Beograd, 5. siječanj 2018.

Srpski patrijarh Irinej sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne Crkve uputio je božićnu poslanicu svećenstvu, monaštvu i svim vjernicima.

Upućujući na riječi da je Sin Božji „radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se od Duha Svetoga i Marije Djevice i postao čovjekom", u poslanici se ističe kako spasenje o kojem je tu riječ je simbol vjere koji nadilazi bilo kakva ljudska očekivanja. „Nije Bog postao čovjekom kako bi pokazao Svoju slavu i veličanstvo niti da bi se, praćen nebeskim vojskama pojavio u ovome svijetu kao njegov Gospodar. Spasitelj se odučio roditi od Presvete Bogorodice Marije kako bi čovjek, svetim silama Duha Svetoga, krštenjem, sudjelovanjem u liturgiji i životom u Kristu, bio preporođen i postao bog po svetosti, subrat i sutjelesnik Bogočovjeka", pojašnjava se.

Nadalje se u poslanici podsjeća na drevnu narodnu zdravicu „Daj, Bože, zdravlja i veselja u ovom domu, neka nam se rađaju zdrava dječica, neka nam rodi žito i lozica, neka nam se uvećava imovina u polju, toru i oboru!" U tom duhu poslanicom se poručuje „Ništa nam, draga djeco duhovna, neće vrijediti ni država, niti uređeni gradovi i sela, ni ekonomski napredak kome toliko težimo, niti sva dobra ovoga svijeta, ako kao narod postupno, ali sigurno nestajemo, to jest ako više umiremo nego što se rađamo. Našim kršćanskim precima nije bilo teško, tijekom burne povijesti, iznova, poslije najtežih iskušenja i nevolja, a nekada i doslovce iz pepela uspostaviti državu, gospodarstvo, kulturu i sve ono što ih je oduvijek činilo pripadnicima istinski europske civilizacije. Stoga imajmo na umu zakon Gospodnji i spomenimo se osobito zapovijedi Božje date praroditeljima Adamu i Evi: 'Plodite se i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Zato, ljubljeni u Kristu Isusu, ne zanemarimo ispunjenje ove zapovijedi!"

U poslanici se potiče na molitvu za sve ljude, a osobito za mlade, izmučene porocima narkomanije, alkoholizma, razvrata, lijenosti, gnjeva, halapljivosti, zavisti, umišljenosti, neumjerenosti, bezosjećajnosti i svim drugim porocima koji, obećavajući ovozemaljsku radost, zapravo, uništavaju božansko dostojanstvo čovjeka i čine ga robom. „Molimo da ih Gospodin nad vojskama ukrijepi kako bi spoznali istinu i prepoznali lik Božji u sebi, pa da smjelo ustanu i zbace okove pogrešnog izbora", potiče se u poslanici.

Upozorava se kako se „Radosna vijest Kristova rođenja danas objavljuje i svijetu u kojem zvecka oružje, u kojem se provodi nasilje nad pojedincima i narodima, u kojem vladaju nejednakost i socijalna nepravda, u kojem su nevina djeca žrtve ratnih sukoba, različitih vrsta zloupotreba i gladi, nad kojim je svakodnevno nadvijena nuklearna prijetnja". No, „premda zabrinuti, ne gubeći nadu, molimo se betlehemskom Novorođencu da prosvijetli tamu i okrene dobru one koji drže poluge moći u svojim rukama. Nemojte se bojati! Umjesto ovozemaljskih briga i straha, molimo se da mir Božji danas ispuni naša srca! To je mir koji nije pasivnost i ravnodušnost već dinamična, stvaralačka i povrh svega, neprestano aktivna sila koja ima moć preobraziti, te donijeti spasenje ne samo nama već i ljudima oko nas. Slaveći Božić, molimo da naša srca postanu Betlehemska spilja u kojoj se rađa Krist, Sin Božji, kako bismo i mi, obasjani svjetlošću betlehemske zvijezde, prosvijećeni mudrošću poput mudraca s Istoka, nadahnuti Duhom Svetim, koji je osjenio Majku nad majkama i umirio nemir pravednoga Josipa, smjelo klicali na sve četiri strane svijeta, objavljujući dolazak Onoga Koji nas spašava: Božji mir, Krist je rođen!" (kta/ika)