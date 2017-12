Sarajevo, 24. prosinac 2017.

Na Božićnom čestitanju, 23. prosinca 2017. u Sarajevu kod nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, u ime okupljenih biskupa, svećenika, redovnika i redovnica, prigodnu čestitku izrekao je profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu vlč. mr. sc. Oliver Jurišić, župnik župe sv. Josipa na Marijinom dvoru. Čestitku profesora Jurišića prenosimo u cijelosti:

Uzoriti kardinale, poštovani članovi Ordinarijata, braćo svećenici, braćo redovnici i poštovane sestre redovnice!

Nakon tragičnog gubitka supruge zbog neizlječive bolesti, francuski filozof Emanuel Mounier zapisao je u jednom svom djelu ovu misao: Voljeti nekoga znači reći mu, ti nikada nećeš umrijeti. U otajstvu Kristova rođenja događaju se dvije stvari izrečene mišlju ovog filozofa. Bog je progovorio. Bog je govorio kroz proroke i kroz njihove navještaje pripremajući čovjeka za ono što će biti punina Božjeg govora čovjeka, a to je Kristovo rođenje. Bog je u punini progovorio čovjeku tako što je sam postao čovjek. Bog nije samo progovorio Kristovim rođenjem, Bog je i pokazao ljubav prema čovjeku, Bog je progovorio jezikom Božanske Ljubavi. U Kristovu rođenju možemo prepoznati Božju brigu za čovjeka, za čovjekovo spasenje i otkupljenje. U Kristovu rođenju zrcali se onaj prvi dio rečenice Emanuela Mouniera: Voljeti nekoga znači reći mu…Ali, što reći čovjeku, pogotovo što danas reći čovjeku kada i sam čovjek u dobroj mjeri više ne razgovara s Bogom, kada i Kristovo rođenje kao ispunjenje Božje ljubavi prema ljudima čovjek koristi kao jeftini reklamni slogan kojega zloupotrebljava nastojeći ga proizvesti, prodati i kupiti bez imalo ljubavi i prema čovjeku i prema Bogu, ali s puno nezdrave i mahnite zaljubljenosti u zaradu i ekonomiju.

Tek drugi dio rečenice Emanuela Mouniera daje nam naslutiti što se krije u otajstvu Kristova rođenja. Krije se Božja ponuda spasenja, krije se ponuda uskrsnuća jer samo Vječni Bog i Njegov Sin Isus Krist mogu istinski i s punim pravom izgovoriti onaj drugi dio Mounierove rečenice:…ti nikada nećeš umrijeti. Kristovo rođenje, rođenje Božanskog Spasitelja je kako izričaj Božje ljubavi tako i znak i otajstvo kršćanske nade i vjere u vječnost i uskrsnuće. Samo Kristovo rođenje ostalo bi na pola puta i nedorečeno ako ono u sebi ne bi nosilo i nosi i tajnu i temeljnu klicu kršćanske vjere u vječni život. Danas kada čovjeku svetkovina Kristova rođenja ima donekle značenje ljubavi, mira i radosti, ali ponekad bez dubljeg i temeljnog kršćanskog sadržaja i bez kršćanskog značenja, trebalo bi barem pokušati sebi podsvijestiti da u Kristovu rođenju Bog progovara puninom svoje Ljubavi i puninom svojih obećanja koja je dao svome izabranom narodu, Izraelu, a ta Ljubav i punina tih obećanja su svoje ispunjenje dočekali u otajstvu Kristova rođenja. U Kristu Bog je konačno progovorio o onome za čim čovjek čezne od Stvaranja i pada praroditelja u grijeh pa do danas, a to su Božanska Ljubav i Božansko obećanje o vječnom životu. Emanuel Mounier bio je katolik i kao katolik zapisao je tu misao o ljubavi prema nekome kao izričaju nade u vječni život, koja se može primijeniti na ono što danas slavimo, jer u otajstvu Kristova rođenja Bog je izgovorio toliko traženu i žuđenu Božansku Riječ koju su toliki proroci naviještali i očekivali. Otajstvo Kristova rođenja jest ispunjenje onoga što je Mounier zapisao, jer voljeti čovjeka znači reći mu ti si stvoren za vječnost i jednog ćeš dana uskrsnuti. I Bog je to izgovorio u otajstvu rođenja svoga Sina. U tom duhu Vama uzoriti kardinale, poštovani članovi Ordinarijata, vama braćo svećenici, braćo redovnici i sestre redovnice na dobro došao Božić i sveto porođenje Isusovo!