Zagreb, 22. prosinac 2017.

Vrhovni poglavar salezijanske Družbe, don Ángel Fernández Artime, uz suglasnost Vrhovnog vijeća 19. prosinca 2017. imenovao je don Tihomira Šutala novim provincijalom Hrvatske salezijanske provincije za šestogodište od 2018. do 2024. godine. Don Tihomir Šutalo službu provincijala preuzet će od don Pejo Orkića krajem svibnja 2018. godine.

Don Tihomir Šutalo rođen je 3. siječnja 1967. u Stocu u Bosni i Hercegovini od oca Stjepana Šutala i majke pok. Kate r. Goluža. Nakon završene osnovne škole u Zagrebu, 1981. ulazi u Salezijansko sjemenište u Rijeci. Prve redovničke zavjete polaže 14. kolovoza 1984. a srednju školu završava u Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji u Rijeci 1986. godine. Studij teologije pohađa na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu od 1987. do 1994. godine gdje stječe titulu diplomiranog teologa. Tijekom studija obavlja dvije godine pedagoške prakse u Zagrebu na Knežiji i u Rimu. Doživotne zavjete položio je u Zagrebu 15. kolovoza 1991. Za đakona je zaređen 9. listopada 1994. po molitvi i rukama mons. Giulia Einaudia, Apostolskog Nuncija u Hrvatskoj a za svećenika 25. lipnja 1995. po molitvi i rukama uzoritog gospodina Franje kard. Kuharića. Po završetku studija djeluje kao đakon u Rijeci 1994./1995. godine.

Kao mladomisnik odlazi u novoosnovanu prisutnost Žepče u Bosnu i Hercegovinu gdje djeluje kao vjeroučitelj i voditelj projekta "Katolički školski centar Don Bosco - Žepče" od 1995. do 1999. godine. Nakon toga odlazi na postdiplomski studij u Rim gdje na Salezijanskom papinskom sveučilištu 2002. stječe titulu magistra odgojnih znanosti za područje školske pedagogije i društvenog priopćavanja. Po završetku studija vraća se u Žepče gdje vrši službu ravnatelja Katoličkog školskog centra Don Bosco - Žepče od 2002. do 2013. godine. Od 2010. do 2013. vrši službu ravnatelja salezijanske zajednice u Žepču. Godine 2013./2014. u postnovicijatskoj zajednici "Sv. Tarzicije" u Rim vrši službu odgojitelja salezijancima studentima filozofije. Godine 2014./2015. je voditelj oratorija u Zagrebu na Jarunu. Od 2015. do danas vrši službu kućnog ekonoma u provincijalnoj kući u Zagrebu.

Na provincijalnoj razini vršio je različite službe. Članom provincijalnog vijeća bio je od 2003. do 2012. godine. Povjerenikom za formaciju bio je od 2003. do 2006., za društveno priopćavanje do 2006. do 2007., za Salezijansku obitelj od 2007. do 2009 a za salezijance suradnike od 2009. do 2011. godine. Od 2015. do danas vrši službu provincijalnog ekonoma. (kta)