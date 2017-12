Vatikan, 22. prosinac 2017.

Tri su dimenzije radosti – rekao je papa Franjo, 21. prosinca 2017. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte i osvrćući se na misna čitanja nastavio – prije svega, radi se o radosti koja se rađa iz oprosta: "Gospodin je opozvao tvoju osudu". Upravo zato što znamo da nam je oprošteno trebamo se radovati i ne živjeti mlakim životom, jer oproštenje je korijen kršćanske radosti. Dosta je pomisliti na radost zatvorenika komu je promijenjena kazna ili na bolesnike, na oduzete o čijem se izliječenju govori u evanđelju, da bismo shvatili kako moramo biti svjesni otkupljenja koje nam je Isus donio.

Jedan je filozof kritizirao kršćane – naveo je primjer Papa – za sebe je govorio da je agnostik ili ateist, nisam siguran, ali kritizirao je kršćane i govorio: "Oni, kršćani, kažu da imaju Otkupitelja; vjerovat ću u to, vjerovat ću u Otkupitelja kada oni budu imali lice otkupljenih i radosnih jer su otkupljeni".

Ako imamo lica kao da smo na sprovodu, kako drugi mogu vjerovati da smo otkupljeni, da su naši grijesi oprošteni? – upitao je Sveti Otac i istaknuo – To je prva poruka današnje liturgije: oprošteno vam je, svakome od nas je oprošteno. "Bog je Bog oprosta" – naglasio je Papa i potaknuo - primite to oproštenje i idite naprijed s radošću jer Gospodin će oprostiti i one stvari koje svi činimo zbog slabosti.

Drugi je poziv da budemo radosni jer Gospodin "hoda s nama" od trenutka kada je pozvao Abrahama, "on je među nama", u našim kušnjama, teškoćama, radostima i u svemu – rekao je papa Franjo i preporučio – tijekom dana, s nekoliko riječi obratite se Gospodinu koji je pored nas, u našem životu.

Treća je dimenzija da ne dignemo ruke od svega – rekao je Papa i naglasio – takav životni pesimizam nije kršćanski, jer se rađa iz korijena koji nikada nije osjetio Božje milovanje. Evanđelje nam daje da vidimo tu radost: "Marija radosna usta i ode žurno", radost nam uvijek donosi žurbu, jer milost Duha Svetoga ne poznaje sporost. Duh Sveti uvijek žuri, uvijek nas potiče: ići naprijed, naprijed, naprijed poput vjetra koji puše u jedra barke.

Ukratko, radi se o radosti zbog koje je dijete poskočilo u Elizabetinoj utrobi kada je susrela Mariju. To je radost na koju nas Crkva poziva kada nas potiče da budemo radosni kršćani, da uložimo sve napore i da pokažemo kako vjerujemo da smo otkupljeni, da nam je Gospodin oprostio i ako smo pali, da će nam On opet oprostiti jer je Bog koji oprašta; da vjerujemo da je Gospodin među nama i da neće dopustiti da dignemo ruke od svega – istaknuo je Sveti Otac i zaključio – to je današnja poruka: "Ustani". Onaj Isusov „ustani“ bolesnima: "Ustani, idi, viči od radosti, raduj se, kliči od veselja i podvikuj čitavim srcem". (kta/rv)