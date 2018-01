Sarajevo, 10. siječanj 2018.

„Krasne li mi pravde kojoj je rijeka granica! Što je istina s ove strane Pirineja, s one je zabluda!“ Blaise Pascal, Misli, V, 298

Zajednički nazivnik za sve nepravde, diskriminacije i probleme u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, odnosno prostoru bivše Jugoslavije, jest selektivna pravda. To je iznašašće suvremene bezlične tolerancije (otrpljenja drugoga), političke korektnosti i društvenoga licemjerja. Drugim riječima, to je zločin „u rukavicama“, s usiljenim osmjehom pred svjetlima mass-medija. Iza njega stoje gomile zakona i odredaba kojima se sve „uređuje“ i „jamči“ te se nitko ne bi imao razloga buniti. Štoviše, zakonodavac i vlastodržac s njima očituju svoju demokratičnost i visok civilizacijski domet u međunarodnim okvirima. One koji bi mogli uistinu raskrinkati njihovu perfidnost nerijetko se potkupljuje novcima, ekskluzivnim informacijama i kojekakvim položajima te sve ostaje u okvirima „zakona“. No, takav zakon koji u praksi za jedne važi, o druge se „očeše“, a treće zaobiđe, jest zapravo najveća nepravda. Nju na različitim poljima i u različitim oblicima već tri desetljeća osjećaju ljudi u BiH, a često se tiče i religijske dimenzije.

Tu selektivnu pravdu doživjeti već mogu i najmlađa djeca u školskim klupama. Slikovito rečeno, svi oni imaju mogućnost dobiti peticu – jer da neki nemaju to bi bila čista nepravda – ali će za nju neki trebati znati sve, a nekima će biti dovoljan i minimum. Na sličan način, studentima će biti rečeno kako su, recimo, sva tri jezika (bosanski, hrvatski i srpski) jednako vrijedni, ali će u različitim okolnostima i na različitim mjestima, nekima biti korigirano i sankcionirano ako iziđu iz okvira onog dominantnog. Na tom tragu, dok se za jednu manjinu inzistira kako mora imati mogućnost slušanja predmeta na svom „materinjem“ jeziku, dotle se druge koji su u još većoj brojčanoj manjini uopće i ne spominje, nego se podrazumijeva da se moraju „utopiti“.

Svi, dakle, mogu sve, ali ne vrijede isti uvjeti za sve. Odatle je jasno da selektivna pravda stvara poredak u kojemu su svi jednaki pred zakonom, ali postoje i oni „jednakiji“. Zbog toga se uz ovu problematiku usko vežu pandemične bolesti civilizacije: nepotizam, mito i korupcija, a prate ih isključivost, apriorizam i nacionalizam. Ako analiziramo, vidjet ćemo da je to jedan od prvih razloga zašto Aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma o povratku izbjeglica i raseljenih osoba u BiH, nije doživio stvarnu provedbu. Jer, ako se nekomu za obnovu obiteljskoga doma svaki put iznova traže nekakvi „papiri“, a netko to sve dobije preko obiteljskih i stranačkih veza, jasno je da slijedi razočaranje i u krajnjem slučaju odustajanje.



