Sarajevo, 26. prosinac 2017.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić sa suradnicima, drugog dana božićne osmine na blagdan sv. Stjepana mučenika, 26. prosinca 2017. upriličio je Božićni prijem u Svećeničkom domu Vrhbosanske nadbiskupije. Odazvali su se brojni predstavnici raznih razina vlasti na čelu s predsjedateljem i članom Predsjedništva BiH Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem, vjerski predstavnici te brojni predstavnici raznih društvenih institucija i organizacija kao u predstavnici diplomacije. Na primanje su se odazvali i predstavnici raznih crkvenih institucije.

Uz kardinala Puljića i najbliže suradnike mons. Luku Tunjića i mons. Antu Meštrovića, prigodne božićne čestitke uz stisak ruke primali su: apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigi Pezzuto, vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić i provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić. Poslije osobnog čestitanja, kardinal Puljić uputio je prigodni pozdrav koji prenosimo u cijelosti na hrvatskom i engleskom jeziku:

Vaše Ekcelencije, dame i gospodo!

Prigodom ovogodišnjeg Božićnog prijema, želim od srca sve zajedno i svakog osobno pozdraviti i izraziti dobrodošlicu u svoje ime i u ime svih mojih suradnika. Zahvaljujem svima na čestitkama i lijepim željama i za Božić i za Novu godinu koju ste prigodom rukovanja izrazili, kao i svim čestitkama koje ste i pismeno uputili.

Posebno ovdje pozdravljam predvoditelje Crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini:

gospodina reisu -l- ulemu Huseina efendiju Kavazovića s pratnjom. Ovi naši susreti i čestitke utvrđuju put dijaloga i traženja puta suradnje da u ovoj zemlji pobijedi dobro;

njegovo visokopreosveštenstvo mitropolitu Hrizostoma i njegovu pratnju. Ujedno i Vama čestitam slavlje Božića kojeg ćete vi Pravoslavni slaviti po Julijanskom kalendaru;

predsjednika Jevrejske zajednice u BiH gosp. Jakoba Fincija te predsjendika Jevrejske zajednice Sarajevo gospodina Borisa Kožemjakina, te ujedno želim radosnu Hanuku, koju ste ovih dana slavili paljenjem svijeća.

Pozdravljam sve čelnike iz državnih struktura BiH na čelu s predsjedateljem i članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodinom Draganom Čovićem i gospodinom Bakirom Izetbegovićem, entitetskih struktura, županijskih ili kantonalnih struktura, gradskih i općinskih.

Pozdravljam sve kulturne, znanstvene, dobrotvorne i političke strukture čiji su predstavnici ovdje prisutni.

Pozdravljam sve međunarodne predstavnike, civilne, vojne, nevladine organizacije kao i sve diplomate. Mnogi su od njih otišli doma slaviti Božić sa svojim obiteljima, a vama, koji ste se odazvali, iskreno hvala.

I sve druge uključujem u iskreni pozdrav i dobrodošlicu. Posebno izražavam radost zajedništva s onima koji su za ovaj Božić daleko od svojih najbližih. Ponovo zahvaljujem na izraženim lijepim željama i čestitkama, koji su to učinili pismeno ili osobno. Zahvaljujem i svima onima koji su učinili da slavlje Božića bude vidljivo i doživljeno. Drago nam je da je slavlje proteklo mirno i bez provokacija, barem iz onog uvida kojeg imam.

Mi kršćani u slavlju Božića slavimo Boga koji se rodio kao dijete, da bi čovjeka približio Bogu, čovjeku samom i njegovim suputnicima na zemlji. Tako i ovo naše druženje smatram, kroz čestitanje Božića, stvaranje ozračja povjerenja i otvorenosti uvažavanja naše različitosti u jednakopravnosti.

Ova godina 2017. je pri kraju. Bila je puna napetosti i negativne klime u zraku. Svi osjećamo potrebu da se izgradi društvo po mjeri čovjeka; da se svaki građanin osjeća sigurnim za svoj identitet sva ljudska i građanska prava i čovjekovo dostojanstvo; da svi mi budemo jednaki pred zakonom, pogotovo kada su u pitanju zaposlenja; da to ne bude samo po nacionalnom ili stranačkom ključu. Čemu onda natječaji?

Sarajevska nadbiskupija još uvijek stoji pred brojnim neostvarenim pravima. Nažalost, ne znamo kod koga tražiti, jer nas "guraju" od vrata do vrata govoreći da to nije nadležnost njihova. U prvom redu želim slogu i mir, dobro zdravlje i dobru surdanju. Neka se što prije uspostavi struktura normalne države, kako bi narod bio zadovoljan ne samo uspostavom nego i njezinim radom. Želim da što prije dođe do rješenja Ustava u ovoj zemlji, što prije donešen Izborni zakon, kako bi pravda i pravednost bili jamstvo sigurnosti. Neka se što prije donesu i drugi zakoni, kao što je denacionalizacija i restitucija itd. Neka profunkcionira država u svim dimenzijama i vertikale i horizontale.

Hvala na čestitkama! Katolicima želim čestit Božić i Isusovo porođenje, a svim građanima sretnu i blagoslovljenu novu 2018. godina. Dobro došli i ugodno se osjećali!

ADDRESS OF CARDINAL PULJIC AT CHRISTMAS RECEPTION 2017

Sarajevo, Residence for retired priests, 26 December 2017

Your Excellences, Ladies and Gentlemen!

At this year's Christmas reception I welcome all of you together and each one individually on my behalf and on behalf of my collaborators. I thank for Christmas cards and good wishes on occasion of Catholic Christmas and civil New Year which you have expressed by shaking hands and in written form.

It is my honor to bid welcome first to the leaders of Christian Churches and Faith communities in Bosnia-Herzegovina.

I welcome his Excellency Husein Efendi Kavazović, Reisu-l-ulema of Islamic Community in BH and his escort. Our encounters of this kind and congratulations confirm our will for dialogue and for searching ways of collaboration in view of making efficient the common good in our country.

I welcome his excellency Orthodox bishop Hrizostom with his escort. In advance I congratulate you the Christmas which you are going to celebrate according to Julian Calendar.

I welcome Mr. Jakob Finci, the President of Jewish Community in BH and Mr. Boris Kožemjakin, the president of Jewish community in Sarajevo.I share with you the joy of the Hanukah Feast which you celebrated recently by lightening the candles.

I extend my greetings to leaders of State structures in BH, of Entity, Cantonal, City and Municipal structures.

welcome here present representatives of cultural, scientific, humanitarian and political structures.

My utmost welcome to all representatives of international civil, military and non-governmental organizations as well as to all diplomats. I know that many international representatives joined their families at home for Christmas celebration and this is the reason more to thank all of you who responded to this Christmas reception.

I extend my sincere greetings and welcome also to all others here present. We would like to share our Christmas joy with all those who are far away from their loved ones on this Christmas. By repeating my thanks to all those who have expressed their congratulations in written form or by shaking hands, I thank all those who have contributed that we might celebrate Christmas this year visibly and solemnly. I am glad we could celebrate in peace, without provocations, at least from the news I was receiving.

By celebrating Christmas we Christians celebrate nativity of divine infant who was born to bring us humans nearer to God and to our fellow humans on earth. Through this gathering at Christmas reception we would like to create a climate of mutual trust and open acceptance of our diversities within equal rights atmosphere.

As we approach the end of the year 2017 we would like to point out at tensions and negative climate which is very much up in the air. We all feel the need to build up a society made to measure human persons. Each citizen should feel safe regarding his identity and dignity with all human and civil rights. We should be all treated equally by the law, especially when different citizens are looking for jobs. This should not be implemented by ethnic or party key. Otherwise, what would be the purpose of inviting applications for available jobs?

Archdiocese of Sarajevo is still facing numerous non/implemented rights. Unfortunately, we do not know where to turn for implementations because different institutions and employees keep pushing us away claiming that they are not in charge of this. Therefore, regarding the New Year 2018, first of all I wish harmony and peace, good health and efficient cooperation. We need as soon as possible developed structures of a functional state, so that citizens can be content not only with having the state but also with its efficient functioning. We also need Constitution reform in this country and new Election Law so that justice and legitimation might guarantee security for all. We need other laws, like the Law on denationalization and restitution of confiscated property, and so on. We dream of the state which would function in all its dimensions, vertical and horizontal ones.

Thanking again for your congratulations, I wish merry Christmas to all Catholics here present; to all citizens I wish a prosperous and happy New Year of 2018. Welcome again and have a nice time here!

Foto: Zvonko Aždajić