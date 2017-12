Domaljevac, 23. prosinac 2017.

U petak, 22. prosinca 2017. u Hrvatskom domu kulture na Trgu u Domaljevcu po osmi puta domaljevačka Frama župljanima i prijateljima prikazala je svoj novi igrokaz. Ovoga puta bila je to predstava „Molitva Malenom Isusu“.

„Čestitam vam na ogromnom trudu koji ste ugradili skupa sa fra Bonom da bi nas obradovali još jednom inspirativnom predstavom u predblagdansko vrijeme. Pokazali ste one životne vrijednosti koje danas osobito trebamo njegovati, a ujedno takvim prikazom i sami učite istinske životne vrijednosti“, kazao je tom prigodom župnik župe Domaljevca fra Blaž Marković.

„Svakodnevno nam iskustvo govori o učestalim teškoćama u obiteljskom životu. Nerijetko su one prouzročene nedostatkom vremena pojedinih članova obitelji jednih za druge. Poznato nam je kako je teško to stanje liječiti, i obiteljsku zajednicu dovesti žuđenom skladu i miru. Kakva li radosna uspjeha kad to jedna takva obitelj postigne. I ovaj skromni igrokaz, prožet je božićnim duhom a govori o pravim vrijednostima života, obitelji, prijateljstvu i zajedništvu, besmislenu užurbanosti i nedostatkom vremena što narušava sklad i mir obiteljskoga života. U sve je ukomponirana posavska tradicija Badnjeg dana, okupljanja obitelji, rodbine i prijatelja“, kazao je fra Bono Kovačević, duhovni asistent Frame.

Predstavu "Molitva Malenom Isusu" uprizorili su članovi dramske sekcije "Malim koracima do velikih djela“ i ministrantske zajednice: Ivana Perišić, Josip Mikolić, Antonia Josić, Matej Jakobović, Ana-Maria Ćošković, Marijan Mikolić, Maria Josić, Jelena Petričević i Maria Petrović. Dramski tekst po drugi puta za Framu Domaljevac napisala je prof. Anela Križanac koja radi sa Framom, bogoslovima na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. „Moramo vratiti one vrijednosti kada je čovjek radostan, pa ako i ima manje, nego u trci za stjecanjem izgubiti sebe i svoju obitelj, prijatelje, susjede jer zajedništvo u obitelji poruka je Božićnih blagdana“, kazao je u izjavi za Večernji fra Bono i na kraju u svojoj čestitci za Božić naglasio: Isus Kris dolazi u na svijet da nas nauči praštanju, pomirenju, razumijevanju, poštovanju, međusobnom uvažavanju , miru i ljubavi, i tko bude tako shvatio poruku Božića, on će dosta doprinijeti da izgradimo jednu bolju i ljepšu domovinu Bosnu i Hercegovinu. (kta/n.k.)

U vremenu kada je veliki broj mještana Domaljevca već pronašao drugi dom u Njemačkoj, najčešće Frankfurtu, više je nego za isticanje optimizam i opredjeljenje mladih koji djeluju pri Franjevačkoj mladeži župne crkve sv. Ane ostati u svome mjestu i sa svojim mještanima u najradosnijem mjesecu vrijeme učiniti ljepšim, duhovnijim i sadržajnijim. Sa duhovnim asistentom fra Bonom svakog blagdana obraduju župljane novom predstavom u koju ugrade slobodno vrijeme, ljubav i mladenački entuzijazam sa kojim će uskoro krenuti i prema Asizu kako bi tjedan dana još više svoju duhovnost osnažili.

