniti sve kako bismo omogućili da evanđeoska poruka nađe put kroz šumu informacija i nađe svoje mjesto u medijima i na društvenim mrežama, ističe Herrera. Čileansko društvo postalo je sve više podijeljeno, istaknuo je, dodajući kako su individualizam i nedostatak suradnje u društvu glavni čimbenici društvenih kriza. Stoga se on nada da će papa Franjo u Čileu izreći riječi koje će pomoći da jedni druge vide kao braću i sestre. Papa neće govoriti samo Čileu, nego i svijetu, svim useljenicima, nekršćanima i nevjernicima, istaknuo je Herrera, upozoravajući da je Sveti Otac moralni autoritet koji ima mnogo toga za reći o različitim krizama u svijetu. Njegova poruka može potaknuti onoga čije je srce otvoreno, rekao je Herrera. Papin pohod Čileu pripremljen je na održiv način, a pripremljeni su i dokumenti kojima je cilj nadahnuti održivost i to na području okoliša, gospodarstva i cjelokupnoga društva. Mnogi od onih koji su uključeni u organizaciju Papina pohoda nisu vjernici, no svakome smo dali primjerak „Laudato si'" i svi se slažu. U organizaciji Papina boravka u Čileu trudili smo se smanjiti emisiju CO2, da mjesta na kojima Papa ima mise i susrete održimo čišćima nego što su bili prije susreta, osobe s invaliditetom smjestili smo u prve redove, osigurali prevoditelje za gluhe osobe i potpuno gospodarsku transparentnost. Objavili smo troškovnik i budžet pohoda pape Franje Čileu, a kada Papa ode iz zemlje objavit ćemo sve donacije i sve troškove jer želimo djelovati u potpunoj transparentnosti za koju se zalaže papa Franjo, rekao je voditelj nacionalnog press centra Papina pohoda Čileu. (kta/ika)