Vatikan, 1. siječanj 2018.

Prve nedjelje nakon Božića slavimo Svetu nazaretsku obitelj i evanđelje nas poziva na razmišljanje o iskustvu Marije, Josipa i Isusa dok su oni zajedno rasli kao obitelj u međusobnoj ljubavi i povjerenju u Boga – rekao je papa Franjo 31. prosinca 2017. prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetog Petra u Vatikanu i nastavio - izraz je tog povjerenja obred koji su obavili Marija i Josip prikazujući Bogu dijete Isusa. Evanđelje kaže: „Donesoše dijete u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu”, kako je propisivao Mojsijev zakon. Isusovi roditelji idu u hram – objasnio je Papa – kako bi potvrdili da dijete pripada Bogu i da su oni čuvari njegova života, a ne vlasnici. To nas potiče na razmišljanje. Svi su roditelji čuvari života djece, a ne vlasnici i moraju im pomoći da rastu i sazrijevaju.

Ta gesta naglašava da je samo Bog Gospodar osobne i obiteljske povijesti, sve nam dolazi od Njega – rekao je Sveti Otac i nastavio – svaka je obitelj pozvana da prizna to prvenstvo, čuvajući i odgajajući djecu da se otvore Bogu izvoru života. Odavde dolazi tajna nutarnje mladosti o kojoj na neobičan način svjedoči u evanđelju dvoje staraca, Šimun i Ana. Starac Šimun posebno nadahnut Duhom Svetim govori upravo o malom Isusu: „Ovaj je rođen za propast i uzdignuće mnogih u Izraelu i kao znak osporavan kako bi se otkrile namisli mnogih srdaca“.

Te proročke riječi otkrivaju – rekao je papa Franjo i naglasio – da je Isus došao srušiti lažne slike koje si mi stvaramo o Bogu i o sebi samima; kako bi proturječio svjetovnim sigurnostima na koje se mi nastojimo oslanjati; da nas uskrsne na pravi ljudski i kršćanski put utemeljen na evanđeoskim vrijednostima. Nema obiteljske situacije koja bi bila zapriječena na tom novom putu ponovnog rađanja i uskrsnuća. Svaki put kada se obitelji, pa i one ranjene i obilježene slabostima, neuspjesima i poteškoćama, vraćaju izvoru kršćanskog iskustva, otvaraju se novi putovi i nezamislive mogućnosti.

Današnje evanđelje – primijetio je Papa – izvještava da se Marija i Josip „kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše u Galileju, u svoj grad Nazaret. Dijete je raslo i jačalo, napunjalo se mudrošću i milost je Božja bila na njemu". Svi znamo da je rast djece velika radost za obitelj. Njihovo je da se razvijaju i jačaju kako bi stekli mudrost i prihvatili Božju milost, upravo kako se dogodilo i s Isusom. On je uistinu jedan od nas. Sin Božji postao je dijete, prihvatio je rasti i jačati, pun je mudrosti i milost je Božja na njemu.

Marija i Josip su radosni da sve to vide na svom sinu – potvrdio je Sveti Otac i istaknuo – to je poslanje na koje je usmjerena obitelj; stvaranje povoljnih uvjeta za skladan i potpun rast djece, da bi mogla živjeti dobar život dostojan Boga i na izgradnju svijeta. To je želja koju upućujem svim obiteljima, zazivajući Mariju, Kraljicu obitelji.

Izražavam svoju blizinu egipatskoj koptskoj pravoslavnoj braći koju su prije dva dana pogodila dva napada na crkvu i trgovinu u predgrađu Kaira – rekao je papa Franjo nakon Angelusa i dodao - neka Gospodin primi duše poginulih, pomogne ranjenima, njihovoj rodbini i čitavoj zajednici, a srca nasilnika obrati.

Posebni pozdrav upućujem prisutnim obiteljima i onima koji kod kuće sudjeluju u ovoj molitvi, neka vas Sveta obitelj blagoslovi i vodi na vašem putu - rekao je Papa i nastavio - pozdravljam sve hodočasnike, župne skupine, udruge i mlade. Ne zaboravimo danas zahvaliti Bogu za proteklu godinu i za svako primljeno dobro. Svakom će dobro doći da razmišlja o tome kolike smo dobre stvari ove godine primili od Gospodina i da zahvaljuje. Ako smo imali kušnje i teškoće, trebamo zahvaljivati jer nam je pomogao nadvladati ih. Danas je dan zahvaljivanja – naglasio je Sveti Otac i zaključio – svima želim dobru nedjelju i miran i radostan kraj godine. Još jednom vam zahvaljujem za vaše čestitke i molitve te vas molim da nastavite moliti za mene. (kta/rv)