Vatikan, 24. prosinac 2017.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Na ovu nedjelju koja neposredno prethodi Božiću, slušamo Evanđelje o Naviještenju (usp. Lk 1, 26-38).

U ovom evanđeoskom odlomku možemo primijetiti opreku između anđelova obećanja i Marijinog odgovora. Taj se kontrast očituje u dimenziji i sadržaju riječi koje izgovaraju protagonisti. Anđeo kaže Mariji: „Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida,oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja" (rr. 30-33). To je duga objava, koja otvara neslućene perspektive. Dijete koje će roditi ova ponizna djevojka iz Nazareta zvat će se Sinom Svevišnjega: nije moguće zamisliti dostojanstvo veće od toga. Nakon Marijinog pitanja, u kojem traži objašnjenje, anđelova objava postaje još detaljnija i iznenađujuća.

Nasuprot tome, Marijin je odgovor kratak. Ona ne govori o slavi, ne govori o povlastici, već samo o raspoloživosti i služenju: „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!" (r. 38). I sadržaj je različit. Marija se ne uzvisuje time što će čak postati Mesijinom majkom, već ostaje skromna i izražava vlastito prianjanje uz Gospodinov naum. Ali ona se ne hvasta. Ponizna je, skromna. Ostaje onakva kakva je uvijek bila.

Taj kontrast je značajan. Daje nam shvatiti da je Marija doista ponizna i ne nastoji se razmetati. Prepoznaje da je malena pred Bogom, i zadovoljna je što je tako. Istodobno je svjesna da o njezinu odgovoru ovisi ostvarenje Božjeg plana te da je dakle pozvana čitavim svojim bićem prionuti uza nj.

U toj se situaciji Marija predstavlja sa stajalištem koji potpuno odgovara onome Sina Božjega kada dolazi na svijet. On želi postati Sluga Gospodnji, staviti se u službu čovječanstva kako bi ispunio Očevom naum. Marija kaže: „Evo službenice Gospodnje"; a Sin Božji, ulazeći u svijet, kaže: „Evo dolazim! […] Evo dolazim vršiti volju tvoju!" (Heb 10, 7.9). Marijino ponašanje potpuno odražava tu izjavu Sina Božjega, koji postaje također Marijin sin. Tako Majka Božja postaje savršena suradnica Božjeg nauma i pokazuje se također učenicom svoga Sina, a u himnu Veliča moći će proglasiti da „uzvisi neznatne" (Lk 1, 52), jer je tim svojim poniznim i velikodušnim odgovorom postigla veoma veliku radost i ujedno veoma veliku slavu.

Dok se divimo našoj Majci na tom njezinu odgovoru na Božji poziv i poslanje, molimo je da svakome od nas pomogne prihvatiti Božji naum u našem životu s iskrenom poniznošću i velikodušnom odvažnošću.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

u molitvenom iščekivanju rođenja Isusa, Kneza mira, upravimo svoju molitvu za dar mira za čitav svijet, posebno za narode koji trpe zbog oružanih sukoba. Posebno ponavljam poziv da o Božiću zatočene osobe – svećenici, redovnici, redovnice i vjernici laici – budu pušteni na slobodu te se mognu vratiti svojim domovima. Pomolimo se za njih.

Želim također zajamčiti svoju molitvu za stanovništvo filipinskog otoka Mindanao, na Filipinima, koje je pogođeno tajfunom koji je odnio brojne ljudske živote i izazvao velika razaranja. Neka milosrdni Bog primi duše preminulih i utješi one koji trpe zbog te prirodne nepogode. Pomolimo se za te ljude.

[…]

U ovo sate koji nas dijeli od Božića, molim vas, pronađite vremena da se zadržite u tišini i molitvi pred jaslicama, kako biste se u svojim srcima klanjali otajstvu stvarnog Božića, onog Isusova, koji nam se približuje s ljubavlju, poniznošću i nježnošću.

Sjetite se u tim trenucima moliti i za mene. Hvala! Ugodnu vam nedjelju želim i dobar tek! Do viđenja!

