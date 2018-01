Vatikan, 8. siječanj 2018.

Trebamo uvijek imati na pameti datum svojega krštenja, dan početka našega posvećivanja – kazao je papa Franjo u podnevnom nagovoru održanom 7. siječnja 2018., na blagdan Krštenja Gospodinova, odmah nakon Mise tijekom koje je – kako je rekao – imao tu radost da je krstio 34 djece. Riječ je o blagdanu kojim završava božićno vrijeme i koji poziva svakog kršćanina da se spomene tog sakramenta.

Tako je Papa, kao više puta do sada, potaknuo vjernike okupljene na Trgu svetoga Petra da, ako ne znaju ili ako su zaboravili kojeg su dana kršteni, pitaju rodbinu ili kumove. Taj datum trebamo uvijek imati na pameti, jer taj dan trebamo slaviti, to je dan našega početnog posvećivanja; to je dan kada nam je Otac dao Duha Svetoga koji nas potiče na hod; to je dan velikoga oprosta – istaknuo je Papa te upozorio sve da ne zaborave pitati kojeg su dana kršteni.

Sveti je Otac potom govorio o velikoj Isusovoj poniznosti. Isus je želio primiti krštenje koje je na rijeci Jordanu propovijedao i dijelio Ivan Krstitelj. Bilo je to krštenje pokore; oni koji su mu pristupali izražavali su želju da budu očišćeni od grijeha, te su se, uz Božju pomoć, zauzimali da započnu novi život – podsjetio je Papa te istaknuo kako razumijemo stoga Isusovu poniznost.

On koji nije imao grijeha, stao je u red s pokajnicima kako bi primio krštenje na rijeci Jordanu. Čineći tako – objasnio je – očitovao je ono što smo proslavili na Božić, a to je njegova raspoloživost da uroni u rijeku čovječnosti preuzimajući na sebe slabosti ljudi i dijeleći s njima želju za nadvladavanjem svega što udaljuje od Boga i što braću čini strancima. Kao i u Betlehemu – napomenuo je Sveti Otac – duž obale rijeke Jordana Bog ispunja obećanje da će preuzeti na sebe sudbinu ljudskoga bića, a Isus je konačni i dodirljivi znak toga. Preuzeo je na sebe brigu o svima nama, u životu, u svakom danu – istaknuo je Papa.

Na kraju je papa Franjo podsjetio da je Duh Sveti ostvaritelj Isusova, i našega krštenja. Duh je taj koji otvara oči srca za istinu, on je taj koji nas gura na put ljubavi i prenosi nam nježnost Božjega oprosta – istaknuo je Papa te, pozdravljajući na kraju sve okupljene na Trgu svetoga Petra, još je jednom podsjetio na – kako je rekao – domaću zadaću, a to je pitanje: koji je datum mojega krštenja? Kojega sam dana kršten ili krštena? (kta/rv)