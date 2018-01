Split, 4. siječanj 2018.

Top ljestvica najtraženijih naslova u knjižarama Verbum donosi deset zanimljivih naslova među kojima će čitatelji zasigurno pronaći dobre preporuke. Na vrhu top ljestvice najtraženijih naslova u prosincu je jedinstvena knjiga-intervju pape Franje pod naslovom "Oče naš". U ovoj knjizi papa jednostavnim i razumljivim jezikom objašnjava molitvu Očenaša odgovarajući na pitanja što mu ih postavlja o. Marco Pozza, poznati teolog i zatvorski kapelan. Tumačeći redak po redak molitvu Očenaša, papa Franjo povezuje pojedine zazive sa stvarnim životom i iznosi brojne zgode koje je doživio kao svećenik i kardinal u Buenos Airesu, ali iznoseći i nemire i nade muškaraca i žena današnjice. Na drugom mjestu je fantastični hit roman "Kad župniku prekipi", literarni prvijenac autora Jeana Merciera. U ovom međunarodnom bestseleru glavni lik romana vlč. Benjamin suočava se s mnogobrojnim problemima. Jedni mu zamjeraju da je konzervativan i zaostao, a drugi da nije dovoljno predan zaštiti tradicionalnih vrijednosti. Biskup je nezadovoljan, a on krajnje frustriran. Svega mu je dosta, prekipjelo mu je te odlučuje pokupiti stvari i nestati. Čitav niz neočekivanih događaja koji će potom uslijediti čitateljima koji uzmu u ruke ovaj roman jamči odličnu zabavu i istinsko zadovoljstvo čitanja. Slijedi knjiga "Kad mi je duša napustila tijelo" liječnika i znanstvenika Patricka Theilliera koji je u knjizi sabrao iskustva ljudi koji su doživjeli "iskustvo tik do smrti". Radi se o ljudima koje su iskusili stanje kliničke smrti, tijekom njega našli u nekom drugom svijetu, veličanstvenom i lijepom, svijetu koji su morali napustiti da bi se vratili na Zemlju. Od tada su doživjeli preporod: više ne razmišljaju o vlastitom postojanju na isti način, postali su svjesni svetosti života i smatraju smrt sastavnim dijelom života koji ima svoj nastavak i nakon nje te stoga nemaju straha od smrti. Četvrto mjesto zauzima knjiga "Mjesto tišine". Riječ je o romanu omiljene autorice Tesse Afsahar koja iznosi čudesnu i toplu priču o bremenu krivnje, nepraštanja, odbačenosti i dodiru koji sve mijenja. Glavni lik romana je mlada djevojka Eliana. Zbog niza životnih poteškoća njezin se svijet urušava, a ona raskida zaruke s muškarcem kojega voli svim srcem. I tada nastupa neobična bolest koja će Elianu izolirati od svih ljudi i ostaviti je bez ičega i ikoga svoga. Nijedan joj liječnik ne može pomoći. Njezinim poteškoćama nema kraja. Tada, kada je nestalo svake nade, počele su kružiti glasine o čovjeku koji samim dodirom ozdravlja bolesnike. Nakon toliko godina trpljenja i razočaranja, je li moguće da jedan čovjek može zaliječiti rane njezina tijela i duše? Majstorskim stilom pripovijedajući tu dirljivu, romantičnu i duboko ljudsku priču, Tessa Afshar je stvorila nadahnjujuće djelo koje neodoljivo privlači čitatelja i svakome pruža poruku da nikada ne treba gubiti nadu, te da kada se sve čini izgubljenim, uvijek postoji Netko koji može zaliječiti sve rane duše i tijela. Na petom mjestu smjestila se knjiga "Radost svijetu" autora brojnih bestselera Scotta Hahna. U ovom djelu autor na uzbudljiv, zanimljiv stručno utemeljen i pristupačan način osvjetljava novim svjetlom događaj prvoga Božića i Kristova utjelovljenja. Oslanjajući se na duboke biblijske uvide on isprepliće povijest, vjeru i život, gradeći jedinstvenu priču o ocu, majci i djetetu, jednostavnoj obitelji što spaja nebo i zemlju. "Za pet sati ću vidjeti Isusa" smjestila se na šestom mjestu top ljestvice. Ova knjiga je potresna ispovijest o obraćenju ubojice Jacquesa Fescha. Dok je bio u zatvoru i čekao da se nad njim izvrši smrtna presuda giljotiniranjem, Jacques počinje pisati svoj Dnevnik. U njemu opisuje svoj svakodnevni zatvorski život te iskustvo obraćenja Bogu. Neposredna blizina strašne smrti, počinjeni zločin te dotadašnji život daleko od Boga daje ovom svjedočanstvu dramatičnu snagu i potresan značaj. Na sedmom mjestu top ljestvice je izvrsna knjiga "Nesveti sveti i druge priče" autora o. Tihona Ševkunova. Knjiga je jedan od najvećih duhovnih bestselera našega doba te najprodavanija knjiga u Rusiji nakon Biblije. Tihon Ševkunov pripovijeda o tome kako se pri koncu studija režije, u vrijeme komunizma, nakon mučnih iskustava sa spiritizmom, približio pravoslavlju, obratio se i krstio te osjetivši monaški poziv ušao u jedini aktivni ruski pravoslavni samostan koji je ostao otvoren u komunizmu. U nizu istinitih priča i anegdota, izvanredno živim i zanimljivim stilom, autor nas uvodi u svijet posljednjih ruskih staraca, duhovnih učitelja koji su našli utočište u tomu samostanu, a koji je on sam imao prilike upoznati i ostati zadivljen njime. Na osmom mjestu je knjiga "Znak Jonin" izvrsnog autora Thomasa Mertona u kojoj iznosi duhovne izazove, svakodnevne borbe, nemire i sukobe unutar sama sebe koje treba razriješiti, istodobno dajući poticajno i vrlo korisno duhovno iskustvo. Ova iznimna knjiga osim što upoznaje čitatelje s monaškom vizijom vjere i njihovim životom i svakodnevicom, istodobno je i svojevrsna škola duhovnosti. Knjiga na pristupačan način nudi prokušanu i drevnu monašku mudrost za sve one koji traže duhovno obogaćenje i usmjerenje za svoj život u svijetu. Slijedi knjiga Roberta Hugha Bensona "Gospodar svijeta". Knjiga je po mnogima najproročanskije djelo u svjetskoj književnosti, koje na vrlo slikovit i uzbudljiv način prikazuje svijet posljednjih vremena. Napeta radnja, živo i znalački opisani likovi, pronicavi prikaz budućnosti doprinijeli su da se ovaj roman nametne kao najpoznatija književna obrada teme kraja povijesti i konačnog sukoba dobra i zla. Posljednje mjesto top ljestvice najtraženijih naslova u Verbumovim knjižarama u prosincu zauzima knjiga autorice Natalie Sanmartin Fenollera "Buđenje gospođice Prim". U knjizi je riječ o mladoj i uspješnoj ženi Prudencii Prim koja iznimno dobro poznaje književnost. Odlazi u idilično mjestašce San Ireneo de Arnois prihvativši posao privatne knjižničarke. Prudencia se nadala da će u San Ireneu pronaći prijatelje, ali nije očekivala buđenje ljubavi, kao ni to da će njezini pogledi na život biti pred izazovima koji će je dovesti do nenadanih otkrića, umijeća uživanja u malim stvarima i duboke radosti.

Sve knjige dostupne su u knjižarama Verbum i na web knjižari Verbum.hr. (kta)