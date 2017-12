Sarajevo, 25. prosinac 2017.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predvodio je u sarajevskoj katedrali Srca Isusova u svetoj noći s 24. na 25. prosinca Misu Polnoćku u zajedništvu s apostolskim nuncijem Luigijem Pezzutom te uz koncelebraciju 10 svećenika. U uvodnoj riječi kardinal Puljić posebnu dobrodošlicu poželio je mitropolitu dabrobosanskom gospodinu Hrizostomu i njegovim suradnicima. Pozdravio je i brojne katolike koji su ispunili katedralu, a pridružio im se i veći broj sugrađana koji nisu katolici. Misu Polnoćku, između ostalih, izravno je prenosila Radiotelevizija Bosne i Hercegovine.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić najprije se osvrnuo na misni odlomak iz Knjige proroka Izaije pojašnjavajući da prorok Izaija tješi svoj izraelski narod u vremenu progonstva riječima da „narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku: onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu“. Dodao je da ta svjetlost označava Božju blizinu te istaknuo da i u božićnoj svetoj noći okupljeni vjernici slave svjetlo koje je došlo na svijet. Pojasnio je da to Božje svjetlo ne oslobađa ovozemaljskog ropstva daje nadu u vječni život i oslobađa od grijeha i zloće što je najveći mrak. Podsjetio je i na riječi poznatog slikara Gabrijela Jurkića kojemu su, u starim danima, predstavnici vlasti nudili operativni zahvat na što on nije pristao uz objašnjenje da tada neće vidjeti ono što sada vidi odnosno neće vidjeti očima duše. „To je to svjetlo koje u ovoj doći doživljavamo, a to je da očima duše vidimo smisao i nadu života.

„Čovjeku, koji je istjeran iz raja, kao da ova noć kaže: ponovno ćeš doći u raj jer te Bog prihvaća i vraća iz sužanjstva“, kazao je kardinal Puljić napominjući da se svjetlo božićne najprije obasjalo pastire koji su bili siromasi i zarađivali za život čuvajući tuđa sada. „Ta je tajna Božjeg djelovanja koji ne mjeri po moći i imetku nego po srcu i otvorenosti. Zato u božićnoj noći želimo imati otvoreno srce za božićnu poruku“, kazao je kardinal Puljić ističući da je Bog sišao u ljudsku stvarnost i postao čovjeku blizak.

Potom je kardinal Puljić primijetio da je u danima pred Božić i Novu godinu pojačan promet jer mnogi idu svojim kućama te zamolio predstavnika vlasti i granične djelatnike da omoguće ljudima brži prelazak granice i dolazak svojim kućama. Progovorio je i o aktualnim političkim igrama u Svetoj zemlji te izrazio nadu da će se u što skorije vrijeme i tamo vratiti mir. Potaknuo je okupljene da u skromnosti i poniznosti prepoznaju Božju blizinu. „U ovoj noći čovjek prepoznaje da je voljeno biće, a nema ljepšeg osjećaja od toga da si voljen... Želim da ova noć obuhvati svako srce, da nitko ne osjeti da je odbačen. Ako ga ljudi ne prihvaćaju, neka bude svjestan da ga Bog prihvaća, grli, voli, ulijeva svjetlo“, rekao je kardinal Puljić te poželio svima čestiti Božić i da im na dobro dođe Porođenje Isusovo.

U nastavku poslušajte audio zapis propovijedi kardinala Puljića.

Tijekom Euharistijskog slavlja liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića (kta)

