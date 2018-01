Rim, 3. siječanj 2018.

Njezino srce kuca u Rimu, ali aktivnosti koje promiče provode se u više zemalja u svijetu. Riječ je o Papinoj dječjoj bolnici, najvećoj poliklinici i Pedijatrijskom centru za istraživanje u Europi. Ustanovljena 1869. godine, i darovana Svetoj Stolici 1924., Dječja bolnica Bambino Gesù uporište je za zdravlje djece i mladih iz čitave Italije i inozemstva. Njezino je povijesno sjedište na rimskom brežuljku Gianicolu, a njemu treba dodati i ono u četvrti Svetoga Pavla izvan zidina, te u mjestima nedaleko od Rima Palidoru i Santa Marinelli.

Bolnica svake godine primi više od 27.000 malih pacijenata, 80.000 njih primi pomoć u Hitnoj službi, a ambulantnih je usluga više od 1.700.000 godišnje. Od ukupnoga broja pacijenata 13,5% njih je inozemnoga podrijetla, većinom djeca doseljenikâ. A ima i djece koja dolaze s raznih strana svijeta, jer im je potrebno posebno liječenje.

Rad klinike prati intenzivno zauzimanje u prihvatu, posebice obiteljî koje dolaze iz daleka, a potrebna im je dugotrajna terapija. Zahvaljujući pomoći mreže udrugâ, zakladâ i hotelskih ustanova, bolnica uspijeva zajamčiti besplatni smještaj za oko 3700 obitelji, što ukupno znači više od 93.000 noćenja godišnje.

Bolnica Bambino Gesù je nazočna i u više zemalja svijeta, u pothvatima pomoći i suradnje. Tako su, primjerice, u Kambodži, Srednjoafričkoj Republici, Jordanu, Siriji, Palestini, Gruziji, Rusiji, Kini i Etiopiji aktivni projekti suradnje sa sveučilišnim bolničkim ustanovama.

(Niže možete pogledati videosnimku s prizorima koji se odnose na aktivnosti Dječje bolnice Bambino Gesù u Jordanu i Srednjoafričkoj Republici)

Riječ je o zauzimanju Papine bolnice koje se širi periferijama svijeta, donoseći znanje i nadu – istaknula je u razgovoru za našu radijsku postaju Mariella Enoc, ravnateljica Bolnice Bambino Gesù. Spomenuvši važan napredak u znanstvenim istraživanjima i liječenju također novih i slojevitih bolesti, ravnateljica je istaknula i vrlo važnu suradnju s bolnicom u Miamiju, u svrhu razvoja edukativnoga programa kako bi se došlo i do zemalja u koje nije moguće ići redovito, te razvila formacija za lokalne liječnike. To činimo – napomenula je – posebice u Srednjoafričkoj Republici, ali i u drugim zemljama. Nastojimo učiniti to da cijelo lokalno osoblje bude u stanju pružiti svojim pacijentima što bolje liječenje – napomenula je Mariella Enoc.

Komentirajući važan podatak da je čak 13,5% pacijenata inozemnoga podrijetla, ravnateljica je kazala da to očituje koliko ta bolnica ima korijene u evanđelju. Mi nikoga ne odbacujemo; dolaze nam svi oni za koje postoje mogućnosti da im se pruži nada. I doista nam dolaze u velikom broju, jer su potrebe vrlo velike. I što se više taj glas širi, dolazi nam sve više pacijenata – kazala je Mariella Enoc te pritom spomenula nekoliko slučajeva, među kojima dvoje djece koja su ovih dana stigla iz Sirije s opeklinama na 60% površine tijela, kao i nedavni slučaj dviju sijamskih blizankî koje su imale veliki odjek u javnosti. (kta/rv)