Sarajevo, 23. prosinac 2017.

Budući da ove godine Badnji dan pada u nedjelju, biskupi, svećenici, redovnici i redovnice okupili su se u subotu, 23. prosinca 2017. kod nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića i njegovih suradnika u Nadbiskupskom ordinarijatu vrhbosanskom na čelu s pomoćnim biskupom vrhbosanskim mons. Perom Sudarom. Stiskom ruke i prigodnim riječima kardinalu Puljiću i suradnicima čestitali su: apostolski nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto s djelatnicima u Apostolskoj nuncijaturi, vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić, provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić te provincijalne glavarice: sestara Služavki Maloga Isusa, Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije i sestara Milosrdnica sv. Vinka Paulskog s. M. Maria Ana Kustura, s. Kata Karadža i s. Julijana Djaković kao i sestre drugih družbi kao i brojni drugi svećenici i redovnici koji djeluju u raznim crkvenim institucijama ili u pastoralu.

Nakon što su zajedno otpjevali božićnu pjesmu, dobrodošlicu svim prisutnima u Kardinalovo ime poželio je nadbiskupijski ekonom preč. Franjo Tomić.

Čestitku kardinalu Puljiću i suradnicima u ime svih okupljenih izrekao je profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu vlč. mr. sc. Oliver Jurišić, župnik župe sv. Josipa na Marijinom dvoru. Podsjetio je na sljedeću misao francuskog filozofa Emanuela Mouniera izrečenu nakon tragičnog gubitka njegove supruge zbog neizlječive bolesti: Voljeti nekoga znači reći mu, ti nikada nećeš umrijeti. „Danas kada čovjeku svetkovina Kristova rođenja ima donekle značenje ljubavi, mira i radosti, ali ponekad bez dubljeg i temeljnog kršćanskog sadržaja i bez kršćanskog značenja, trebalo bi barem pokušati sebi podsvijestiti da u Kristovu rođenju Bog progovara puninom svoje Ljubavi i puninom svojih obećanja koja je dao svome izabranom narodu, Izraelu, a ta Ljubav i punina tih obećanja su svoje ispunjenje dočekali u otajstvu Kristova rođenja. U Kristu Bog je konačno progovorio o onome za čim čovjek čezne od Stvaranja i pada praroditelja u grijeh pa do danas, a to su Božanska Ljubav i Božansko obećanje o vječnom životu. Emanuel Mounier bio je katolik i kao katolik zapisao je tu misao o ljubavi prema nekome kao izričaju nade u vječni život, koja se može primijeniti na ono što danas slavimo, jer u otajstvu Kristova rođenja Bog je izgovorio toliko traženu i žuđenu Božansku Riječ koju su toliki proroci naviještali i očekivali. Otajstvo Kristova rođenja jest ispunjenje onoga što je Mounier zapisao, jer voljeti čovjeka znači reći mu ti si stvoren za vječnost i jednog ćeš dana uskrsnuti. I Bog je to izgovorio u otajstvu rođenja svoga Sina. U tom duhu Vama uzoriti kardinale, poštovani članovi Ordinarijata, vama braćo svećenici, braćo redovnici i sestre redovnice na dobro došao Božić i sveto porođenje Isusovo“, kazao je profesor Jurišić.

Kardinal Puljić zahvalio je vlč. Jurišiću i svima prisutnima za čestitke i za dolazak napominjući da na taj način izražavaju međusobnu blizinu i zajedništvo u božićnom ozračju. Potom je podsjetio na sljedećih deset kriterija za svećeničku službu koje je napisao biskupa Klaus Hemmerle ( 1920-1994).: važnije je kako kao svećenik živim, nego što kao svećenik činim; važnije je što u meni čini Krist, nego što sam činim; važnije je da živim u jedinstvu s prezbiterima, nego da se posve posvetim svojoj zadaći; važnije je služba molitve i Riječi nego služba kod stolova; važnije je suradnike duhovno pratiti, nego mnoge zadaće sam obavljati; važnije je u nekim stvarima biti posve zauzet i zračiti, nego u svim stvarima biti žuran i polovičan; važnije je djelovati u jedinstvu, nego perfektno djelovati u izolaciji; važniji je križ, jer je plodniji, nego učinkovitost; važnija je otvorenost za cjelinu nego bilo koji važni partikularni interes; važnije je da se svjedoči vjera nego da se zadovolje svi običajni zahtjevi.

Potom je kardinal Puljić podsjetio ne poziv pape Franje da se vrate na ono što je bitno. „Da bi se to uspjelo potrebne su ove kreposti: misijski duh i pastoralni žar; sposobnost i pronicljivost: sposobnost zahtjeva osobni napor da se što bolje obavlja svoje poslanje, a pronicljivost traži suočavanje sa izazovima s kreativnošću i mudrošću; duhovnost i čovječnost – duhovnost je kralježnica bilo koje službe u Crkvi i kršćanskom životu, a čovječnost otjelovljuje istinitost naše vjere; uzornost i vjernost jertako uklanjamo skandale koji ranjavaju duše i zamagljuju svjedočenje; racionalnost i ljubaznost: racionalnost nam pomaže da izbjegavamo emocionalno pretjerivanje, a ljubaznošću izbjegavamo birokratičnost; neškodljivost i odlučnost: neškodljivošću se čuvamo pretjeranosti u prosudbi, izbjegavamo pretjerane i nagle prosudbe; a odlučnošću djelujemo s jasnim vizijama u posluhu Božjem; karitativnost i istinitost: karitativnost bez istinitosti postaje ideologija, a istinitost bez milosrdnosti postaje slijepi sud; poštenje i zrelost: poštenje traži iskreno djelovanje i s ljudima i s Bogom; poštovanje i poniznost: valja nam uvijek sačuvati poštovanje prema čovjeku; dužnost i pažnja: uzaludno je otvarati sveta vrata milosrđa, ako je naše srce zatvoreno prema ljubavi; neustrašivost i spremnost: ne bojati se poteškoća, valja djelovati slobodno, ne navezan na materijalno, ne zakočiti svoje sposobnosti i ambicije za Božju stvar; pouzdanost i trezvenost: pouzdan je onaj koji ne iznevjeri povjerenje, jer ozbiljno pristupa obavezi i dužnosti; trezvenost je sposobnost odustajanja od suvišnog, posebno kada je u pitanju konzumistička logika“, kazao je kardinal Puljić ističući da Papa ove kreposti naziva antibioticima u današnjem bolesnom ozračju.

„Ovom prilikom svakom osobno i svima zajedno zahvaljujem za istinsku uključenost u ljubav i rad za ovu mjesnu Crkvu i korektnu suradnju sa mnom mjesnim Ordinarijem. Ovo što rekoh danas želim i molim i Vama i sebi. Ne želim docirati nego moliti. U prvom redu molim Boga da se njegova ljubav razlije u naša srca. Neka se iz te ljubavi dogodi praštanje, poštivanje i prihvaćanje da na istom putu u istoj zemlji za istu Crkvu i uvezani istim Kristom hodimo. U tom duhu neka nam je svima čestit Božić i na dobro nam došlo Porođenje Isusovo“, kazao je kardinal Puljić u svojoj čestitci poželjevši i da u Novoj 2018. godini sve prati Božji blagoslov.

Nakon čestitku nastavljeno je zajedničko druženje. (kta)