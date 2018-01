Mostar, 12. siječanj 2018.

Biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić predslavio je 11. siječnja 2018. u prigodi 18. obljetnice smrti svoga predšasnika, mons. Pavla Žanića Svetu misu u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve.

Tijekom Misnog slavlja u mostarskoj katedrali biskup Perić se u propovjedi prisjetio života i djelovanja pokojnog biskupa Žanića koji je preminuo 18. siječnja 2000. u Splitu, a čija je stogodišnjica rođenja u svibnju ove godine. Pritom je naglasak stavio na njegovu krjepost jakosti u životu i djelu. „Pavao je Žanić od dječačke dobi pokazao ljubav prema svećeničkom zvanju. Pošao je u splitsko sjemenište nakon četiri osnovne. Kroz svih osam godina male i velike gimnazije u sjemeništu, od 1929. do 1937., uvijek je bio natprosječan učenik, uvijek odlična vladanja. Na ispitu zrelosti oslobođen je usmenoga ispita, jer je izvrsno izradio školske maturalne zadaće. Nije to pitanje samo naravna talenta nego i učenikova sustavna žara i mara. U splitskoj bogosloviji na filozofsko-teološkom studiju bio je pet godina, od 1937. do 1942. Prema Absolutoriumu (popisu svih predmeta i ocjena), od 14. svibnja 1944. godine imao je ovakve ocjene: marljivost - vrlo marljiv bez iznimke, najviša ocjena u svim predmetima kroza sve godine; uspjeh u školi od 30 ocjena - 22 odlične; napredak također od 30 ocjena školskih predmeta - 22 ocjene odličan. Zaređen je za svećenika u Splitu, 1. lipnja 1941.“, podsjetio je biskup Perić.

Prema njegovim riječima, kroza sve vrijeme školovanja pokazao je pohvalnu ustrajnost u studiju, savršenu vjernost i točnost u opsluživanju crkvenih pravila u zavodima, stalan napredak krjeposna života. „Nije dopuštao da ga oči, misao, želja udalje od zacrtana svećeničkog cilja, a imao je prigode pasti i ne ustati - na svakom koraku. Jak je onaj svećenik koji ne popušta pred uličnom vriskom njezinu prohtjevu, nego se hrabro drži evanđeoskih načela i crkvenih propisa u svome govorenju i držanju. Takav je bio don Pavao Žanić i kao župnik na Šolti i u Rogotinu i u Splitu“, rekao je, između ostalog, biskup Perić naglasivši kako je biskup Žanić bio natprosječno jak i u ispovijedanju vjere i katoličkoga morala, natprosječno jak i u propovijedanju i upravljanju hercegovačkim biskupijama koje su mu bile povjerene, herojski jak odolijevajući i unutarnjim patnjama i vanjskim izrugivanjima.

„'U svijetu imate muku, ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet! ', poručuje nam svima Gospodin Isus (Iv 16,33). Biskup je Žanić to osobno i ozbiljno shvatio te obzirno i odgovorno proveo u odličnu stupnju u svome 23-godišnjem kršćanskom životu, u 20-godišnjem svećeničkom djelovanju i 23-godišnjem aktivnom biskupskom svjedočenju: proživljavajući i navješćujući vjeru u Boga, obrazlažući nadu u život vječni i njegujući ljubav prema Bogu i bližnjemu, bogooblične krjeposti koje je stavio u svoj biskupski moto“, zaključio je biskup Perić, prenosi portal nedjelja.ba. (kta)