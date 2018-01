Sarajevo, 19. siječanj 2018.

U petak, 19. siječnja 2018. s početkom u 19.30 sati u Dvorani Pavla VI. (Ul. Josipa Stadlera 5 u Sarajevu) Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu upriličit će predstavljanje knjige "Begegnung der Kirche in Ost und West im Spiegel der synodalen Strukturen" - "Susret crkve na istoku i zapadu u svjetlu sinodalnih struktura", "Festchrift für Peter Vranić zum 70. Geburtstag" - "Spomenica u čast 70. rođendana Petra Vrankića".

Knjigu će predstaviti prof. emeritus mons. Mato Zovkić i doc. dr. sc. Milenko Krešić.

Prigodnu riječ uputit će jubilarac prof. dr. sc. Petar Vrankić.

Zbornik na početku donosi popis od 77 čestitara, među kojima sva šestorica biskupa iz BiH te dva biskupa u Hrvatskoj i pravoslavni mitropolit Sarajeva Hrizostom. U predgovoru su dr Johannes Grohe, s rimskog univerziteta Santa Croce na kojem je P. Vrankić također predavao te dr. Gregor Wurst s teološkog fakulteta u Augsburgu iznijeli pregled Vrankićeva školovanja i djelovanja. Zatim slijedi 20 radova stručnjaka s ekleziološkog i povijesnog područja kojim se slavljenik bavio. Među tim radovima je šest priloga od hrvatskih autora: bosanski franjevac Velimir Blažević izložio je odredbe krajevnih sabora i biskupijskih sinoda u Hrvatskoj te u BiH o kreposnom životu svećenika nakon tridentinskog te Drugog vatikanskog sabora; konventualac Tomislav Mrkonjić obradio je pregovore oko Filioque koje su 1232-1234 vodili s bizantinskim predstavnicima neki franjevci; Zvjezdan Strika obradio je dvije biskupijske sinode u Zadru u vremenu provedbe tridentinskih smjernica; hrvatski salezijanac Josip Gregur koji kao znanstvenik djeluje na Univerzitetu u Augsburgu usporedio je učenje o liturgiji Drugog vatikanskog s pravoslavnom liturgikom; mons. dr. sc. Mato Zovkić, profesor emeritus i kanonik Vrhbosanskog stolnog kaptola iznio je pregled prihvaćanja učenja o eklezijalnosti pravoslavnih Crkava na Drugom vatikanskom među hrvatskim katoličkim i srpskim pravoslavnim teolozima; zadarski nadbiskup Želimir Puljić, koji je Vrankićev kolega sa studija u Splitu i Rimu, iznio je smejrnice Drugog vatikanskog za međusobno dopunjavanje kršćanske psihologije i teologije.

Petar Vrankić rođen je 1947. u župi Glavatičevo u Hercegovini. Kao kandidat biskupije Mostarsko-duvanjske počeo je studij teologije u Splitu a nastavio i dovršio u Rimu gdje zajedno sa Ž. Puljićem zaređen za svećenika 24. ožujka 1974. Nakon licencijata iz teologije god. 1976. studirao je crkvenu povijest i srodne discipline na Gregoriani što je završio doktoratom 1980. Zatim je kroz šest godina predavao crkvenu povijest i ekumensku teologiju te uz to bio i vicerektor u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu. God 1986. preselio u biskupiju Augsurg, inkardinirao se te uz vođenje jedne male župe spremao habilitaciju iz povijesti i počeo predavati na teološkom fakultetu. U to vrijeme nastavio je pisati povijesne članke na hrvatskom. Od 1998. do 2004. predavao je povijest u Rimu na Santa Croce a 2012. stupio je u mirovinu. Ostaje živjeti na području biskupije Augsburg, gdje je i dalje savjetnik za pastoralne djelatnike Hrvate, i nastavlja svoje započete znanstvene projekte. Iz Vrankićeve bibliografije na kraju Zbornika (str. 528-535) vidi se da je objavio 52 članka i 4 knjige. Osim na hrvatskom piše također na njemačkom, talijanskom i engleskom. (kta)



