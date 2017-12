Vatikan, 29. prosinac 2017.

U Crkvi se 28. prosinca spominje Nevine dječice, a ovaj se blagdan pučki zove i Sveti mladenci. Tim povodom papa Franjo je svojim pratiteljima na Twitteru poručio: Danas se molimo za svu djecu kojoj nije dopušteno roditi se, koja plaču zbog gladi, koja u svojim rukama umjesto igračaka drže oružje.

Podsjećamo da je Sveti Otac svoj ovogodišnji božićni „Urbi et orbi“ posvetio upravo djeci. Papa je tako istaknuo da nas Božić poziva da se vratimo znaku Djeteta, da ga prepoznamo na licima djece, osobito one za koje, kao i za Isusa, „nema mjesta“. Upozorio je potom na nedaće i trpljenja djece diljem svijeta: od Bliskog istoka, preko Ukrajine i Afrike, do Korejskog poluotoka, te je pozvao da prihvatimo u Djetetu Isusu ljubav Boga koji je za nas postao čovjekom i da se zauzmemo oko toga kako bismo, uz pomoć njegove milosti, naš svijet učinili ljudskijim, dostojnijim djece.

Nevina su dječica ona koja su svojim tek započetim životom obilježila Kristov dolazak na zemlju. Herod je strahovao da bi taj novorođeni Kralj mogao ugroziti njegovu vladavinu te je zbog toga dao „poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže“ (Mt 2,16). Vojnici su izvršili njegovu zapovijed, a točan broj pogubljene djece nije poznat. No Herod je bio u zabludi jer Isus nije došao uspostaviti zemaljsko kraljevstvo, već Kraljevstvo nebesko.

Isusa pak nisu uspjeli pogubiti jer je anđeo Gospodnji u snu upozorio Josipa riječima: „Ustani, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi“ (2,13). To je i učinio te je ostao ondje do Herodova skončanja „da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga“ (2,15). Dodajmo na kraju kako Crkva dječicu smatra mučenicima koji su u raju jer su nevini stradali za Isusa, umjesto Isusa. (kta/rv)