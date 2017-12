Vatikan, 26. prosinac 2017.

Božićna se priča svake godine prepričava s mjestima, ljudima i temama koji su nam svima jako dobro poznati: sa štalom, pastirima, rođenjem. No možda nas upravo to poznavanje priče može omesti ili dovesti do toga da zaboravimo poruke koje se nalaze u srcu te priče – kazao je papa Franjo za vrijeme Svete mise Polnoćke u bazilici Svetoga Petra koja je bila ispunjena hodočasnicima i posjetiteljima iz cijeloga svijeta. Mnogi su svečano Misno slavlje pratili putem velikih ekrana na Trgu sv. Petra, dok su milijuni drugih to učinili putem raznih komunikacijskih sredstava: televizije, radija, Interneta…

Papa je u svojoj propovijedi nastojao predstaviti Božićnu priču na način koji će ta poznata mjesta, te ljude i teme primijeniti na suvremeni svijet i iskustvo današnjih selilaca i izbjeglica. Skrivene u stopama Josipa i Marije vidimo one čitavih obitelji, milijuna ljudi koji ne odabiru odlazak nego, protjerani iz svoje zemlje, ostavljaju iza sebe svoje voljene – rekao je Sveti Otac.

U brojnim slučajevima – nastavio je papa Franjo – njihov je odlazak ispunjen nadom, nadom u budućnost; no za mnoge druge taj odlazak može imati samo jedno ime: preživljavanje. Preživjeti Herode današnjice koji, kako bi nametnuli svoju moć i umnožili svoje bogatstvo, ne vide nikakav problem u prolijevanju nevine krvi. No Isusovo rođenje – kazao je Papa – mijenja našu povijest zauvijek. Njegovim rođenjem sve postaje izvor nade.

Danas smo pozvani dijeliti, slaviti i naviještati radost – nastavio je Sveti Otac – radost kojom je Bog u svojem neizmjernom milosrđu prigrlio nas pogane, grješnike i strance, tražeći od nas da činimo isto. Vjera koju ispovijedamo danas omogućuje nam da vidimo Boga prisutnog u svim onim situacijama gdje mislimo da je odsutan. On je prisutan u nepoželjnom posjetitelju, često neprepoznatljiv, koji hoda našim gradovima i susjedstvima, koji putuje našim autobusima i kuca na naša vrata.

Papa je napomenuo da nas ta ista vjera potiče da napravimo mjesta za, kako ju je nazvao, „novu sociološku imaginaciju“. Rekao je da se ne smijemo bojati doživjeti nove oblike odnosa u kojima se nitko ne mora osjećati kao da nema mjesta za njega na ovom planetu. Božić je vrijeme da moć straha pretvorimo u moć ljubavi, u moć za novu predodžbu ljubavi, ljubavi koja se ne navikava na nepravdu kao da bi to bilo nešto prirodno, nego ima hrabrost da se usred napetosti i sukoba učini „kućom kruha“, zemljom gostoprimstva. Imajući upravo to na umu, papa Franjo je citirao svoga predšasnika sv. Ivana Pavla II.: Ne bojte se! Širom otvorite vrata Kristu!

U betlehemskom Djetetu – nastavio je Sveti Otac – Bog dolazi susresti nas i učiniti nas djelatnim dionicima života oko nas. Nudi nam sama sebe kako bismo ga mogli primiti u svoje ruke, podići ga i zagrliti, da se ne bismo bojali primiti u svoje ruke, podići i zagrliti žedne, strance, gole, bolesne i zatvorenike. „Ne bojte se! Širom otvorite vrata Kristu!“ U tom nas Djetetu Bog poziva da budemo poslanici nade. Poziva nas da budemo čuvari za sve one koji su podlegli pod težinom neutješnosti nastale jer su naišli na tolika zatvorena vrata. U tom nas Djetetu Bog čini djelatnicima njegova gostoprimstva.

Potaknuti radošću dara, betlehemsko Dijete, molimo te da nas tvoj plač prodrma iz naše ravnodušnosti i da nam otvori oči za one koji trpe. Neka tvoja nježnost probudi našu osjetljivost te nam pomogne prepoznati poziv da te vidimo u svima onima koji dolaze u naše gradove, naše povijesti, naše živote. Neka nas tvoja revolucionarna nježnost uvjeri kako bismo osjetili poziv da budemo djelatnici nade i nježnosti našega naroda – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)