Vatikan, 7. siječanj 2018.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnjim blagdanom Krštenja Gospodnjega završava božićno vrijeme i taj nas blagdan poziva razmišljati o našemu krštenju. Isus je htio primiti krštenje koje je na Jordanu propovijedao i dijelio Ivan Krstitelj. Bilo je to krštenje pokore: oni koji su mu pristupali izražavali su želju da budu očišćeni od grijeha, te su se, uz Božju pomoć, trudili započeti novi život.

Shvaćamo tako veliku Isusovu poniznost. On koji nije imao grijeha, stao je u red s pokajnicima, bio je među njima kako bi primio krštenje na rijeci. Kolika Isusova poniznost! Na taj je način očitovao ono što smo proslavili na Božić, a to je Isusova raspoloživost da uroni u rijeku čovječanstva, da preuzme na sebe mane i slabosti ljudi, da dijeli s njima želju za nadvladavanjem svega što udaljuje od Boga i što braću čini strancima. Kao i u Betlehemu, tako i duž obale rijeke Jordana Bog ispunja obećanje da će preuzeti na sebe sudbinu ljudskoga bića, a Isus je konačni i opipljivi Znak toga. Preuzeo je na sebe brigu o svima nama, u životu, u svakom danu.

U današnjem se Evanđelju ističe da Isus, „čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj" (Mk 1, 10). Duh Sveti koji je djelovao od početka stvaranja i vodio Mojsija i narod u pustinji, sada silazi u punini na Isusa da mu dadne snage da ispuni svoje poslanje u svijetu. Duh Sveti je tvorac Isusova i našega krštenja. Duh je taj koji otvara oči srca za istinu, on je taj koji nas potiče na put ljubavi i prenosi nam nježnost Božjega oproštenja. Vodi naš život na put ljubavi. On je dar koji je Otac dao svakome od nas na dan krštenja. On, Duh, prenosi nam nježnost Božjega oproštenja. Po istom tom Duhu razliježe se Očeva riječ objave: „Ti si Sin moj" (r. 11).

Blagdan krštenja Isusova poziva svakog kršćanina da se sjeti svoga krštenja. Ne mogu vas pitati pamtite li dan krštenja, jer ste većina bili djeca kao i ja; krštenje smo primili još kao djeca. Ali ću vam postaviti drugo pitanje: znate li datum svoga krštenja? Znate li na koji ste dan kršteni? Neka svaki od vas o tome razmisli. A ako ne znate datum ili ste ga zaboravili, kad se vratite kući, pitajte majku, baku, strica, strinu, djeda, kuma, kumu: koji je datum? I taj datum uvijek moramo imati u sjećanju, jer je to datum koji se slavi, to je datum našeg početnog posvećenja, datum na koji nam je Otac dao Duha Svetoga koji nas podupire na našemu putu, to je datum velikog oproštenja. Ne zaboravite: koji je datum moga krštenja?

Zazovimo majčinski zagovor Presvete Marije, da svi kršćani uzmognu sve više shvaćati dar krštenja i trude se dosljedno ga živjeti, svjedočeći ljubav Oca i Sina i Duha Svetoga.

