Vatikan, 13. siječanj 2018.

Evanđelje po Marku jučerašnje liturgije govori o ozdravljenju gubavca, a danas o ozdravljenju uzetoga – podsjetio je papa Franjo na početku svoje propovijedi na Misi u Domu svete Marte i dodao – obojica mole za ozdravljenje, obojica to čine s vjerom; gubavac traži Isusa hrabro govoreći: "Ako želiš, možeš me očistiti!". Gospodinov je odgovor neposredan: "Hoću". Sve je, kao što uči evanđelje, "moguće onome koji vjeruje".

Kad se približavamo Gospodinu kako bismo nešto tražili – rekao je Papa – uvijek moramo krenuti od vjere i činiti to u vjeri: „Vjerujem da me možeš izliječiti, vjerujem da to možeš učiniti”. Treba imati hrabrosti tražiti ga kao što je to učinio gubavac ili uzeti o kojem govori evanđelje današnje liturgije. Treba moliti u vjeri.

Evanđelje nas potiče da se pitamo o vlastitom načinu molitve. Ne činimo to kao „papige” i bez „interesa” za ono što tražimo. Ako ništa drugo – rekao je Sveti Otac i savjetovao – mo-limo Gospodina da „pomogne našoj slaboj vjeri”, da nam pomogne kad smo pred teškoćama. Naime, mnogo je evanđeoskih događaja koji govore kako je teško približiti se Gospodinu, teško je to potrebitima i zato slučaj uzetoga služi kao primjer svakome od nas. Njega čak spuštaju preko krova kako bi ga stavili pred Gospodina koji propovijeda velikom mnoštvu. Volja nalazi rješenje i nadilazi poteškoće – istaknuo je papa Franjo.

Trebamo biti hrabri i boriti se kako bismo došli pred Gospodina. Trebamo biti hrabri i vjerovati na početku: "Ako hoćeš možeš me ozdraviti. Ako hoćeš, vjerujem...". Moramo biti hrabri – naglasio je Papa – i pristupiti Gospodinu kada smo u teškoćama. Treba imati hrabrosti... Često treba imati strpljivosti i znati čekati pravo vrijeme i ne odustajati, uvijek ići naprijed. Ako s vjerom pristupamo Gospodinu i ako kažemo: „Ako hoćeš, možeš mi dati tu milost”, a onda budući da milost nakon tri dana nije došla, počinjemo na to zaboravljati, to je nešto drugo.

Među mnogim svecima koji su bili jako hrabri u vjeri Sveti Otac je spomenuo svetu Moniku, majku svetoga Augustina koja je molila i mnogo plakala poradi obraćenja svoga sina i uspjela je to izmoliti. Treba imati hrabrosti suočiti se s Gospodinom, hrabrosti ući u igru, ako i ne dobijemo odmah ono što smo tražili, jer u molitvi se snažno igra i ako molitva nije hrabra, nije kršćanska – istaknuo je papa Franjo.

Kršćanska se molitva rađa iz vjere u Isusa i uvijek s vjerom nadilazi teškoće – rekao je papa Franjo i potaknuo – kako bi zaživjela u našem srcu, pomoći će nam prisjetiti se našega oca Abrahama kojemu je obećano da će dobiti sina u svojoj stotoj godini. Apostol Pavao kaže: "Vjerovao je" i time je bio opravdan. Vjerovao je i krenuo na put. Treba vjerovati i činiti sve kako bismo došli do one milosti koju tražimo. Gospodin nam je rekao: "Tražite i dat će vam se". Oslonimo se na tu riječ i imajmo povjerenja, ali uvijek s vjerom i ulazeći u igru. To je hrabrost koju ima kršćanska molitva. Ako molitva nije hrabra, nije kršćanska – zaključio je Papa. (kta/rv)