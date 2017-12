Vatikan, 24. prosinac 2017.

Dragocjeni trenutak slavlja, na nezaboravan način, posebno iznenađenje – tako je, 22. prosinca 2017. mons. Marcello Semeraro, biskup Albana, na svoj 70. rođendan doživio iznenađujući i nepredviđeni privatni posjet pape Franje koji se dogodio upravo dok je biskup bio na predbožićnom slavlju za djelatnike biskupije, vikare, svećenike i vjernike laike.

Bio je to za mene uobičajeni trenutak života – rekao je biskup Semeraro za Radio Vatikan i nastavio – ali i vrlo miran koji sam dijelio s najbližim suradnicima koji su kao i svake godine prije početka božićnih blagdana, bili prisutni na slavlju Mise i na zajedničkom sljavljeničkom susretu. Bila je to prilika da se kaže "hvala" svima onima koji rade u biskupiji. Bio je moj rođendan, ali to je bila slučajnost. Iznenađenje koje je Papa učinio bilo je golemo, jer na neki način me je zaveo poslavši mi prije nekoliko dana čestitke i poseban dar. Dakle, nakon toga nisam mogao ni zamisliti takvu pažnju koja nije obradovala samo mene. Papino je prisustvo iznad svega veliko ohrabrenje za život biskupije. Svi su rekli Papi da misle na njega i svakodnevno mole za njega.

Kada moji suradnici nisu vjerovali vlastitim očima – rekao je biskup – papa Franjo im je kazao da je to "papinska šala". Nakon toga, tijekom razgovora za stolom, izvijestio sam ga o životu biskupije. Imali smo i jednog starog svećenika u krevetu. Sve se odvijalo u biskupijskom sjemeništu; Sveti Otac je želio ući u njegovu sobu da ga ohrabri. Nadao sam se da neću morati nazvati hitnu pomoć koliko je svećenik bio dirnut! Bio je to vrlo miran i duhovan susret. Papa je ostao na ručku. Rekao mi je da je želio biti prisutan na Misi, ali audijencije su ga spriječile. Došao je u krajnje privatan posjet – naglasio je biskup Semeraro – do te mjere da ni automobil nije imao vatikanske tablice, nego talijanske i sve dok nije izišao iz automobila u sjemenišnom dvorištu, nitko nije primijetio da je to Sveti Otac.

Iznenađenje je savršeno uspjelo – istaknuo je biskup Albana i dodao – svećenike koji su mi dan prije čestitali, podsjetio sam na Schopenhauerovu izreku. U životu čovjeka – rekao je – prvih 40 godina služi za pisanje teksta, a drugih 30 za ispravljanje. Zamolio sam svoje svećenike da mi pomognu sada napraviti korekcije u mom životu... A navečer kada sam se susreo s mladima, rekao sam suprotno: da ne bismo morali previše ispravljati u posljednjih 30 godina, nemojmo činiti previše pogrešaka u prvih 40 godina! Prisutnost me Pape ojačala u posveti i služenju Crkvi i u onom što on traži od mene za opću Crkvu – rekao je biskup Semeraro.

Poslanje Petrovog nasljednika, iako je strukturalno i ustavno povezano s Rimskom crkvom, nije samo vodstvo Rimske crkve, nego je i upravljanje, pastoralna briga za sve Crkve – istaknuo je biskup Albana i dodao – u obraćanju Kuriji prošlog četvrtka, Papa je jako naglasio tu dimenziju. Podsjetio je na svoje đakonsko prvenstvo u služenju Crkvama. Poslanje rimskog biskupa nije samo poslanje koje polazi iz središta, nego poslanje koje također pokreće periferije.

Ponavljajući riječi Svetog Oca koje je preuzeo od njemačkog mistika Angelusa Silesiusa – zaključio je na kraju biskup Semeraro - upućujem snažnu čestitku - beskorisno se Krist rađa u jaslama u Betlehemu ako se ne rodi u našim srcima. (kta/rv)