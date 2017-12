Vatikan, 27. prosinac 2017.

Nakon slavlja Isusovog zemaljskog rođenja, danas slavimo rođenje za nebo svetog Stjepana, prvog mučenika – rekao je papa Franjo u svom nagovoru prije molitve Anđeoskog pozdravljenja, održanom, 26. prosinca 2017. na Trgu svetog Petra u Vatikanu i nastavio – na prvi bi pogled moglo izgledati kao da nema veze između tih dvaju događaja, ali u stvari postoji vrlo jaka veza.

Jučer smo u božićnoj liturgiji čuli: "Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama" – podsjetio je Papa i istaknuo – sveti je Stjepan stavio u krizu glavare svojeg naroda, jer je "pun vjere i Duha Svetoga" čvrsto vjerovao i ispovijedao novu Božju prisutnost među ljudima; znao je da je pravi Božji hram sada Isus, vječna Riječ koja je došla nastaniti se među nama, koji je postao u svemu jednak nama, osim u grijehu. Ali Stjepan je bio optužen da propovijeda uništenje hrama u Jeruzalemu. Optužili su ga da je govorio da će Isus, onaj Nazarećanin, razoriti to mjesto i promijeniti bogoslužje koje nam je predao Mojsije.

Zapravo, Isusova poruka je neugodna i stavlja nas u neugodan položaj, jer preispituje vjersku svjetovnu vlast i uznemiruje savjesti – rekao je Sveti Otac i objasnio – nakon Njegovog dolaska potrebno je obratiti se, promijeniti mentalitet i prestati razmišljati kao prije. Stjepan je ostao usidren u Isusovoj poruci do smrti. Njegova posljednja molitva: „Gospodine Isuse, primi duh moj!” i „Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh”, vjerni je odjek one molitve koju je Isus izrekao na križu: „Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj" i "Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine". Te Stjepanove riječi bile su moguće samo zato što je Sin Božji došao na zemlju, umro i uskrsnuo za nas. Prije tih događaja takvi su izrazi bili ljudski nezamislivi.

Stjepan je molio Isusa da primi njegov duh – rekao je papa Franjo i naglasio – Uskrsli Krist je, u stvari, Gospodin, jedini posrednik između Boga i ljudi, ne samo u času smrti, nego i u svakom trenutku života, bez njega ne možemo ništa učiniti. Zato i mi, pred djetetom Isusom u jaslicama, možemo moliti: „Gospodine Isuse, povjeravamo ti svoj duh, primi ga”, kako bi naš život bio zaista dobar život u skladu s evanđeljem.

Isus je naš posrednik koji nas pomiruje ne samo s Ocem, nego i međusobno – rekao je Papa i dodao – On je izvor ljubavi koji nas otvara zajedništvu s braćom ljudima i uzajamnoj ljubavi, uklanjajući sve sukobe i ogorčenja. Znamo da su ogorćenja loša i da nam nanose zlo i štetu. Isus je onaj koji sve to uklanja i sve čini da bismo se ljubili. To je Iusovo čudo. Molimo Isusa koji se rodio za nas, da nam pomogne prihvatiti taj dvostruki stav povjerenja u Oca i ljubavi prema bližnjemu. To je ponašanje koje preobražava život i čini ga ljepšim i plodonosnijim.

Mariji, Majci Otkupitelja i Kraljici mučenika – rekao je na kraju Sveti Otac – uputimo s povjerenjem svoju molitvu kako bi nam pomogla prihvatiti Isusa kao Gospodara našeg života i postati njegovim hrabrim svjedocima, spremnima osobno platiti cijenu vjernosti evanđelju.

Papa je Franjo nakon svojeg podnevnog nagovora posebno pozdravio sudionike ukrajinskog nacionalnog hodočašća i sve prisutne, te je zaključio - ovih tjedana primio sam mnogo pozdrava. Budući da ne mogu odgovoriti na sve, izražavam svima srdačnu zahvalnost, osobito za molitve. Neka vas Gospodin nagradi svojom velikodušnošću! (kta/rv)