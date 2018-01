Vitez, 10. siječanj 2018.

Vitežani su 9. siječnja 2018. obilježili 24. obljetnicu zločina u Buhinim Kućama Misom zadušnicom na groblju Topala, gdje počiva najveći broj žrtava.

Misu zadušnicu i opijelo predvodio je župnik župe Vitez fra Velimir Bavrka. Među 500 nazočnih, koje je okupilo sjećanje na žrtve, bili su rodbina, prijatelji, suborci i predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskoga rata, kao i predstavnici vlasti.

Fra Velimir je u svojoj propovjedi podsjetio na tragične događaje iz siječnja 1994. za koje nitko nije odgovarao izrazivši zabrinutost zbog sporosti institucija koje nisu procesuirale odgovorne. Kazao je kako to tamošnje ljude boli i pozvao sve nadležne institucije da pokrenu procese istraživanja. Pozvao je i hrvatske predstavnike da dignu svoj glas kako bi se došlo do istine o Buhinim Kućama. Također, pozvao je i one koji šute o zlu da kažu istinu.

„Vidjet ćemo svjetlost, ali trebamo vjerovati u Boga, Boga se držati, njemu se okrenuti. Također, treba tražiti načina s Bogom da se osvijetli tamna strana prošlosti“, poručio je fra Velimir naglasivši kako se ne smije osvećivati, ali potrebno je suditi, pozvati na odgovornost, preispitivanje i kajanje.

Podsjetimo, u devetomjesečnoj obrani potpuno opkoljene i stalno napadane Lašvanske doline od postrojbi Armije BiH 9. siječanj 1994. bio je jedan od najtežih dana. Tog 9. siječnja, pod okriljem maglovite noći, pripadnici elitnih postrojbi Armije BiH upali su u Buhine Kuće, prigradsko naselje Viteza, i među vojnicima i civilima napravili pravi pokolj. Među 36 poginulih i ubijenih vojnika i civila bila su i devetorica pripadnika PPN „Munje“, pripadnici HVO-a Travnik, a opljačkano je i zapaljeno na desetke kuća i gospodarskih objekata. Za taj zločin još uvijek nitko nije odgovarao niti je pokrenut proces istrage, prenosi portal nedjelja.ba. (kta)



