Zagreb, 5. siječanj 2018.

Najtraženije izdanje Izdavačke kuće „Teovizija" je knjiga „Hagioterapijska antropologija" Tomislava Ivančića. Na drugom mjestu je knjiga „Iz dana u dan" fra Zvjezdana Linića, a na trećem slikovnica „Bijela šuma" Brankice Blažević. Četvrto mjesto zauzima knjiga Tomislava Ivančića „Svestrana izranjenost čovjeka (Hagioterapija izranjenosti)". Knjiga za djecu „Voda" Božidara Prosenjaka nalazi se na petom mjestu.

„Isus Krist! On, i samo On, i uvijek On" autorice Marice Stanković je na šestom mjestu, a djelo „Ispovjednik se ispovijeda" čiji je autor don Enzo Boninsegna zauzima sedmo mjesto.

„Riječ za dobar dar" fra Zvjezdana Linića je na osmom mjestu, na devetom je knjiga fra Darka Teperta „Uziđimo na Goru Gospodnju", dok je na desetom mjestu knjiga „Prenošenje vjere u obitelji" autora Odilo Lechner.

Više o izdanjima Teovizije može se saznati na mrežnoj stranici www.teovizija.hr. (kta/ika)