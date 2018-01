Subotica, 9. siječanj 2018.

U okviru manifestacije „Dani biskupa Ivana Antunovića“ koje organizira Katoličko društvo „Ivan Antunović“ iz Subotice, u nedjelju, 7. siječnja 2018. u subotičkoj katedrali-bazilici sv. Terezije u Subotici slavljena je Sveta misa za biskupa Ivana Antunovića, o 130. obljetnici njegove smrti. Svetu misu je predvodio vlč. dr. Ivica Ivanković Radak, predsjednik Katoličkog društva "Ivan Antunović" u zajedništvu s još devetoricom svećenika.

On je u prigodnoj propovijedi, govoreći o smislu blagdana Krštenja Gospodinova, naglasio kako nas blagdan krštenja Gospodinova i sakrament krštenja kojega je svaki od nas, i svaki kršćanin primio, podsjeća na naš kršćanski identitet. "Ujedno, sama po sebi nam se danas nameće i misao o djelovanju Ivana Antunovića, koji je zalaganjem za jezik i kulturu bunjevačkog življa u ono doba, nastojao sačuvati njihov identitet. Usko surađujući s čelnicima Hrvatskog narodnog preporoda, kojemu je i sam pripadao, nastojao je i svoj bunjevački rod sačuvati od nestajanja. Njegovo nas djelovanje potiče, poziva, i danas na zauzeti vjernički i društveni angažman. Zapravo biskup Antunović nam pokazuje kako crkveni i vjernički rad, može ići skupa s kulturnim i društvenim nastojanjima.

Identitet je nešto snažno zapisano u nama samima, u našem ljudskom biću. Bio to kršćanski ili nacionalni, radilo se o nečemu trećemu, po onome što jesmo, uvijek ćemo biti prepoznatljivi. Identitet je zapravo skup različitih osobina koje nas karakteriziraju i čine drugačijima od drugih, i to ne u smislu razjedinjenosti i protivnosti jednih spram drugih, nego u smislu originalnosti, tj. da je svatko od nas jedinstveno stvorenje, kćer i sin Božji, što nastojimo osvijestiti današnjim blagdanom.

Braćo i sestre, upravo nas kršćanski identitet obilježava kao nešto temeljito. Sami smo svjesni, ukoliko ne živimo dostojni toga poziva i identiteta, da narušavamo sliku Božju na koju smo stvoreni. Molimo danas za milost ponosa i radosti jer nismo siročad, nego smo djeca Božja, te da nam to bude nadahnuće u našem životu", kazao je vlč. Ivanković.

Na Misi je pjevao katedralni zbor "Albe Vidaković" pod ravnanjem Miroslava Stantića i uz orguljsku pratnju mr. Kornelija Vizina. Uz članove Društva na misi je sudjelovao i lijepi broj vjernika.

Dani biskupa Ivana Antunovića nastavljaju se u petak, kada će u biti održan tradicionalni „Razgovor“ Društva Ivan Antunović, koji će ove godine biti posvećen aktualnoj problematici iseljavanja i života u iseljeništvu. Prigodna predavanja u pastoralnom centru „Augustinianum“ održat će mnos. Stjepan Beretić, katedralni župnik i dr. sc. dr. Tomislav Markić, Nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, prenosi Radio Marija Srbije. (kta)



