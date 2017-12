Koraće, 27. prosinac 2017.

Tradicionalna deveta po redu Božićna koraćanska večer, održana u utorak, 26. prosinca 2017. na blagdan sv. Stjepana u dvorani Carpe Diem u Slavonskom Brodu okupila je šestotinjak Koraćana i njihovih prijatelja.

Prvi su goste svojim nastupom počastili domaćini - članovi HKUD-a Tamburice Koraće, koji su i ove godine bili organizatori tog velikog događaja. Tražila se stolica više u velikoj dvorani Carpe Diem, čime su Koraćani ponovno pokazali da ih ima, da svoje nisu zaboravili, da žele Božić proslaviti zajedno u miru i veselja. Družili su se oni do ranih jutarnjih sati, a od pjesme i igranja podij u dvorani bio je doslovno znojan. Naglasivši kako ga raduje da su i ove godine Koraćani svojim dolaskom na tu večer pokazali da su jedna velika obitelj zahvalu i čestitke za Božić uputio je na početku u ime organizatora večeri HKUD Tamburica njegov predsjednik Šandor Lipovac.

Prigodnu riječ i božićnu čestitku uputio je i župnik koraćanske župe Uznesenja Blažene Djevice Marije fra Ivan Marić, otpjevavši na kraju zajedno sa svojim župljanima božićnu pjesmu „Narodi nam se“. Potom su se božićnom čestitkom i pohvalom organizatoru za to lijepo okupljanje obratili dopredsjednik RS iz reda Hrvata Josip Jerković, ministar za raseljena i izbjegla lica u BiH Davorin Čordaš, te brodski gradonačelnik Mirko Duspara. Vodeći program novinar Mario Jurković iznio je neke statističke podatke o HKUD-u Tamburica Koraće, koje ove godine proslavlja svoju 50. obljetnicu osnivanja. Od prosinca 2011. kada je društvo ponovno počelo s radom nastupili su 70-ak puta na raznim kulturnim manifestacijama diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske, i Austrije, a posebno valja istaknuti organizaciju, dosada pet smotri folklora u Koraću, uoči Velike Gospe. Sudjelovali su ove vrijedni kudovci u radnim akcijama u svojoj župi, a od prikupljene priloge od prošlogodišnje božićne večeri nabavili su ozvučenje za svoju koraćansku crkvu. Za to, kao i za sva dosadašnja zalaganja za svoju župu, župnik fra Ivan uručio je predsjedniku Lipovcu zahvalnicu. Zahvalnice je dobilo i još nekoliko Koraćana, koji su svojim prilozima doprinijeli da je koraćanska ljepotica – župna crkva ove godine dobila deset vitraja – umjetnički rad akademskog slikara Vlatka Blažanovića, koji prikazuju križni put te likove bl. Alojzija Stepinca i sv. Ivana Pavla II. Tako su zahvalnice još dobili fra Blažen Lipovac, koji je darova novčani prilog za dva vitraja, a darovatelji priloga za po jedan vitraj su: fra Ivica Pavlović, fra Mladen Jozić, fra Vislav Krijan, Ruža i Ignjat Ćosić, Kata i Ilija Garić, Ivica Pranjić, Manda Barišić, Miroslav Krijan i župnikovi sestra i zet Jelena i Ivo Andrić iz Živinica. Zahvalnicu za darovane nove jaslice i rasvjetna tijela i svijeće u župnoj crkvi dobio je župljanin Damir Martić. Cjelovečernji program pjesmom su uveličali izvorna grupa „Braća Jelić“ i narodna grupa „Strong“, a izvorne bosanske pjesme, koje su svojim riječima; Selo moje sve me tebi zove da se vratim u sokake tvoje, Posavino u srcu te nosim, i druge, pozivale svoje Posavljake da ne zaborave rodni kraj, pratili su Tadija Blažević na šargiji i Mateo Prgomet na violini. Zabavno je bilo i na izvlačenju sretnih dobitnika tombole, koja je i ove godina, zahvaljujući brojnim sponzorima, bila bogata. (kta/b.l.)

