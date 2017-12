Vatikan, 30. prosinac 2017.

Vatikanski poluslužbeni dnevnik „Osservatore Romano" kritizirao je jednostrane medijske izvještaje, lažne vijesti – „fake news" i krivotvorenje Papinih govora. U tzv. Post-činjeničnom dobu i Katolička Crkva sve je češće cilj „spirale lažiranja" koja se predstavljaju kao istine, ističe se u uvodniku izdanja od 29. prosinca 2017.

Tako se opetovano instrumentaliziraju riječi pape Franje, pa se neki mediji odlučuju objavljivati samo one Papine izjave koje su u skladu s njihovim opredjeljenjima, upozorava novinarka i povjesničarka Lucetta Scaraffia. Usto se Papine riječi često navode izvan konteksta, kako bi se uskladile sa „slikom naprednoga pape" kakvu su si mediji zamislili i kakvoj prilagođavaju pisanje čak i kad pritom iskrivljavaju činjenice, pa se tako na primjer izostavljaju izjave poglavara Katoličke Crkve koje se u potpunosti mogu interpretirati kao tradicionalni crkveni nauk, napominje Scaraffia. Ta je metoda odavno poznata, no dosad nije bilo slučajeva raspačavanja krivotvorenih Papinih govora. Oni se uglavnom šire društvenim mrežama i to na španjolskom jeziku kao bi se činili vjerodostojniji. Takav način iskrivljavanja istine pokazuje koliko im je malo stalo do stvarnog razumijevanja ovoga pontifikata, temeljnih dokumenta i zaključaka, ističe Scaraffia, dodajući kako senzacionalistički naslovi uvijek dobro prolaze, pa čak i kad se laži u tekstu mogu lako otkriti usporedivši ga s izvornikom, malo je onih koji će to i učiniti. (kta/ika)