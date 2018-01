Sarajevo, 6. siječanj 2018.

Svečanim Euharistijskim slavljem, 6. siječnja 2018. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu proslavljena je svetkovina Bogojavljenja i Dan svetog djetinjstva ili Svjetski misijski dan djece, a nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić i pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar obilježili su obljetnicu biskupskoga ređenja. Svetu misu, koju je izravno prenosila Radio Marija Bosne i Hercegovine, predvodio je kardinal Puljić u zajedništvu s biskupom Sudarom i uz koncelebraciju 11 svećenika.

U ime prisutnih svećenika, redovnica, bogoslova i vjernika prigodnu čestitku kardinalu Puljiću i biskupu Sudaru uputio je rektor katedrale i prepošt Kaptola vrhbosanskog mons. Ante Meštrović zahvalivši im za njihovo predano služenje Crkvi vrhbosanskoj i potaknuvši sve okupljene da trajno mole za njih. Podsjetio je da je sveti papa Ivan Pavao II. imenovao tadašnjeg banjolučkog svećenika Vinka Puljića za vrhbosanskog nadbiskupa te ga 6. siječnja 1991. u bazilici sv. Petra u Rimu posvetio za biskupa. Također je podsjetio da je tadašnji rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Vrhbosanske katoličke teologije Pero Sudar imenovan pomoćnim biskupom vrhbosanskim i posvećen za biskupa 6. siječnja ratne 1994. u katedrali Srca Isusova u opkoljenom Sarajevu.

Nakon naviještenog evanđeoskog misnog odlomka, kanonik vrhbosanski mons. Pero Jurišić pročitao je Bogojavljenski navještaj Uskrsa za 2018. godinu koji glasi: „Predraga braći i sestre, objavila nam se slava Gospodnja i uvijek će se objavljivati dok On ponovno ne dođe. U tijeku i rasporedbi vremena spominjemo se i živimo otajstva spasenja. Središte čitave liturgijske godine uskrsno je trodnevlje našega Gospodina raspetoga, ukopanoga i uskrsloga, a vrhunac mu je Uskrs: Nedjelja Uskrsnuća, 1. travnja. Svake nedjelje tog tjednog Uskrsa, uprisutnjuje sveta Crkva ovo veliko otajstvo, u kojem je Krist pobijedio grijeh i smrt. Od Uskrsa proistječu svi sveti dani: početak korizme, na Pepelnicu, 14. veljače; Uzašašće Gospodinovo, 10. svibnja; Nedjelja Pedesetnice: Duhovi, 20. svibnja; Svetkovina Presvetog Srca Isusova, 8. lipnja; a početak nove liturgijske godine i došašća, u nedjelju 3. prosinca. I na blagdane Presvete Bogorodice, apostola i svetih, te na spomen vjernih mrtvih, navješćuje Crkva na svom putu zemaljskom pashalno otajstvo. Kristu, koji bijaše, koji jest i koji dolazi, Gospodaru vremena i povijesti, neprolazna slava u vijeke vjekova. Amen.“

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić podsjetio da svetkuju Bogojavljenje. „Ne samo da svetkujemo nego ga doživljavamo“, kazao je kardinal Puljić tumačeći evanđeoski misni odlomak koji prikazuje kako mudrace s Istoka vodi zvijezda da se poklone novorođenom kralju. „Našli su Mariju, Josipa i dijete Isusa i poklonili mu se te darovali simbolične znakove: zlato, tamjan i smirnu“, rekao je kardinal Puljić potičući da u tom vjernici prepoznaju same sebe. „Danas nas je vjera dovela; ona je to svijetlo, ta zvijezda koja nas je dovela danas u crkvu. I mi smo se tu poklonili. Ulazeći u crkvu, prekrižili smo se da postanemo svjesni svoga krsnog zdenca i ukorjenjenja u Isusa Krista. Ali i poklonili smo se poput trojice mudraca koji su našli dijete. Mi njega danas nalazimo u otajstvu Euharistije, ovdje u crkvi gdje nas čeka i tu mu se klanjamo“, kazao je kardinal Puljić dodajući da je svatko od okupljenih donio Bogu sebe kao dar. Pojasnio je da zlato, koje su kraljevi donijeli, simbolizira vrijednost te dodao da svaki čovjek ima stvari koje posebno vrjednije i cijeni i to donosi Isusu. Potaknuo je okupljene da ne dopuste pojedinim zemaljskim vrijednostima da zauzmu Isusovo mjesto. „To zlato i naše vrijednosti želimo darovati Isusu i priznati ga kraljem, gospodarom, vladaocem svijeta i moga života“, rekao je kardinal Puljić. Osvrnuo se na ostala dva dara, tamjan i smirnu ističući da smirna simbolizira mazanje mirisnim pomastima Isusova tijela prije polaganja u grob što označava molitve i žrtve vjernika.

Ističući da se trojica mudraca klanjaju djetetu koje je Bogočovjek, kardinal Puljić podsjetio je da krajevna Crkva u Bosni i Hercegovini na Bogojavljenje obilježava i Papinsko misijsko Djelo Sv. Djetinjstva. „Čovječanstvo, kolikog god napreduje, i urušava se u svojim vrjednotama. Izgubilo je vrjednovanje života. Zato donosi zakone da se smije ubijati još nerođeno dijete. Herodi su još živi. I Herod je tražio Isusa, ali ne da mu se pokloni nego da ga ubije. Danas je puno heroda u svijetu. Svi oni koji ne vrjednuju život ljudski, koji ne vrjednuju dostojanstvo djeteta, oni nose heroda u sebi, bilo da se radi o parlamentu koji donose takve herodovske zakone, bilo da je riječ o onima koji ne znaju vrjednovati živote. Obilježavajući sveto Djetinjstvo, želimo probuditi svijest: Isus je bio dijete i time je posvetio svaku kolijevku i svaka kolijevka je sveta jer njiše život, njiše budućnost“, rekao je kardinal Puljić ističući da je prva djetetova kolijevka pod majčinim srcem gdje se njiše život. Dodao je da se u obitelji njiše i razvija čovjekov život. Kazao je da Bog ne stvara slučajno nego s ciljem dodajući da je svatko Božja ispružena ruka u zajednici, čovječanstvu.

„Želimo prepoznati zvijezdu koja nas vodi, tu ruku Božju, tu milost koju nam daje da se slavi po nama i u nama“, istaknuo je kardinal Puljić. „Svi smo mi na svoj način ta zvijezda koja pokazuje gdje je Isus počevši od roditelja“, rekao je kardinal Puljić ističući da su roditelji pozvani djeci prenijeti svjetlost vjere i pokazati put do Isusa. „Nikada ne znamo kada i kako će nas Isus upotrijebiti da druge dovede da se Isusu poklone“, kazao je kardinal Puljić potičući okupljene da žive vjerodostojno svoje opredjeljenje za Isusa. Na kraju je podsjetio da su se trojica mudraca, nakon što su pronašli Isusa, vratili se drugim putem u svoju zemlju. „Čovjek ne može doživjeti Isusa, a živjeti na način kako je prije toga živio; nužno se obraća, okreće, drugačiji put traži. Zato doživjeti Isusa, pokloniti se Isusu znači istinski opredijeliti se za drugačiji put“, zaključio je kardinal Puljić.

Tijekom Euharistijskog slavlja u asistenciji su bili bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Nadbiskupijskog međunarodnog misijskoj sjemeništa „Redemptoris Mater“, a liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića. (kta)



Poslušajte:



foto