Sarajevo, 1. siječanj 2018.

Na prvi dan Nove 2018. godine, kada Crkva slavi svetkovinu Svete Marije Bogorodice i Svjetski dan mira, svečano Euharistijsko slavlje u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigi Pezzuto u zajedništvu s nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim kardinalom Vinko Puljićem, koji mu je uputio prigodni pozdrav, i vojnim biskupom u BiH mons. Tomom Vukšićem te uz koncelebraciju 11 svećenika.

Nuncij Pezzuto Svetu misu slavio je na hrvatskom jeziku, a propovijedao na talijanskom uz prevođenje biskupa Vukšića. Protumačio je Poruku pape Franje za 51. Svjetski dan mira pod nazivom: „Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom“.

„Ovo Euharistijsko slavlje kojim započinje Nova 2018. godina, osim što stavlja u središte, kako je to uobičajeno, lik Marije, Majke Gospodinove, poziva nas da posebice razmišljamo o ljudskoj i kršćanskoj vrijednosti mira tim više što u ovom trenutku sve više u svijetu, ali Bogu hvala ne u krajevima u kojima živimo, vlada ozračje rata i nasilja. Dapače, kako običava reći papa Franjo, na djelu je treći svjetski rat na dijelove. Pojava koja danas zahvaća cijelo čovječanstvo jesu migracije kao posljedica gladi i općenito traženja kvalitete života koja bi bolje odgovarala dostojanstvu ljudske osobe. Papa Franjo razmišlja zajedno s općom Crkvom o toj pojavi koja zahvaća ljude, žene i djecu koji iseljavaju u traženju upravo mora“, kazao je nuncij Pezzuto te dodao da je u ovogodišnjoj Poruci za Svjetski dan mira moguće uočiti posebnu crtu tipičnu za papu Franju. „On namjerava staviti se naspram pojave seljenja pogledom vjere i razmatranja“, rekao je nuncij Pezzuto te nastavio:

„Nije dovoljno ustvari analizirati selilačku pojavu, tako složenu kakvu proživljavamo u ovom trenutku, samo kriterijima političkim, statističkim i na temelju čisto ljudskih razmišljanja ili nacionalnih interesa zatvorenih u same sebe. Potrebno je poći s onu stranu ovih aspekata da bi se razumjelo dubinu pojave na egzistencijalnoj razini. U čemu se, prema mišljenju pape Franje, sastoji ovaj pogled vjere i razmatranja o događanju današnjih migracija? Vizija koju želi Papa duboko je kršćanska i proizlazi upravo iz evanđelja koje ne teoretizira niti filozofira nego pretvara teorijska načela i kriterije najprije u unutarnja i kulturna iskustva, a zatim u način konkretnoga života. Radi se o tome da u nama samima treba odgajati evanđeoske vrjednote koje potom treba konkretizirati u sljedećim praktičnim stavovima koji su naznačeni u broju četiri Papine poruke. Prvo, prihvaćanje koje znači širenje mogućnosti i uvjeta legalnog ulaska. To znači ne odbijati izbjeglice i selioce prema istim problematičnim situacijama iz kojih bježe; to znači da treba ostvariti ravnotežu između nacionalne sigurnosti i zaštite osnovnih ljudski prava; to znači jednom riječju gostoljubivost koju preporučuje također riječ Božja“, rekao je nuncij Pezzuto.

„Drugo, zaštititi - to znači njegovati nepovrjedivo dostojanstvo onih koji bježe od stvarne opasnosti u traženju azila i sigurnosti. Treće, promicati – što znači podršku integralnom ljudskom razvitku iseljenika i izbjeglica na svima razinama: odgoj, jezik, poštovanje različitosti itd. Četvrto, integrirati što znači omogućiti izbjeglicama i seliocima da potpuno sudjeluju u životu društva koje ih prima. Naravno, da bi se moglo ostvariti i živjeti sve ovo, potrebna je unutrašnja osobna i zajednička struktura kao pretpostavka stilova života prethodno naznačenih. Takva unutrašnja struktura sastoji se konkretno od duha bratstva, solidarnosti, suodgovornosti u svakodnevnom naporu da se očuva osjećaj za dobro, pravdu i istinu“, riječi su nuncija Pezzuta koji je svoju propovijed završio na način kako to čini papa Franjo odnosno riječima pape Ivana Pavla II.: „Ako je 'san' o svijetu u kojem vlada mir zajednički mnogima, ako se prepozna vrijednost doprinosa izbjeglicâ i migranata, tada čovječanstvo može sve više postajati obitelj sviju a naša zemlja pravi "zajednički dom“ (Poruka za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2004., 6.).

Tijekom Svete mise pjevao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

U novogodišnjim danima brojni posjetitelji, koji su došli u Sarajevo na odmor, pohađaju i katedralu, a omiljeno mjesto za molitvu jesu božićne jaslice. (kta)



